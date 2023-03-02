中國在慕尼黑安全會議攻擊美國，在歐洲國家眼裡就是枉作小人的挑撥離間罷了

二月下旬，中國外交「一把手」王毅，赴德國出席第49屆慕尼黑安全會議。美中的全球角力進入一個新階段。慕尼黑峰會正值俄烏戰爭一週年，中國如何看待戰爭，自然是峰會中繞不過去的話題。

此外，會前也爆發了中國的「間諜氣球」事件，美中關係嚴重惡化。美中全球性競爭還有其他方面的問題，特別是「科技打壓」問題，這些也是王毅在歐洲活動的重點。

在慕尼黑峰會上，王毅發表了「中國專場」講話〈建設一個更加安全的世界〉：宣傳「和平和發展是潮流」，「無論爭端如何尖銳，都應堅持政治解決；無論局勢多麼困難，都要給和平一個機會」，認為「各方都應放棄本國利益優先的『小道理』，服從遵守聯合國憲章宗旨和原則的『大道理』。共同反對冷戰思維，共同抵制陣營對抗。」

在回答提問時，王毅對美國火力全開，湧現大量「金句」。王毅先批判在「間諜氣球」事件中，美國的「這種行為匪夷所思，近乎歇斯底里，是百分之百的濫用武力，明顯違反國際慣例和有關國際公約」，質問美國「世界那麼多氣球，難道美國要將它們全都擊落？」王毅把美國的行為歸咎於「深層次原因」，「就是美國對中國的錯誤認知和戰略誤判」。

王毅進一步以美國《晶片法案》為例，認為「中國古人有言，『君子愛財，取之有道』。小人才會去巧取豪奪。但我們現在看到，今天的美國撕下一切偽裝，連巧取都沒有了，只剩下豪奪。」

王毅還會見了美國國務卿、烏克蘭、日本、荷蘭等多國外長。此外，王毅的歐洲之旅還包括，會議前出訪義大利、法國和匈牙利。會後到莫斯科和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會面，受到普亭的歡迎。王毅說「中方願同俄方一道，保持戰略定力，深化政治互信，加強戰略協作，拓展務實合作，維護兩國的正當利益，為促進世界和平與發展發揮兩國的建設性作用。」

最重要的是，配合王毅的出訪，中國外交部和最高新聞單位，陸續發表了強烈攻擊美國的文章，包括《美國的霸權霸道霸凌及其危害》和《美國貧富分化持續惡化的事實真相》等，又放出王毅在演講中預告的《全球安全倡議概念文件》以及《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》等文件。