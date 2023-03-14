憲法法庭辯論「毀謗罪」是否違憲，法務部堅持名譽、隱私和言論自由同等重要

朱姓台商、學者盧映潔等6人因各種不同的原因犯「毀謗罪」而被判刑，他們認為誹謗罪有箝制言論自由違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭今（14）日上午進行言詞辯論，聲請人的律師都主張國家以刑事判決禁止人民的意見，違反比例原則、侵害言論自由；而法務部則表示，目前刑法針對毀謗罪的規定，已經很明確也沒有違反比例原則；且民事和刑事的「嚇阻效果」不同，兩者不能互相取代。

學者和監察院國家人權委員會對於誹謗罪是否違憲，大部分多持保留態度，但也認為23年前的大法官所做的「釋字509號」解釋合憲，應該補充。誹謗除罪化可保障人民的言論自由；但在可能侵害名譽、隱私權下，兩者間如何權衡，大法官將在最晚5個月內作出解釋。

網路發達讓言語霸凌難防，大法官：不是更該阻嚇？

近年來科技發展迅速，網路社群平台發達，誹謗行為從過往的口耳相傳，進階到網路上的各種影音圖文傳播。許多人在網路社群上以言語攻擊他人，形成網路霸凌，甚至也曾釀成社會悲劇。

聲請人陳易騰的律師邱泓運表示，國家以刑事判決禁止人民的意見，違反比例原則、侵害言論自由，而隨著網路興起，在網路上的言論侵害被害人名譽，其實就算靠刑事判決也很難回復名譽，因為「找不到行為人」。在網路發達的狀態下，如何讓網路言論不再發酵才是挑戰。

律師陳偉仁則認為，誹謗案近10年來增加1倍，但不起訴占72.3%，96%判拘役和易科罰金，審理過程耗費大量司法資源，誹謗罪已不合乎時代潮流與國際趨勢，恐怕會變成「道德糾察隊」。

盧映潔律師陳偉仁認為，名譽受損的人更需要的是言論下架、刪除；律師李鳳翔認為，回復名譽也可用衡平報導，受害人注重的不一定是金錢彌補，因為當不實言論一直在網路上流傳，該如何保護名譽。

大法官詹森林則提出質疑，因為當代侵害他人名譽和隱私的形式越來越多，而且侵害越來越激烈，「不是應該更想辦法阻止嗎？」

毀謗內容是「公共事務」還是「私德」？

朱姓台商2017年因傳送性愛影片縮圖給王女親友，稱是王女的「通姦證據」，結果被依散佈猥褻圖畫罪判處6月，併科罰金8萬元定讞。朱長生的律師賴錫欽主張，朱傳播的內容屬於「私德」，民事庭認為與公共利益有關，但刑事庭卻認為無關而判有罪，民、刑見解不一，因此誹謗罪的但書是否需要修正，有思考之處。

台北大學法律系教授徐育安認為，誹謗罪必須討論真實與否，與公然侮辱不同，而德國只要是真實就不處罰，日本則不管是否真實都要處罰，如果涉及私德（如個人風格、家庭生活等）但卻是真實的，用刑事來制裁反而有負面影響，不需要處罰，反之若不是真實的，就用民事賠償或是懲戒來處理即可。

中研院法律研究所的專員許家馨認為，私人案件也是有公共性質、牽涉公共利益的，對真實惡意鑑定是可行的方向。

大法官詹森林提到509號解釋闡述「一旦妨害他人名譽均得以金錢賠償而了卻責任，豈非享有財富者即得任意誹謗他人名譽，自非憲法保障人民權利之本意。」是否不符現狀、應重新調整？

法務部堅持毀謗罪沒違憲

法務部強調，憲法保障的言論自由，名譽和隱私權，都一樣重要，地位是平等的。不能因為言論自由，而失去對名譽和隱私的保護。法務部司長黃謀信表示，個人名譽權與隱私權和言論自由間要如何平衡，310條本文保障言論自由，但書保障個人名譽與隱私權，因此有不同處理。

黃謀信也強調，司法院釋字第509號解釋肯認以「民刑併行」制度適度限制言論自由，以維護個人名譽、隱私等法益及公共利益，且、解釋理由書及2名大法官的協同意見書，均已完整說明刑法誹謗罪在進行嚴格的合憲性解釋下，並無侵害憲法保障的言論自由，也沒有違反法律明確性原則、平等原則、禁止恣意原則及比例原則，釋字第509解釋文尚無補充或變更的必要。

法務部認為，刑事處罰的「效果」比民事賠償好，畢竟有威嚇效果，大多數國家仍保留誹謗罪，也因「言論載體不同」，更有用刑事處罰必要。法務部表示，當代網路傳播具迅速、匿名及無法完全移除等特性，因此移除下架言論不能減免誹謗行為，因為「發布就傳出去了，不可能完全消失」。



黃謀信認為誹謗罪符合法律明確性原則，也有合理查證義務判斷標準，如真實惡意原則、個案事實認定、判決理由也說明心證形成。而誹謗罪也符合平等原則，沒因載體不同而不一。另外加上網路上有很多都是匿名言論，若失去刑事作為手段，被害人恐怕因此無法找到加害人，更不用說還要爭取民事求償。

法務部表示，釋字509號已針對誹謗罪做了嚴格合憲性解釋，必須要有真實惡意、明知不實、重大輕率而不知，再加上經驗論理，依據個案事實綜合認定，才可能成罪，已兼顧基本權保障。

且《刑法》第310條第3項客觀處罰條件的規定，已限制誹謗罪的可罰性範圍，況且刑法也規範誹謗罪的阻卻違法事由，立法者已在最大言論自由及有效名譽、隱私權保護間予以適當權衡，處罰包含罰金刑和自由刑，仍為保護名譽權與隱私權的必要手段，並未侵害憲法保障的言論自由。

國家人權委員會代表高涌誠認為，釋字509號解釋限縮刑法310條第3項的標準，但在實務上有困擾，該號解釋沒深入闡釋，有補充必要。

國家人權委員會認為倡議誹謗罪除罪化的聲音不絕於耳，但主張有其必要性者也不在少數，雖然聯合國多次呼籲應將誹謗罪除罪化，但實際上多數國家仍保留。

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核稿編輯：翁世航