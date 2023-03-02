中國在慕尼黑安全會議攻擊美國，在歐洲國家眼裡就是枉作小人的挑撥離間罷了
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參加慕尼黑安全會議的國家，大部分都在聲討俄國侵略，支持烏克蘭，更希望中國能勸服普亭，充當調停人。王毅到俄國出訪，本是最好的行動機會，然而，大家只看到普亭的深情張臂，以及王毅強調「中俄關係成熟堅韌，穩如泰山。」在中國推出所謂沒有新意的「和平立場」之後，被西方冷遇，也就不奇怪了。
二月下旬，中國外交「一把手」王毅，赴德國出席第49屆慕尼黑安全會議。美中的全球角力進入一個新階段。慕尼黑峰會正值俄烏戰爭一週年，中國如何看待戰爭，自然是峰會中繞不過去的話題。
此外，會前也爆發了中國的「間諜氣球」事件，美中關係嚴重惡化。美中全球性競爭還有其他方面的問題，特別是「科技打壓」問題，這些也是王毅在歐洲活動的重點。
在慕尼黑峰會上，王毅發表了「中國專場」講話〈建設一個更加安全的世界〉：宣傳「和平和發展是潮流」，「無論爭端如何尖銳，都應堅持政治解決；無論局勢多麼困難，都要給和平一個機會」，認為「各方都應放棄本國利益優先的『小道理』，服從遵守聯合國憲章宗旨和原則的『大道理』。共同反對冷戰思維，共同抵制陣營對抗。」
在回答提問時，王毅對美國火力全開，湧現大量「金句」。王毅先批判在「間諜氣球」事件中，美國的「這種行為匪夷所思，近乎歇斯底里，是百分之百的濫用武力，明顯違反國際慣例和有關國際公約」，質問美國「世界那麼多氣球，難道美國要將它們全都擊落？」王毅把美國的行為歸咎於「深層次原因」，「就是美國對中國的錯誤認知和戰略誤判」。
王毅進一步以美國《晶片法案》為例，認為「中國古人有言，『君子愛財，取之有道』。小人才會去巧取豪奪。但我們現在看到，今天的美國撕下一切偽裝，連巧取都沒有了，只剩下豪奪。」
王毅還會見了美國國務卿、烏克蘭、日本、荷蘭等多國外長。此外，王毅的歐洲之旅還包括，會議前出訪義大利、法國和匈牙利。會後到莫斯科和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會面，受到普亭的歡迎。王毅說「中方願同俄方一道，保持戰略定力，深化政治互信，加強戰略協作，拓展務實合作，維護兩國的正當利益，為促進世界和平與發展發揮兩國的建設性作用。」
最重要的是，配合王毅的出訪，中國外交部和最高新聞單位，陸續發表了強烈攻擊美國的文章，包括《美國的霸權霸道霸凌及其危害》和《美國貧富分化持續惡化的事實真相》等，又放出王毅在演講中預告的《全球安全倡議概念文件》以及《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》等文件。
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
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全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21