一名新加坡女孩在TikTok展示手提包為「奢侈品」，網友回應凸顯了星國貧富差距的現實

我們想讓你知道的是
被稱為「小CK」（小凱文克萊）的Charles & Keith是一間成立於1996年的新加坡中價位時尚品牌，該品牌在亞洲國家中相當受歡迎。在柔伊分享的影片中，那是一個紀錄從店家購買到拆箱的短影片，影片中她特別指名感謝父親為她出錢，然而當影片發出後，許多網友卻留下負面且不禮貌的留言： 「稱其（Charles & Keith手提包）為奢侈品，與表示速食店為高級餐廳是一樣的道理。」 「我知道你出身卑微，但稱c&k為奢侈品牌太超過了。」
「一個帶著父親對女兒的愛所買的包，永遠都是奢侈品包。」（摘自Zoe Gabriel社交平台TikTok上的網友留言。）
今年1月，17歲的柔伊（Zoe Gabriel）在社交平台TikTok上展示了她的手提包，這是她的父親以79.9新加坡元（約新台幣1810元）為她購買的Charles & Keith產品，柔伊表示這是她「第一個奢侈品包」，該影片發布至今已累積超過200萬個讚，並收到超過4萬個回覆。
一個手提包引發的新加坡社群熱議
被稱為「小CK」（小凱文克萊）的Charles & Keith是一間成立於1996年的新加坡中價位時尚品牌，該品牌在亞洲國家中相當受歡迎。在柔伊分享的影片中，那是一個紀錄從店家購買到拆箱的短影片，影片中她特別指名感謝父親為她出錢，然而當影片發出後，許多網友卻留下負面且不禮貌的留言：
「稱其（Charles & Keith手提包）為奢侈品，與表示速食店為高級餐廳是一樣的道理。」
「我知道你出身卑微，但稱c&k為奢侈品牌太超過了。」
柔伊之後發佈了另支影片作為回應，身為來自移民家庭（2010年全家從菲律賓移居新加坡）又是家中四個孩子的老大，她表示「談論錢是讓我最不自的話題。從小到大，我沒有擁有很多東西。對你來說一個80元的包可能不是奢侈品，但對我和我的家人而言，這是非常多的錢。」目前她在TikTok上的粉絲數已躍升超過22萬，而Charles & Keith和其他品牌除了紛紛送禮給她，柔伊和父親更受邀參觀Charles & Keith的總部，並與創辦人共進午餐。
新加坡貧富差距的現況
柔伊向《BBC》表示，雖然來自網路上的支持讓她感到鼓舞，但對於批評身為機械工程師的父親的評論感到「不知所措和悲傷」（她後來也將那些留言刪除），她表示「我也不明白，為什麼人們很難理解，為什麼對我來說 （這個包）在情感和金錢方面意義重大。」
從柔伊的回應，以及新加坡對Charles & Keith手提包是否為奢侈品的討論，其實凸顯了新加坡不太被提及的貧富差距，尤其是富有階級與藍領階級間落差的現況。根據《BBC》報導，新加坡國立大學的一項研究顯示，20多歲和30多歲的畢業生收入中位數為每月4200新元（約新台幣9萬5148元），是中等或以下學歷畢業生工資的兩倍多，相比之下，一名清潔工的月收預估是在1570 新元至2210新元之間（約新台幣3萬5567元至5萬66元），如此的薪資差距，在烏克蘭戰爭爆發及人力和原料成本增加而加劇的通貨膨脹下，也讓藍領階級生活更加困難。近期新加坡的商品和服務稅又皆調漲了1%，預定明年還將上調，而這也提高了雞蛋和新鮮蔬菜等日常必需品的成本。
柔伊「奢侈包」話題帶起的效應
柔伊的「奢侈包」話題，甚至連新加坡副總理黃循財在演講中都提出作為案例。他在政策研究所（IPS）新加坡展望會的演講中，提到勞工面臨著職業中斷和收入不平等的問題，而在提及社會上「過度比較」的現象時他舉出柔伊為例；黃循財承認自己是一個「現實主義者」，但也強調，每個人都擁有獨特的天賦和才能，沒有必要與他人比較，「我們唯一需要做的是內心比較，關注我們自己的生活，不斷學習、改進，最終成為更好的自己。」
此外，Charles & Keith在近期也成了熱門關鍵字，根據YouGov的1月16日數據顯示，新加坡民眾對於考慮購賣該品牌的意願從8.3％急劇上升至19.8％，而當日正是柔伊與父親造訪Charles & Keith總部後的第四天，對於柔伊話題帶給Charles & Keith的正面印象效應，Charles & Keith的發言人表示：「一個表現出善良和同情心的社群正是當今世界所需要的，也是該品牌（指Charles & Keith）所代表的。」
對柔伊而言，從喜獲Charles & Keith手提包、被網友惡評攻擊到參觀Charles & Keith總部的經歷，或許就如一場起起伏伏的雲霄飛車之旅，對大眾而言也是一個重要的提醒，當多數人被拍攝於新加坡的好萊塢電影《瘋狂亞洲富豪》中紙醉金迷的超級富豪所迷惑，別忘了這位17歲女孩的提醒：「記住，對你來說便宜的東西，可能對另一個人來說就是一切。」
（柔伊與父親接受《CNN Philippines》的採訪）
延伸閱讀
- 《瘋狂亞洲富豪》的背後，到底新加坡的百萬富豪是什麽樣的存在？
- 新加坡的「脫貧攻堅戰」：李顯龍總理說得頭頭是道，大家都聽進去了嗎？
- 新加坡人自己是如何定義「上層」與「下層」社會？
- 全球化之下的新加坡貧富差距：若民眾無法分沾利益，社會將趨向分裂
資料來源
- Singapore inequality: How a tote bag sparked a debate about class（BBC）
- Singapore teen ridiculed for calling $60 bag gifted to her by her father ‘luxury’（Yahoo News）
- Meet the TikTokker who went viral for her US$60 ‘luxury’ bag: Singaporean-Filipino teen Zoe Gabriel defended her dad’s Charles & Keith gift – and was invited for lunch and a tour at the brand’s HQ（南華早報）
- Lawrence Wong name-drops Charles & Keith saga as example of unhealthy comparisons on social status（Mothership）
- How has the viral ‘luxury’ debate over Charles & Keith affected the brand?（Singapore Business Review）
- Charles & Keith 'customises' bag for Tiktok teen, while brands continue to trend jack（Marketing Interactive）
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。