《那些死亡教我如何活》：這位帶著回憶與債務孤獨走完一生的往生者，是否輸給了這場人生賭局呢？

文：特掃隊長

人生這場賭局

每年到了夏天，總會聽到這樣的不幸意外：嬰幼兒被留在車內導致中暑至死。最常見的情形是父母沉迷小鋼珠，以至於鑄下大錯。每次聽到這種新聞，我總忍不住在心裡怒嘆：「又來了！實在是太可惡了！」

一想到小孩子被留在猶如三溫暖的車子裡活活熱死，就令我生氣到全身顫抖。更何況竟然是孩子最信賴、最親愛的父母所犯下的愚蠢行為，實在是太可憐了。與其說這是「意外」，還不如說是「謀殺」。

然而，小鋼珠真的有那麼好玩，到了可以讓人失去理智的地步？我的朋友中也不乏喜歡玩小鋼珠的人，但是我實在搞不懂它的「妙趣」何在，說什麼也沒辦法喜歡這玩意兒。但不管如何，人生只要賭錯一步，就可能發生意想不到的憾事。從某個角度來說，賭博真是人生的恐怖殺手。

我的人生已經夠像一場賭博了，當然不會想要再去賭博。學生時代雖然會玩賽馬，現在頂多偶爾買幾張彩券。至於人生這場賭博，我還在辛苦奮戰中，至今依然不知最後結局是贏是輸。

接到委託我特殊清掃的案子。一位女性在某個盛夏夜晚打電話來，表示往生者是她的父親，聽起來父女關係似乎很疏遠，據說已經有一段時間不曾見面了，沒想到一聯繫，父親竟然已成一具腐屍。感覺這位案主似乎是震驚大過悲傷。

說實話我並不驚訝，因為我看過很多親屬都是這種反應，不過，接下來的情況，就讓我非常好奇，因為我從不曾遇過這種情形。死亡地點是在某處河岸。死者似乎以車為家，最後也是死在車內。這起罕見案例勾起了我的好奇心，我不禁豎起耳朵聽案主娓娓道來。她告訴我往生的父親從前和他們一家人生活在一起，從事建築相關工作，以此維生。工作雖然認真，卻非常愛賭博。

一開始只是在不超出零用錢的範圍內小賭，但隨著收入減少，遂開始借錢度日。由於開始時金額不大，只會和家人偶爾發生一些小衝突而已。

然而，這種情況隨著工作不順變本加厲。由於無法改掉賭博、借錢的習性，與家人之間的關係也陷入緊繃，最後終至無法見容於家人。

某天，死者外出工作後便下落不明，音訊全無。因為他過去也離家出走好幾次，儘管開始時有些擔心，但總以為「不久後他就會回來了」。因此，也沒有特別理會，或是向警方報案協尋。只是隨著日子一天天過去，死者竟與家人從此斷了聯繫。

通知家人死訊的是河岸所屬轄區內的警察。當時，附近居民發現有一台車子行跡詭異，於是通報警察處理。警察趕往現場打開車門，發現車內的死者已成了一具腐屍。

由於難以辨識死者生前的容貌，警方遂透過死者的駕照及車檢證明與家屬聯繫。接獲通知的家屬，震驚中立刻趕往警察局，原本打算去停屍間認屍，但因為遺體嚴重腐壞，無法直接認屍。

另一方面，警方也不希望違法放置車輛，要求家屬盡快移車。家屬原以為車子和房子不同，可以直接報廢解體，但是，萬萬沒想到車內狀況慘不忍賭，根本找不到人願意處理，於是便找上我。

了解來龍去脈之後，我便動身到現場勘查。那位女性案主與家人都沒有看過現場（車子）的情形，理由是「不想看」，所以我只好一個人前去勘查。

地點是在一處視野寬闊的河岸。除了死者那輛車之外，附近還有幾輛類似的車子停在那裡，橋下也有好幾座用藍色塑膠布搭建的帳棚。從數量來看，可以猜測那區應該是住起來比較舒適的地方。這幅景象彷彿向我預告著下流社會的樣貌，使我內心不禁百感交集。

「是那一輛吧……。」那邊雖然停了好幾輛車，但我一下子就找到了目標車輛。或許是對方有事先告訴我車種及顏色，但也不出所料，車窗爬滿了蒼蠅，不注意的話還以為是貼了一層黑色薄膜，怎麼看都不像一般的車子。我留意到遠處走來的人對我投以好奇的眼光，我緩緩走向車子，提心吊膽地湊近車窗，並往裡頭看。

「原來如此啊……。」看樣子，死者的確是以車為家，裡頭散亂著許多雜物。然而，數不清的蒼蠅阻礙了視線，讓我看不清楚重要的污染痕跡位在何處。

「這種情況，不打開車門當然沒辦法確認！」於是我從口袋裡掏出警察交給我的鑰匙，插進鑰匙孔，確定可以打開後，便戴上專用的口罩與手套。

「再見了，小蒼蠅。」我把車門開出一小縫，將業務用殺蟲劑的噴嘴插進車內，使勁狂噴，甚至童心大發地想：「接招吧！」

為了等蒼蠅死光，我在一旁等了一會。放眼望去視野寬闊，河岸邊綠草如茵，在這晴朗的日子涼風徐徐吹來，要不是這輛車子，我的心情應該很舒暢吧。

估計蒼蠅已經落了滿地，我打開車門，確認一下裡面的情況，發現車裡散亂著大量生活用品與食物殘渣，後座到腳踏墊之處也有一灘黏稠的腐敗液體。這樣子也難怪一般車行不願處理了。

根據警方的鑑定，死亡原因並非自殺或他殺，而是身體衰弱導致的自然死亡，很可能是三餐不繼，加上酷暑所造成的。在如此惡劣的環境下以車為家，可以想像相當辛苦。畢竟天氣這麼熱，引起身體不適也很正常，死因極可能是因為太熱而中暑吧。

雖然清掃現場是車子，但清掃的作業和在一般房間並無太大不同。儘管已有心理準備，清理難度和房間略有不同，不過，我的腦袋裡已經規劃好各項步驟。

勘查後過幾天，我開始動手清理現場。或許是警方已經翻看過的關係，車裡全是垃圾，看不出有什麼貴重物品，但令我印象深刻的是車上淨是和賭博有關的報章雜誌。有剛上市的，也有過期的。真不知他只是買來消遣，還是夢想一夕致富，但不管如何，這些雜誌道盡了這位往生者就算以車為家，依然無法擺脫賭博的糾葛。