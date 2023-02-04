【未來大人物對談2222-家鄉篇】未來將打破居所概念，沈方正：心之所向的地方，即為家鄉
我們想讓你知道的是
未來的家鄉長怎樣？洪水、霧霾、森林大火…極端氣候的災害頻繁發生在全球各地，若是200年過去，我們的家鄉土地、風土還在嗎？「家」構築出的屋舍與心靈寄託，還會如同現在有一處居所的形式嗎？家鄉能夠永續嗎？
李奧納多迪卡皮歐說：「你們是地球最後的希望。」
一封來自未來的信，200年後的2222，未來人訴說：「那是我的家，也曾是你的家。你們一定很想問這裡發生什麼事？」天空不再清澈、大地失去生機、海洋嗚咽低鳴...你的行動成就未來的樣貌，現在即未來，你會如何選擇？
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＊現場加碼：於活動現場出示「加入未來大人物會員」成功畫面，即贈驚喜小禮
或許在未來，家與鄉可能不那麼有界限，在落腳他鄉之時，如何以在地耕耘之契機與切角，形塑出地方特色與永續文化，深耕土地之餘，是家也是鄉，也是永續土地的根基之方。
「永續」不該只是一個口號，而是每一個人的生活行動指引。 由關鍵評論網媒體集團、綠屋共同舉辦的「2222未來選擇地」，是一場結合藝術與科幻的原創永續概念展，藉由未來人視角呼籲現代人即刻行動。購票去＞＞
永續土地的建構，聽三位領航者走上的路
為能給10年、100年、200年後未來人一片還能生活的淨土，「2222未來選擇地」強調「你的選擇決定未來的樣貌」，更邀請已在領域深耕的現代實踐家，與正在開創改變的年輕行動家對談關於未來的想像與選擇。
2/18 15:30，展開「未來人的家就是鄉」講座，由礁溪老爺執行長沈方正展開形塑未來家鄉的永續模樣。在宜蘭礁溪以企業飯店姿態投入地區經營，礁溪老爺除了深耕在地發揚風土之外，更以永續概念如「跑馬古道淨山」、「復育五峰旗螢火蟲生態」等結合山林環境活動，飯店內更捨去慣用賞花習慣，植栽雪山山脈中低海拔低植物，將最適合的自然引入室內。在低擾動方式與自然共構經營。沈方正執行長將他鄉築成故鄉，將周邊文化與風土甚至從小吃開始記憶在地的味道。對他來說，「未來的家鄉」的模樣會是怎樣？未來的旅店、未來的故鄉，還會是一樣的形狀嗎？
未來大人物、藺子共同創辦人廖怡雅，從沒碰過的藺草到成為苑里藺草文化振興者。移居至苑裡後與第二家鄉的關係是陌生又熟悉，如何與故鄉土地連結及融合？將消失的藺草文化又如何續命兼顧永續與人文？
一位外來的學生，畢業後沒有逃走卻留在不到300人的村落，把都市邊陲的「大崎里」再造成為台灣唯一一座「村是遊戲小島」的創始地，台灣城鄉藝農實踐協會執行長林建叡，如何突破本地人質疑侵權，如何讓小村落延續永續量能，打造出一座讓遊客願意專程前往的遊戲村，而他與團隊的「外地人怎麼成為本地人」課題仍在繼續。
【現代實踐家】沈方正，老爺酒店集團執行長 投身旅館業超過30年，領軍五星飯店進軍礁溪，不破壞地方生態狀態下長期耕耘與土地共好的企業經營，強調創意來自微小的發現，並期盼團隊以永續精神成為「華人的服務專家」。
【未來大人物】廖怡雅，藺子共同創辦人、2020未來大人物 2016年11月，廖怡雅和夥伴李易紳為復興苗栗苑裡、台中大甲一帶曾經繁榮一時的藺草編織手工技藝，而創辦藺子。藉由設計加值與在地工藝師的合作，達到環境友善、合理收購、工藝傳承的共好精神。
【未來大人物】林建叡，台灣城鄉藝農實踐協會執行長、2021未來大人物 在臺南藝術大學建築所就學時，與夥伴羅婉慈投入臺南官田大崎里的社造工作。畢業後停留大崎創業，自詡為在地方種藝術的農人「藝農」，把大崎里形塑為體驗聚落，並透由「村是遊戲小島」的意象串連，嘗試以體驗服務設計帶動在地活化。
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責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：藍蔚迎
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【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
寒流來襲時，突然接觸到冰冷的馬桶座墊而被嚇一跳的感覺，是許多人的共同經驗。HCG免治貼心暖座功能，一坐下就好溫暖，搭載瞬熱式溫感水洗利用陶瓷瞬間加熱技術有效節能30％，不會因持續加熱浪費能源，也不會為了節能而忽冷忽熱，使用流動活水更為乾淨衛生。讓你在使用馬桶的時候，不管是肌膚接觸到的地方，或者是心裡的感受，都是恰到好處的最佳溫度。
前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。