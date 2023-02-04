【未來大人物對談2222-家鄉篇】未來將打破居所概念，沈方正：心之所向的地方，即為家鄉

或許在未來，家與鄉可能不那麼有界限，在落腳他鄉之時，如何以在地耕耘之契機與切角，形塑出地方特色與永續文化，深耕土地之餘，是家也是鄉，也是永續土地的根基之方。

「永續」不該只是一個口號，而是每一個人的生活行動指引。 由關鍵評論網媒體集團、綠屋共同舉辦的「2222未來選擇地」，是一場結合藝術與科幻的原創永續概念展，藉由未來人視角呼籲現代人即刻行動。購票去＞＞

永續土地的建構，聽三位領航者走上的路

為能給10年、100年、200年後未來人一片還能生活的淨土，「2222未來選擇地」強調「你的選擇決定未來的樣貌」，更邀請已在領域深耕的現代實踐家，與正在開創改變的年輕行動家對談關於未來的想像與選擇。

2/18 15:30，展開「未來人的家就是鄉」講座，由礁溪老爺執行長沈方正展開形塑未來家鄉的永續模樣。在宜蘭礁溪以企業飯店姿態投入地區經營，礁溪老爺除了深耕在地發揚風土之外，更以永續概念如「跑馬古道淨山」、「復育五峰旗螢火蟲生態」等結合山林環境活動，飯店內更捨去慣用賞花習慣，植栽雪山山脈中低海拔低植物，將最適合的自然引入室內。在低擾動方式與自然共構經營。沈方正執行長將他鄉築成故鄉，將周邊文化與風土甚至從小吃開始記憶在地的味道。對他來說，「未來的家鄉」的模樣會是怎樣？未來的旅店、未來的故鄉，還會是一樣的形狀嗎？

未來大人物、藺子共同創辦人廖怡雅，從沒碰過的藺草到成為苑里藺草文化振興者。移居至苑裡後與第二家鄉的關係是陌生又熟悉，如何與故鄉土地連結及融合？將消失的藺草文化又如何續命兼顧永續與人文？

一位外來的學生，畢業後沒有逃走卻留在不到300人的村落，把都市邊陲的「大崎里」再造成為台灣唯一一座「村是遊戲小島」的創始地，台灣城鄉藝農實踐協會執行長林建叡，如何突破本地人質疑侵權，如何讓小村落延續永續量能，打造出一座讓遊客願意專程前往的遊戲村，而他與團隊的「外地人怎麼成為本地人」課題仍在繼續。

【現代實踐家】沈方正，老爺酒店集團執行長 投身旅館業超過30年，領軍五星飯店進軍礁溪，不破壞地方生態狀態下長期耕耘與土地共好的企業經營，強調創意來自微小的發現，並期盼團隊以永續精神成為「華人的服務專家」。

【未來大人物】廖怡雅，藺子共同創辦人、2020未來大人物 2016年11月，廖怡雅和夥伴李易紳為復興苗栗苑裡、台中大甲一帶曾經繁榮一時的藺草編織手工技藝，而創辦藺子。藉由設計加值與在地工藝師的合作，達到環境友善、合理收購、工藝傳承的共好精神。

【未來大人物】林建叡，台灣城鄉藝農實踐協會執行長、2021未來大人物 在臺南藝術大學建築所就學時，與夥伴羅婉慈投入臺南官田大崎里的社造工作。畢業後停留大崎創業，自詡為在地方種藝術的農人「藝農」，把大崎里形塑為體驗聚落，並透由「村是遊戲小島」的意象串連，嘗試以體驗服務設計帶動在地活化。

責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：藍蔚迎