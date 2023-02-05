一名新加坡女孩在TikTok展示手提包為「奢侈品」，網友回應凸顯了星國貧富差距的現實

「一個帶著父親對女兒的愛所買的包 ，永遠都是奢侈品包。」（摘自Zoe Gabriel社交平台TikTok上的網友留言。）

今年1月，17歲的柔伊（Zoe Gabriel）在社交平台TikTok上展示了她的手提包，這是她的父親以79.9新加坡元（約新台幣 1810元 ）為她購買的Charles & Keith產品，柔伊表示這是她「第一個奢侈品包」，該影片發布至今已累積超過200萬個讚，並收到超過4萬個回覆。

一個手提包引發的新加坡社群熱議

被稱為「小CK」（小凱文克萊）的Charles & Keith是一間 成立於1996年的新加坡 中價位 時尚 品牌，該品牌在亞洲國家中相當受歡迎。 在柔伊分享的影片中，那是一個紀錄從店家購買到拆箱的短影片，影片中她特別指名感謝父親為她出錢，然而當影片發出後，許多網友卻留下負面且不禮貌的留言：

「稱其（Charles & Keith手提包）為奢侈品，與表示速食店為高級餐廳是一樣的道理。」 「我知道你出身卑微，但稱c&k為奢侈品牌太超過了。」

柔伊之後發佈了另支影片作為回應，身為來自移民家庭（2010年全家從菲律賓移居新加坡）又是家中四個孩子的老大，她表示「談論錢是讓我最不自的話題。從小到大，我沒有擁有很多東西。對你來說一個80元的包可能不是奢侈品，但對我和我的家人而言，這是非常多的錢。」目前她在TikTok上的粉絲數已躍升超過22萬，而Charles & Keith和其他品牌除了紛紛送禮給她，柔伊和父親更受邀參觀Charles & Keith的總部，並與創辦人共進午餐。

新加坡貧富差距的現況

柔伊向《BBC》表示，雖然來自網路上的支持讓她感到鼓舞，但對於批評身為機械工程師的父親的評論感到「不知所措和悲傷」（她後來也將那些留言刪除），她表示「我也不明白，為什麼人們很難理解，為什麼對我來說 （這個包）在情感和金錢方面意義重大。 」

從 柔伊的回應，以及新加坡對C harles & Keith手提包是否為奢侈品的討論，其實凸顯了新加坡不太被提及的貧富差距，尤其是富有階級與藍領階級間落差的現況。根據《BBC》報導，新加坡國立大學的一項研究顯示，20多歲和30多歲的畢業生收入中位數為每月4200新元（約新台幣 9萬5148元 ），是中等或以下學歷畢業生工資的兩倍多，相比之下，一名清潔工的月收預估是在1570 新元至2210新元之間（約新台幣 3萬5567元至5萬66元） ，如此的薪資差距，在烏克蘭戰爭爆發及人力和原料成本增加而加劇的通貨膨脹下，也讓藍領階級生活更加困難。近期新加坡的商品和服務稅又皆調漲了1%，預定明年還將上調，而這也提高了雞蛋和新鮮蔬菜等日常必需品的成本。

柔伊「奢侈包」話題帶起的效應

柔伊的「奢侈包」話題，甚至連新加坡副總理黃循財在演講中都提出作為案例。他在政策研究所（IPS）新加坡展望會的演講中，提到勞工面臨著職業中斷和收入不平等的問題， 而在提及社會上「過度比較」的現象時他舉出柔伊為例； 黃循財 承認 自己是一個「現實主義者」，但也強調，每個人都擁有獨特的天賦和才能， 沒有必要與他人比較，「 我們唯一需要做的是內心比較，關注我們自己的生活，不斷學習、改進，最終成為更好的自己。」

此外，Charles & Keith在近期也成了熱門關鍵字，根據 YouGov的 1月16日 數據顯示，新加坡民眾對於考慮購賣該品牌的意願從8.3％急劇上升至19.8％，而當日正是 柔伊與父親造訪Charles & Keith總部後的第四天，對於柔伊話題帶給Charles & Keith的正面印象效應，Charles & Keith的發言人表示：「一個表現出善良和同情心的社群正是當今世界所需要的，也是該品牌（指Charles & Keith）所代表的。」

對 柔伊而言，從喜獲Charles & Keith手提包、被網友惡評攻擊到參觀Charles & Keith總部的經歷，或許就如一場起起伏伏的雲霄飛車之旅，對大眾而言也是一個重要的提醒，當多數人被拍攝於新加坡的好萊塢電影《瘋狂亞洲富豪》中紙醉金迷的超級富豪所迷惑，別忘了這位17歲女孩的提醒：「記住，對你來說便宜的東西，可能對另一個人來說就是一切。」

（ 柔伊與父親接受《CNN Philippines 》的採訪 ）

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核稿編輯：杜晉軒