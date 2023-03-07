前台北市勞動局長陳信瑜遭起訴，涉詐領特別費，洩漏勞檢資料給民眾黨立委
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當時蔡壁如主張，自己的揭露的資料，沒有一份是來自台北市勞動局，不過檢察官傳喚蔡壁如出庭，她供出這些資料就是陳信瑜提供，陳信瑜因此遭到公務員洩漏國防以外機密罪起訴。
前台北市勞動局長陳信瑜去年爆出在任內不實使用及核銷特別費，不法所得約2萬元；另涉嫌洩露勞檢資訊給民眾黨立委蔡壁如等人，檢方經調查偵訊後後，台北地檢署今（7）日依違反《貪污治罪條例》之利用職務機會詐領財物，及《刑法》洩密等罪將她起訴。
首長特別費買日用品、家庭聚餐都拿來核銷
陳信瑜去年爆出諸多爭議，包括涉嫌行政不中立、2年請假共806小時，由於開記者會揭露《鏡電視》的員工共用爭議，還遭《鏡電視》反控洩密資料給民眾黨立委賴香伶、蔡壁如等，其中使用首長特別費疑有不合常理支出。
後來陳信瑜自己坦承，有4筆特別費是跟丈夫任職公司的採購紅酒當禮品，2筆特別費是用於買員工尾牙摸彩禮品，雖跟丈夫工作公司買酒當禮品，但都有謹守相關規定，特別費超額支出確實是疏失，她也向外界道歉。
去年7月28日台北地檢署複訊後，依「貪汙罪」諭令陳信瑜20萬交保。隔天7月29日，陳信瑜便向台北市長柯文哲口頭提出辭職，表示自己長達20幾年的政治生命，她第一次面對檢調的檢查，強調會用性命來捍衛自身清白，8月末請辭獲准，並於9月5日辭職生效。
然而檢方後續調查發現，陳信瑜除了用特別費超額購買禮品之外；在2020年4月間，到家樂福超市、林口三井OUTLET、住家附近的火鍋店用餐、康是美門市的發票，也都拿去核銷特別費；同年5月間2次回高雄住家的母親節聚餐發票、與先生吃飯的發票也拿去核銷。
除此之外，陳信瑜於2021年10月間休假時去喝茶的627元發票，因支出用途不符合特別費使用範圍，捏造與台北市政府市政顧問餐敘的事實，報支特別費。檢方統計，陳信瑜共詐領特別費2萬2656元。
而台北市政府政風處在調查後，認為陳信瑜違反了《利益衝突迴避法》，已送監察院處理。
《鏡電視》勞檢資料外洩，蔡壁如改口稱陳信瑜傳給她的
除了特別費的爭議，陳信瑜也涉及洩密罪。檢方指出，台北市勞動局去年3月9日第一次勞動檢查《鏡電視》及《鏡週刊》，檢查過程取得銀行開戶資料等資料，後來相關資料也透過LINE一路往上傳給當時任勞動局長的陳信瑜。
檢方指出，陳信瑜於3月9日晚間以LINE將所取得資料傳給民眾黨立委蔡壁如，洩漏應屬於「秘密」的勞檢內部資料文書。蔡壁如隨後將這些資料傳給立委賴香伶的辦公室，用於製作記者會「政治力介入鏡新聞NCC主委護航到底，民主國家之恥」所用的資料。
立委賴香伶、蔡壁如去年3月30日，在立法院開記者會揭露《鏡電視》違法共用人力資料；當時兩人公開共用的人力名單，指控包括鏡週刊副社長陳志峻在內，至少39人在《鏡電視》領錢，名字卻掛在《鏡週刊》，且實際上是為《鏡週刊》工作；除了召開記者會，蔡壁如當時更具名向NCC提出檢舉。
而《鏡電視》當時則反擊，依提報NCC之營運計畫編制450人中，約有40餘人曾任職精鏡傳媒公司，均為專職專任員工。至於負責規劃、籌設之精鏡傳媒公司員工之專案聘僱工作，都已在2021年10月全部離職。蔡壁如委員引用2021年9月之員工資料，指涉《鏡電視》當時與精鏡傳媒公司仍有人力共用，是「惡意的移花接木」。
當時《鏡電視》就也指控，台北市政府勞動局近日利用職務對他們進行違法勞檢，並將他們公司員工清冊與投保資料洩密給蔡壁如，將依法提出告訴，追究台北市政府勞動局洩密與瀆職責任。另蔡壁如與台北市政府勞動局違反《個人資料保護法》，洩漏個人資料部分亦將提出告訴，追究法律責任。
後來4月13日，台北市政風處的調查報告出爐，當中提及勞檢案件的來源、發動緣由、資料處理過程、報結經過，均與一般行政機關處理民眾陳情檢舉，或依媒體輿情報導主動檢查有關流程有諸多為符合之處。
政風報告顯示，勞動檢查作業發動、結案日期、勞檢所得資料內容及內部傳送過程，又恰好與立委召開記者會的日期和出示文件等，有高度時間密接關聯性和相似度，因此認定勞動檢查資料有「高度外洩疑慮」之違失。
但當時蔡壁如主張，自己的揭露的資料，沒有一份是來自台北市勞動局，並痛批「有股政治勢力用烏賊噴墨手段」企圖打擊台北市政府跟她來轉移焦點。
不過《壹蘋新聞》報導，檢察官去年12月20日曾以被告身分傳喚蔡壁如出庭，她被檢方突破，供出這些資料就是陳信瑜提供，並拿出兩人的line對話紀錄證明。
檢察官因此認定，陳信瑜將勞檢資料洩漏給蔡壁如，讓她和賴香伶等人召開記者會，由於勞檢資料是陳信瑜於業務執掌範圍取得，且有保密義務，但她卻將資料外洩，因此被依洩漏國防以外秘密罪起訴。
台北地檢署今天偵查終結，依《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪及《刑法》偽造文書罪、公務員洩漏國防以外機密罪，正式起訴陳信瑜。
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核稿編輯：翁世航
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
我們想讓你知道的是
順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！