《安靜的孩子比你想的更優秀》：內向的人在網路上會比較活潑嗎？我們會在社群媒體上努力表現得比較外向嗎？

文：蘇珊．坎恩（Susan Cain）

#社群網路

想像一下這些場景：你穿著舒適的運動衣，旁邊放著好吃的零食，舒服地窩在沙發上讀一本精彩刺激的小說，或準備在網路上一口氣看好幾集最愛的影集，現在正在載入下一季；或者你正在滑手機，看Tumblr社交網站上爆笑的圖片，或正準備打《太空戰士》的下一關。星期六的晚上，你只想舒舒服服地待在家，做自己喜歡的事，直到手機響起一聲……叮！你有訊息通知。你在Instagram上追蹤的人剛發了一張照片，照片裡那群人你都認識，他們在參加一場看起來很好玩的活動，笑得很開心。

你的心揪了一下。他們在做什麼？是不是玩得很開心？星期一上學大家又會討論吧？我怎麼沒和大家一起去呢？上一秒你還很開心很滿足，現在卻開始擔心。大家都出門玩，我自己一個人在家好嗎？

這種感覺正是典型的「為什麼沒有我」，一種害怕自己被遺漏在外的感覺。像我們這樣個性內向的人，自然比較喜歡安靜、溫馨的活動；我們知道自己的小世界有多麼精彩特別。但是在Facebook上看到學校朋友參加熱鬧的派對時，又會覺得自己「應該」參加那些社交活動。

社群網站會讓我們更強烈地感受到自己被遺漏在外。儘管你寧願在家度過寧靜的夜晚，但在網路上看到別人週六晚上都有活動時，可能會因此對自己的生活方式猶疑起來。舉例來說，蘿拉雖然個性內向，最好的朋友卻是學校的風雲人物；雖然她和他們感情很好，但常感覺朋友希望她更外向一點，不論本人或在網路上都是。手機常常搞得她很煩：簡訊、Snapchat的分享照片，還有Twitter裡的訊息，無一不提醒她別人在做什麼，讓她覺得不趕快加入不行。

「如果不和大家在一起，我會覺得自己被遺漏在外。像我朋友會在Instagram上和男生傳私訊，我有點忌妒，可是還是比較想和本人見面；我喜歡實際和對方一起做些好玩、有趣的事。這樣好像很老古板，所以我有點糾結。我認識的人很少會這樣，我也想在和大家一樣在網路上交朋友；而且老是看到別人在做好玩的事，讓我有點不開心。」

升上高年級後，蘿拉不再經常覺得被遺漏在外了。她認為，如果選擇做自己喜歡的事，即使因此錯過別的事，也不需要後悔。而且，如果她和朋友各自選擇不同的活動，也能用社群媒體來保持聯繫。她可以和朋友傳簡訊，或在Snapchat上傳訊息，這樣即使沒有和大家在一起，也覺得自己是一份子，比較不覺得被排除在外。如此一來，蘿拉可以維持自己沉靜的生活方式，同時也能與朋友交流。

即使那種「為什麼沒有我」的感覺又出現，蘿拉也有辦法擺脫這種感覺。「有時候我在做自己想做的事，像待在房間聽音樂，或練習滑板，就會把手機調成『勿擾模式』，這樣就不會收到任何電話或通知，不會覺得自己該去做別的事。」

讀寄宿學校的寇比個性內向，社群媒體則帶他走出一個人的小世界。「我會在Facebook上和大家聊天，通常都是在群組討論一下要做什麼。我會先大概看一下討論內容，和認識的人打招呼聊幾句，約一天出來。」透過Facebook上的邀請，寇比參加了許多原本不曾聽說的活動；在活動中認識的人，有些後來也成為了好朋友。從Facebook上可以看到誰會出席，所以會知道有沒有朋友也要去，這點他也覺得很不錯。社群媒體就這樣打開了寇比的社交大門。

有共鳴的空間

諾亞也發現，用Instagram、Snapchat等社群媒體，不只可以和朋友保持聯絡，還可以發文分享他有興趣的事，特別是電影。「我已經不想看人家在上面發文賣弄自己有多帥多酷了，比較想看和我興趣有關的事。」然後他又打趣：「當然還有可愛動物的照片啦！」

諾亞說得有道理。我們這些個性內向的人，通常不喜歡加入團體。要探索自己的興趣，或許在網路上比較容易，而app和網路都很適合用來與世界保持聯繫。例如，蘿拉就會把自己的拚貼作品放到Tumblr網站上，也收到許多熱烈的回應；有些來自很有抱負的年輕藝術家，也愛在網路上發表作品。蘿拉就這樣開始和這些遍布美國各地的朋友互相交流，就像筆友一樣在網路上交換靈感。

也許你有某個興趣，在鄰居同學間找不到同好，可是又希望找到能了解、指點你的人；又或者你的種族、文化和學校同學都不一樣，希望能找到有著相同經驗的人。許多學生告訴我，在日常生活中覺得孤單時，發現網路上有與自己興趣相投的社團，會覺得很寬慰。這讓他們有勇氣公開討論重視的事，例如反抗種族主義或霸凌。

網路和教室不同，那兒很適合內向的人，不需要和別人爭奪發言的機會，就能表達自己的意見。在社群網站上，也有機會獲得別人的肯定。許多年輕人告訴我，覺得無助不安，或得不到身邊的人重視時，如果Facebook或Instagram上有人對他們的貼文按讚，他們就會覺得比較有自信。當然，你不能只靠Facebook上的按讚數或Twitter的轉推數建立自信；但就像諾亞說的，表達自我的感覺很棒，尤其如果你本人很害羞，不敢這麼做，能在網路上表達自我就更重要了。

虛實交錯的網路友誼

文靜的人在網路上會比較活潑嗎？我們會在社群媒體上努力表現得比較外向嗎？多年來，心理學家一直想知道人在網路上的表現和現實生活中是否相同。在一項研究中，科學家分析一群大學生的Facebook個人檔案和個人頁面，發現外向者在牆上的貼文、照片、朋友人數都比較多，也有更多社交互動和團體互動。而內向者通常都以「潛水」為主，也就是說，內外向者在網路上的行為和實際生活中相同。