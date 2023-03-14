憲法法庭辯論「毀謗罪」是否違憲，法務部堅持名譽、隱私和言論自由同等重要
我們想讓你知道的是
大法官詹森林提出質疑，正因為現在侵害他人名譽和隱私的形式越來越多，而且侵害越來越激烈，「不是應該更想辦法阻止嗎？」
朱姓台商、學者盧映潔等6人因各種不同的原因犯「毀謗罪」而被判刑，他們認為誹謗罪有箝制言論自由違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭今（14）日上午進行言詞辯論，聲請人的律師都主張國家以刑事判決禁止人民的意見，違反比例原則、侵害言論自由；而法務部則表示，目前刑法針對毀謗罪的規定，已經很明確也沒有違反比例原則；且民事和刑事的「嚇阻效果」不同，兩者不能互相取代。
學者和監察院國家人權委員會對於誹謗罪是否違憲，大部分多持保留態度，但也認為23年前的大法官所做的「釋字509號」解釋合憲，應該補充。誹謗除罪化可保障人民的言論自由；但在可能侵害名譽、隱私權下，兩者間如何權衡，大法官將在最晚5個月內作出解釋。
網路發達讓言語霸凌難防，大法官：不是更該阻嚇？
近年來科技發展迅速，網路社群平台發達，誹謗行為從過往的口耳相傳，進階到網路上的各種影音圖文傳播。許多人在網路社群上以言語攻擊他人，形成網路霸凌，甚至也曾釀成社會悲劇。
聲請人陳易騰的律師邱泓運表示，國家以刑事判決禁止人民的意見，違反比例原則、侵害言論自由，而隨著網路興起，在網路上的言論侵害被害人名譽，其實就算靠刑事判決也很難回復名譽，因為「找不到行為人」。在網路發達的狀態下，如何讓網路言論不再發酵才是挑戰。
律師陳偉仁則認為，誹謗案近10年來增加1倍，但不起訴占72.3%，96%判拘役和易科罰金，審理過程耗費大量司法資源，誹謗罪已不合乎時代潮流與國際趨勢，恐怕會變成「道德糾察隊」。
盧映潔律師陳偉仁認為，名譽受損的人更需要的是言論下架、刪除；律師李鳳翔認為，回復名譽也可用衡平報導，受害人注重的不一定是金錢彌補，因為當不實言論一直在網路上流傳，該如何保護名譽。
大法官詹森林則提出質疑，因為當代侵害他人名譽和隱私的形式越來越多，而且侵害越來越激烈，「不是應該更想辦法阻止嗎？」
毀謗內容是「公共事務」還是「私德」？
朱姓台商2017年因傳送性愛影片縮圖給王女親友，稱是王女的「通姦證據」，結果被依散佈猥褻圖畫罪判處6月，併科罰金8萬元定讞。朱長生的律師賴錫欽主張，朱傳播的內容屬於「私德」，民事庭認為與公共利益有關，但刑事庭卻認為無關而判有罪，民、刑見解不一，因此誹謗罪的但書是否需要修正，有思考之處。
台北大學法律系教授徐育安認為，誹謗罪必須討論真實與否，與公然侮辱不同，而德國只要是真實就不處罰，日本則不管是否真實都要處罰，如果涉及私德（如個人風格、家庭生活等）但卻是真實的，用刑事來制裁反而有負面影響，不需要處罰，反之若不是真實的，就用民事賠償或是懲戒來處理即可。
中研院法律研究所的專員許家馨認為，私人案件也是有公共性質、牽涉公共利益的，對真實惡意鑑定是可行的方向。
大法官詹森林提到509號解釋闡述「一旦妨害他人名譽均得以金錢賠償而了卻責任，豈非享有財富者即得任意誹謗他人名譽，自非憲法保障人民權利之本意。」是否不符現狀、應重新調整？
法務部堅持毀謗罪沒違憲
法務部強調，憲法保障的言論自由，名譽和隱私權，都一樣重要，地位是平等的。不能因為言論自由，而失去對名譽和隱私的保護。法務部司長黃謀信表示，個人名譽權與隱私權和言論自由間要如何平衡，310條本文保障言論自由，但書保障個人名譽與隱私權，因此有不同處理。
黃謀信也強調，司法院釋字第509號解釋肯認以「民刑併行」制度適度限制言論自由，以維護個人名譽、隱私等法益及公共利益，且、解釋理由書及2名大法官的協同意見書，均已完整說明刑法誹謗罪在進行嚴格的合憲性解釋下，並無侵害憲法保障的言論自由，也沒有違反法律明確性原則、平等原則、禁止恣意原則及比例原則，釋字第509解釋文尚無補充或變更的必要。
法務部認為，刑事處罰的「效果」比民事賠償好，畢竟有威嚇效果，大多數國家仍保留誹謗罪，也因「言論載體不同」，更有用刑事處罰必要。法務部表示，當代網路傳播具迅速、匿名及無法完全移除等特性，因此移除下架言論不能減免誹謗行為，因為「發布就傳出去了，不可能完全消失」。
黃謀信認為誹謗罪符合法律明確性原則，也有合理查證義務判斷標準，如真實惡意原則、個案事實認定、判決理由也說明心證形成。而誹謗罪也符合平等原則，沒因載體不同而不一。另外加上網路上有很多都是匿名言論，若失去刑事作為手段，被害人恐怕因此無法找到加害人，更不用說還要爭取民事求償。
法務部表示，釋字509號已針對誹謗罪做了嚴格合憲性解釋，必須要有真實惡意、明知不實、重大輕率而不知，再加上經驗論理，依據個案事實綜合認定，才可能成罪，已兼顧基本權保障。
且《刑法》第310條第3項客觀處罰條件的規定，已限制誹謗罪的可罰性範圍，況且刑法也規範誹謗罪的阻卻違法事由，立法者已在最大言論自由及有效名譽、隱私權保護間予以適當權衡，處罰包含罰金刑和自由刑，仍為保護名譽權與隱私權的必要手段，並未侵害憲法保障的言論自由。
國家人權委員會代表高涌誠認為，釋字509號解釋限縮刑法310條第3項的標準，但在實務上有困擾，該號解釋沒深入闡釋，有補充必要。
國家人權委員會認為倡議誹謗罪除罪化的聲音不絕於耳，但主張有其必要性者也不在少數，雖然聯合國多次呼籲應將誹謗罪除罪化，但實際上多數國家仍保留。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
我們想讓你知道的是
「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
「現在各行各業都有數轉型的需求，健身產業也不例外。早期賣課程得靠業務推銷，櫃台也需要配置輪班人員以維持營運，消耗大量人力與時間成本，並且消費者也不喜歡被騷擾。」FITBUTLER健身管 的CEO陳暐翔說。
FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
★了解更多台灣國際運動及健身展資訊：https://www.taispo.com.tw/zh-tw/index.html