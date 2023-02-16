《安靜的孩子比你想的更優秀》：內向的人在網路上會比較活潑嗎？我們會在社群媒體上努力表現得比較外向嗎？
我們想讓你知道的是
同為內向者的蘇珊・坎恩曾經告訴我們：不必為了迎合世俗標準，勉強自己變成一個外向的人；只要認清自己的特質，找到合適的舞台，內向者其實比外向者更具潛力。現在，她從學校生活、課外活動、興趣嗜好、家庭時光四大面向，為內向的青少年提供具體實用的訣竅，讓他們找到最自在的生存之道。
文：蘇珊．坎恩（Susan Cain）
#社群網路
想像一下這些場景：你穿著舒適的運動衣，旁邊放著好吃的零食，舒服地窩在沙發上讀一本精彩刺激的小說，或準備在網路上一口氣看好幾集最愛的影集，現在正在載入下一季；或者你正在滑手機，看Tumblr社交網站上爆笑的圖片，或正準備打《太空戰士》的下一關。星期六的晚上，你只想舒舒服服地待在家，做自己喜歡的事，直到手機響起一聲……叮！你有訊息通知。你在Instagram上追蹤的人剛發了一張照片，照片裡那群人你都認識，他們在參加一場看起來很好玩的活動，笑得很開心。
你的心揪了一下。他們在做什麼？是不是玩得很開心？星期一上學大家又會討論吧？我怎麼沒和大家一起去呢？上一秒你還很開心很滿足，現在卻開始擔心。大家都出門玩，我自己一個人在家好嗎？
這種感覺正是典型的「為什麼沒有我」，一種害怕自己被遺漏在外的感覺。像我們這樣個性內向的人，自然比較喜歡安靜、溫馨的活動；我們知道自己的小世界有多麼精彩特別。但是在Facebook上看到學校朋友參加熱鬧的派對時，又會覺得自己「應該」參加那些社交活動。
社群網站會讓我們更強烈地感受到自己被遺漏在外。儘管你寧願在家度過寧靜的夜晚，但在網路上看到別人週六晚上都有活動時，可能會因此對自己的生活方式猶疑起來。舉例來說，蘿拉雖然個性內向，最好的朋友卻是學校的風雲人物；雖然她和他們感情很好，但常感覺朋友希望她更外向一點，不論本人或在網路上都是。手機常常搞得她很煩：簡訊、Snapchat的分享照片，還有Twitter裡的訊息，無一不提醒她別人在做什麼，讓她覺得不趕快加入不行。
「如果不和大家在一起，我會覺得自己被遺漏在外。像我朋友會在Instagram上和男生傳私訊，我有點忌妒，可是還是比較想和本人見面；我喜歡實際和對方一起做些好玩、有趣的事。這樣好像很老古板，所以我有點糾結。我認識的人很少會這樣，我也想在和大家一樣在網路上交朋友；而且老是看到別人在做好玩的事，讓我有點不開心。」
升上高年級後，蘿拉不再經常覺得被遺漏在外了。她認為，如果選擇做自己喜歡的事，即使因此錯過別的事，也不需要後悔。而且，如果她和朋友各自選擇不同的活動，也能用社群媒體來保持聯繫。她可以和朋友傳簡訊，或在Snapchat上傳訊息，這樣即使沒有和大家在一起，也覺得自己是一份子，比較不覺得被排除在外。如此一來，蘿拉可以維持自己沉靜的生活方式，同時也能與朋友交流。
即使那種「為什麼沒有我」的感覺又出現，蘿拉也有辦法擺脫這種感覺。「有時候我在做自己想做的事，像待在房間聽音樂，或練習滑板，就會把手機調成『勿擾模式』，這樣就不會收到任何電話或通知，不會覺得自己該去做別的事。」
讀寄宿學校的寇比個性內向，社群媒體則帶他走出一個人的小世界。「我會在Facebook上和大家聊天，通常都是在群組討論一下要做什麼。我會先大概看一下討論內容，和認識的人打招呼聊幾句，約一天出來。」透過Facebook上的邀請，寇比參加了許多原本不曾聽說的活動；在活動中認識的人，有些後來也成為了好朋友。從Facebook上可以看到誰會出席，所以會知道有沒有朋友也要去，這點他也覺得很不錯。社群媒體就這樣打開了寇比的社交大門。
有共鳴的空間
諾亞也發現，用Instagram、Snapchat等社群媒體，不只可以和朋友保持聯絡，還可以發文分享他有興趣的事，特別是電影。「我已經不想看人家在上面發文賣弄自己有多帥多酷了，比較想看和我興趣有關的事。」然後他又打趣：「當然還有可愛動物的照片啦！」
諾亞說得有道理。我們這些個性內向的人，通常不喜歡加入團體。要探索自己的興趣，或許在網路上比較容易，而app和網路都很適合用來與世界保持聯繫。例如，蘿拉就會把自己的拚貼作品放到Tumblr網站上，也收到許多熱烈的回應；有些來自很有抱負的年輕藝術家，也愛在網路上發表作品。蘿拉就這樣開始和這些遍布美國各地的朋友互相交流，就像筆友一樣在網路上交換靈感。
也許你有某個興趣，在鄰居同學間找不到同好，可是又希望找到能了解、指點你的人；又或者你的種族、文化和學校同學都不一樣，希望能找到有著相同經驗的人。許多學生告訴我，在日常生活中覺得孤單時，發現網路上有與自己興趣相投的社團，會覺得很寬慰。這讓他們有勇氣公開討論重視的事，例如反抗種族主義或霸凌。
網路和教室不同，那兒很適合內向的人，不需要和別人爭奪發言的機會，就能表達自己的意見。在社群網站上，也有機會獲得別人的肯定。許多年輕人告訴我，覺得無助不安，或得不到身邊的人重視時，如果Facebook或Instagram上有人對他們的貼文按讚，他們就會覺得比較有自信。當然，你不能只靠Facebook上的按讚數或Twitter的轉推數建立自信；但就像諾亞說的，表達自我的感覺很棒，尤其如果你本人很害羞，不敢這麼做，能在網路上表達自我就更重要了。
虛實交錯的網路友誼
文靜的人在網路上會比較活潑嗎？我們會在社群媒體上努力表現得比較外向嗎？多年來，心理學家一直想知道人在網路上的表現和現實生活中是否相同。在一項研究中，科學家分析一群大學生的Facebook個人檔案和個人頁面，發現外向者在牆上的貼文、照片、朋友人數都比較多，也有更多社交互動和團體互動。而內向者通常都以「潛水」為主，也就是說，內外向者在網路上的行為和實際生活中相同。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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