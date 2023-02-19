《那些死亡教我如何活》：這位帶著回憶與債務孤獨走完一生的往生者，是否輸給了這場人生賭局呢？
我們想讓你知道的是
本書是一位從事死亡現場清理工作者20年的生命思索和人生體悟，他將工作中所見所思化成文字，與世人分享他因這份獨特工作而獲得的感悟。在一次次面對不堪但必然的生命結局後，他漸漸知曉生命無常的本質，也發現他的工作不只是單純的清掃，而是消除死亡的痕跡，為在世者建構重新出發的勇氣，將死亡轉化為生命意義的奇妙旅程。
文：特掃隊長
人生這場賭局
每年到了夏天，總會聽到這樣的不幸意外：嬰幼兒被留在車內導致中暑至死。最常見的情形是父母沉迷小鋼珠，以至於鑄下大錯。每次聽到這種新聞，我總忍不住在心裡怒嘆：「又來了！實在是太可惡了！」
一想到小孩子被留在猶如三溫暖的車子裡活活熱死，就令我生氣到全身顫抖。更何況竟然是孩子最信賴、最親愛的父母所犯下的愚蠢行為，實在是太可憐了。與其說這是「意外」，還不如說是「謀殺」。
然而，小鋼珠真的有那麼好玩，到了可以讓人失去理智的地步？我的朋友中也不乏喜歡玩小鋼珠的人，但是我實在搞不懂它的「妙趣」何在，說什麼也沒辦法喜歡這玩意兒。但不管如何，人生只要賭錯一步，就可能發生意想不到的憾事。從某個角度來說，賭博真是人生的恐怖殺手。
我的人生已經夠像一場賭博了，當然不會想要再去賭博。學生時代雖然會玩賽馬，現在頂多偶爾買幾張彩券。至於人生這場賭博，我還在辛苦奮戰中，至今依然不知最後結局是贏是輸。
接到委託我特殊清掃的案子。一位女性在某個盛夏夜晚打電話來，表示往生者是她的父親，聽起來父女關係似乎很疏遠，據說已經有一段時間不曾見面了，沒想到一聯繫，父親竟然已成一具腐屍。感覺這位案主似乎是震驚大過悲傷。
說實話我並不驚訝，因為我看過很多親屬都是這種反應，不過，接下來的情況，就讓我非常好奇，因為我從不曾遇過這種情形。死亡地點是在某處河岸。死者似乎以車為家，最後也是死在車內。這起罕見案例勾起了我的好奇心，我不禁豎起耳朵聽案主娓娓道來。她告訴我往生的父親從前和他們一家人生活在一起，從事建築相關工作，以此維生。工作雖然認真，卻非常愛賭博。
一開始只是在不超出零用錢的範圍內小賭，但隨著收入減少，遂開始借錢度日。由於開始時金額不大，只會和家人偶爾發生一些小衝突而已。
然而，這種情況隨著工作不順變本加厲。由於無法改掉賭博、借錢的習性，與家人之間的關係也陷入緊繃，最後終至無法見容於家人。
某天，死者外出工作後便下落不明，音訊全無。因為他過去也離家出走好幾次，儘管開始時有些擔心，但總以為「不久後他就會回來了」。因此，也沒有特別理會，或是向警方報案協尋。只是隨著日子一天天過去，死者竟與家人從此斷了聯繫。
通知家人死訊的是河岸所屬轄區內的警察。當時，附近居民發現有一台車子行跡詭異，於是通報警察處理。警察趕往現場打開車門，發現車內的死者已成了一具腐屍。
由於難以辨識死者生前的容貌，警方遂透過死者的駕照及車檢證明與家屬聯繫。接獲通知的家屬，震驚中立刻趕往警察局，原本打算去停屍間認屍，但因為遺體嚴重腐壞，無法直接認屍。
另一方面，警方也不希望違法放置車輛，要求家屬盡快移車。家屬原以為車子和房子不同，可以直接報廢解體，但是，萬萬沒想到車內狀況慘不忍賭，根本找不到人願意處理，於是便找上我。
了解來龍去脈之後，我便動身到現場勘查。那位女性案主與家人都沒有看過現場（車子）的情形，理由是「不想看」，所以我只好一個人前去勘查。
地點是在一處視野寬闊的河岸。除了死者那輛車之外，附近還有幾輛類似的車子停在那裡，橋下也有好幾座用藍色塑膠布搭建的帳棚。從數量來看，可以猜測那區應該是住起來比較舒適的地方。這幅景象彷彿向我預告著下流社會的樣貌，使我內心不禁百感交集。
「是那一輛吧……。」那邊雖然停了好幾輛車，但我一下子就找到了目標車輛。或許是對方有事先告訴我車種及顏色，但也不出所料，車窗爬滿了蒼蠅，不注意的話還以為是貼了一層黑色薄膜，怎麼看都不像一般的車子。我留意到遠處走來的人對我投以好奇的眼光，我緩緩走向車子，提心吊膽地湊近車窗，並往裡頭看。
「原來如此啊……。」看樣子，死者的確是以車為家，裡頭散亂著許多雜物。然而，數不清的蒼蠅阻礙了視線，讓我看不清楚重要的污染痕跡位在何處。
「這種情況，不打開車門當然沒辦法確認！」於是我從口袋裡掏出警察交給我的鑰匙，插進鑰匙孔，確定可以打開後，便戴上專用的口罩與手套。
「再見了，小蒼蠅。」我把車門開出一小縫，將業務用殺蟲劑的噴嘴插進車內，使勁狂噴，甚至童心大發地想：「接招吧！」
為了等蒼蠅死光，我在一旁等了一會。放眼望去視野寬闊，河岸邊綠草如茵，在這晴朗的日子涼風徐徐吹來，要不是這輛車子，我的心情應該很舒暢吧。
估計蒼蠅已經落了滿地，我打開車門，確認一下裡面的情況，發現車裡散亂著大量生活用品與食物殘渣，後座到腳踏墊之處也有一灘黏稠的腐敗液體。這樣子也難怪一般車行不願處理了。
根據警方的鑑定，死亡原因並非自殺或他殺，而是身體衰弱導致的自然死亡，很可能是三餐不繼，加上酷暑所造成的。在如此惡劣的環境下以車為家，可以想像相當辛苦。畢竟天氣這麼熱，引起身體不適也很正常，死因極可能是因為太熱而中暑吧。
雖然清掃現場是車子，但清掃的作業和在一般房間並無太大不同。儘管已有心理準備，清理難度和房間略有不同，不過，我的腦袋裡已經規劃好各項步驟。
勘查後過幾天，我開始動手清理現場。或許是警方已經翻看過的關係，車裡全是垃圾，看不出有什麼貴重物品，但令我印象深刻的是車上淨是和賭博有關的報章雜誌。有剛上市的，也有過期的。真不知他只是買來消遣，還是夢想一夕致富，但不管如何，這些雜誌道盡了這位往生者就算以車為家，依然無法擺脫賭博的糾葛。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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