美國稱第二顆中國氣球正「飛越」拉丁美洲，有衛星為什麼還要用間諜氣球？

繼美國西部蒙大拿州之後，美國國防部2月3日晚間表示，發現另一個中國氣球飛越拉丁美洲。

美國國防部發言人、空軍准將賴德（Patrick Ryder）在聲明中表示，「我們看到一顆氣球正通過拉丁美洲的報告，評估又是一顆中國偵察氣球」。他沒有透露該氣球的具體位置，但據報目前沒有跡象顯示該氣球正飛往美國。

美國國務卿布林肯表示，中國在美國上空的氣球是侵犯美國主權，中國此舉不可接受和不負責任，「尤其發生在計劃已久的訪問前夕，更是不負責任的」。

他表示，已告知中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，他決定押後訪華行程。

布林肯原定於2月5日至6日訪問北京，成為在2018年後訪華的最高級美國官員，曾有報導指他將與中國國家主席習近平會面。

中國外交部：沒宣布過布林肯訪華

Photo Credit: Getty Images / BBC News 美國國務卿布林肯原本預計於2月5日至6日訪問中國。

中國外交部網站在2月4日刊登發言人答記者問說，「事實上中美雙方都沒有宣布過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，我們予以尊重」，重申「無意也從不侵犯任何主權國家的領土和領空」，中方「堅決反對」美國一些政客和媒體「借題發揮，對中國攻擊抹黑」。

中國官方《新華社》報道，王毅2月3日晚間與布林肯通電話時指，中方不接受任何無端的臆測和炒作，面對意外情況，中美雙方要保持定力，及時溝通，避免誤判，管控分歧。

中國外交部2月3日晚間表示，有關氣球是「民用氣象飛艇」，用於氣象等科研，受西風帶影響，且自身控制能力有限，飛艇嚴重偏離預定航線，「對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾」，將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次「意外情況」。

美國駁斥中方說法，指該氣球是在進行監視活動，侵犯美國領空和違反國際法。

美國議員促拜登強硬應對

美國國防部日前證實，發現一顆確信是屬於中國的「高空偵察氣球」，飛過阿拉斯加和加拿大，然後出現在蒙大拿州——該地區有美國重要的核導彈基地。

據美國國防部一位匿名官員表示，氣球目前的飛行路線飛越多個敏感地點，不過該名官員沒有提供更多細節。

美國媒體報道稱，蒙大拿州上空發現中國間諜氣球，儘管不清楚該氣球的目標，但蒙大拿州是美國「第341導彈聯隊的駐扎地點，也就是馬姆斯特羅姆空軍基地的所在地，它是美國三個運營和維護洲際彈道導彈的空軍基地之一」。

美國當局表示，該氣球所在的高度高於一般商務航空交通，對地面人員不構成軍事或物理威脅，基於安全考慮不直接擊落氣球，以免碎片墜落造成傷害。

多名共和黨人都要求總統拜登對中國採取強硬行動。前總統川普在其Truth Social社交媒體平台上寫道：「擊落氣球。」

美國國會眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在推特說，氣球事件是「必須解決的破壞穩定的行動」。

拜登政府現在要與政治光譜兩邊的對華強硬派抗衡。代表蒙大拿州的民主黨參議員泰斯特（Jon Tester）在聲明中表示，他「仍在等候真正的答案」。

曾在台灣出現兩次

有美國官員在接受哥倫比亞廣播公司採訪時表示，氣球監視設備有兩三輛公車那麼大，而氣球本身的體積更加巨大。

中國官員此前曾公開表示對氣球的潛在軍事和情報收集潛力感興趣，《解放軍報》去（2022）年的一篇文章說，「技術進步為使用氣球打開了一扇新的大門」。

台灣《中央社》2月4日引述氣象局局長鄭明典表示，同樣的氣球曾在2021年9月及2022年3月出現在台北上空，停留時間約3小時。

他說2021年那次，氣象局同事有拍下照片，2022年那次出現在台北松山機場上空，有民眾拍到還要求民航局取締。

2020年6月，日本媒體報導宮城縣出現不明氣球，當時並無任何國家承認，後來有日本網民查到氣球是在中東生產，用於通訊實驗。

鄭明典指，台灣上空出現的氣球與日本宮城縣出現的完全相同，和在美國領空出現的也一樣，不是氣象探測氣球。

他解釋，氣象高空探測氣球是橡膠製，直徑約2公尺，最高飛行高度是30公里，不能飄太遠；日本、台灣、美國上空出現的氣球則直徑至少20公尺，能在高空飄行這麼遠，一定是相當特殊的材質。

中國有衛星為什麼還要用間諜氣球？

文：BBC記者黃思琪（Kelly Ng）

據稱中國「間諜氣球」漂浮在美國上空的消息，讓許多人想知道為什麼北京要使用相對簡單的工具來監視美國大陸。

中國外交部表示，在美國蒙大拿州上空發現的氣球只是一艘「嚴重偏離預定航線」的「民用性質」的無人飛艇，但美方懷疑這是一種「高空監視」裝置。

無論這個特殊氣球的能力如何，美國都非常重視這一威脅，以至於推遲了美國國務卿布林肯原定於2月5日至6日的訪華行程。

氣球是最古老的監視技術形式之一。第二次世界大戰期間，日本軍方用它們在美國發射燃燒彈。它們在冷戰期間也被美國和蘇聯廣泛使用。

就在最近，美國據報一直在考慮在五角大廈的監視網絡中增加高空充氣裝置。現代氣球通常懸停在地球表面上方24公里至37公里之間。

獨立空中力量分析師何元明對BBC表示：「北京可能試圖向華盛頓發出信號——『雖然我們希望改善關係，但我們也隨時凖備好進行持續競爭，使用任何必要的手段』，而不會嚴重加劇緊張局勢」。

「還有什麼比看似無害的氣球更好的工具呢？」

何元明說，氣球的預期飛行路線靠近某些導彈基地，這表明它不太可能偏離航線。