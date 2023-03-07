前台北市勞動局長陳信瑜遭起訴，涉詐領特別費，洩漏勞檢資料給民眾黨立委

前台北市勞動局長陳信瑜去年爆出在任內不實使用及核銷特別費，不法所得約2萬元；另涉嫌洩露勞檢資訊給民眾黨立委蔡壁如等人，檢方經調查偵訊後後，台北地檢署今（7）日依違反《貪污治罪條例》之利用職務機會詐領財物，及《刑法》洩密等罪將她起訴。

首長特別費買日用品、家庭聚餐都拿來核銷

陳信瑜去年爆出諸多爭議，包括涉嫌行政不中立、2年請假共806小時，由於開記者會揭露《鏡電視》的員工共用爭議，還遭《鏡電視》反控洩密資料給民眾黨立委賴香伶、蔡壁如等，其中使用首長特別費疑有不合常理支出。

後來陳信瑜自己坦承，有4筆特別費是跟丈夫任職公司的採購紅酒當禮品，2筆特別費是用於買員工尾牙摸彩禮品，雖跟丈夫工作公司買酒當禮品，但都有謹守相關規定，特別費超額支出確實是疏失，她也向外界道歉。

去年7月28日台北地檢署複訊後，依「貪汙罪」諭令陳信瑜20萬交保。隔天7月29日，陳信瑜便向台北市長柯文哲口頭提出辭職，表示自己長達20幾年的政治生命，她第一次面對檢調的檢查，強調會用性命來捍衛自身清白，8月末請辭獲准，並於9月5日辭職生效。

然而檢方後續調查發現，陳信瑜除了用特別費超額購買禮品之外；在2020年4月間，到家樂福超市、林口三井OUTLET、住家附近的火鍋店用餐、康是美門市的發票，也都拿去核銷特別費；同年5月間2次回高雄住家的母親節聚餐發票、與先生吃飯的發票也拿去核銷。

除此之外，陳信瑜於2021年10月間休假時去喝茶的627元發票，因支出用途不符合特別費使用範圍，捏造與台北市政府市政顧問餐敘的事實，報支特別費。檢方統計，陳信瑜共詐領特別費2萬2656元。

而台北市政府政風處在調查後，認為陳信瑜違反了《利益衝突迴避法》，已送監察院處理。

《鏡電視》勞檢資料外洩，蔡壁如改口稱陳信瑜傳給她的

除了特別費的爭議，陳信瑜也涉及洩密罪。檢方指出，台北市勞動局去年3月9日第一次勞動檢查《鏡電視》及《鏡週刊》，檢查過程取得銀行開戶資料等資料，後來相關資料也透過LINE一路往上傳給當時任勞動局長的陳信瑜。

檢方指出，陳信瑜於3月9日晚間以LINE將所取得資料傳給民眾黨立委蔡壁如，洩漏應屬於「秘密」的勞檢內部資料文書。蔡壁如隨後將這些資料傳給立委賴香伶的辦公室，用於製作記者會「政治力介入鏡新聞NCC主委護航到底，民主國家之恥」所用的資料。

立委賴香伶、蔡壁如去年3月30日，在立法院開記者會揭露《鏡電視》違法共用人力資料；當時兩人公開共用的人力名單，指控包括鏡週刊副社長陳志峻在內，至少39人在《鏡電視》領錢，名字卻掛在《鏡週刊》，且實際上是為《鏡週刊》工作；除了召開記者會，蔡壁如當時更具名向NCC提出檢舉。

而《鏡電視》當時則反擊，依提報NCC之營運計畫編制450人中，約有40餘人曾任職精鏡傳媒公司，均為專職專任員工。至於負責規劃、籌設之精鏡傳媒公司員工之專案聘僱工作，都已在2021年10月全部離職。蔡壁如委員引用2021年9月之員工資料，指涉《鏡電視》當時與精鏡傳媒公司仍有人力共用，是「惡意的移花接木」。

當時《鏡電視》就也指控，台北市政府勞動局近日利用職務對他們進行違法勞檢，並將他們公司員工清冊與投保資料洩密給蔡壁如，將依法提出告訴，追究台北市政府勞動局洩密與瀆職責任。另蔡壁如與台北市政府勞動局違反《個人資料保護法》，洩漏個人資料部分亦將提出告訴，追究法律責任。

後來4月13日，台北市政風處的調查報告出爐，當中提及勞檢案件的來源、發動緣由、資料處理過程、報結經過，均與一般行政機關處理民眾陳情檢舉，或依媒體輿情報導主動檢查有關流程有諸多為符合之處。

政風報告顯示，勞動檢查作業發動、結案日期、勞檢所得資料內容及內部傳送過程，又恰好與立委召開記者會的日期和出示文件等，有高度時間密接關聯性和相似度，因此認定勞動檢查資料有「高度外洩疑慮」之違失。

但當時蔡壁如主張，自己的揭露的資料，沒有一份是來自台北市勞動局，並痛批「有股政治勢力用烏賊噴墨手段」企圖打擊台北市政府跟她來轉移焦點。

不過《壹蘋新聞》報導，檢察官去年12月20日曾以被告身分傳喚蔡壁如出庭，她被檢方突破，供出這些資料就是陳信瑜提供，並拿出兩人的line對話紀錄證明。

檢察官因此認定，陳信瑜將勞檢資料洩漏給蔡壁如，讓她和賴香伶等人召開記者會，由於勞檢資料是陳信瑜於業務執掌範圍取得，且有保密義務，但她卻將資料外洩，因此被依洩漏國防以外秘密罪起訴。

台北地檢署今天偵查終結，依《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪及《刑法》偽造文書罪、公務員洩漏國防以外機密罪，正式起訴陳信瑜。

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核稿編輯：翁世航