TNL+ 2023/03/16,
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難兄難弟「生不如死」：韓國出生率再創新低，2035年台灣接棒成為全球墊底國家

難兄難弟「生不如死」：韓國出生率再創新低，2035年台灣接棒成為全球墊底國家
韓國嬰兒｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

據最新報導，2月底各大韓國媒體，統計韓國生育數據，「再度」傳來悲觀消息，因為時隔兩年後，韓國去年總生育率再度跌破0.8，來至0.78的數值，仍為OECD唯一跌至1以下的國家。而因為這幾年COVID-19疫情波及，乃至公安事件（如去年萬聖節梨泰院踩踏事件）等關係，去年韓國的死亡人數，還創下歷史新高。

台灣愛跟韓國比拚的新聞，時有所聞，不論是在經濟層面的國家半導體發展、房價房租與升息股會等消息，乃至軟實力的文創產業如電影戲劇、文學等，甚至政治方針、國家政策方面（如近來台灣國內迎來後疫情時代，脫口罩政策也見鑑韓國解封過程等）也有不少競爭與合作等關係。

但唯獨讓人不堪且也廣為國內朋友熟知的是，台韓兩國「少子化」問題嚴峻，近年來國內死亡率都高於生育率的現況下，讓兩國不少媒體都以聳動的標題「生不如死」來形容社會現況。而此偏低的生育率，儼然成為兩國執政者最為頭痛的「國安」問題之一。

如此文開頭所言，在台韓總體生育率長年互相比拚的過程中，兩國各有共通難題。先前已有報導提出警示，若是台灣整體出生率持續維持低落，也有可能於2035年左右取代韓國，成為全球出生率最低的墊底國家。

台韓兩國出生率有多低？又有何警訊？

首先，台灣近年來國內新生兒的成長數為何？據台灣內政部人口統計數據，國內人口數已經連續三年負成長，2020年台灣國內的出生數為16萬5249人、死亡數17萬3156人，2021年出生數15萬3820人、死亡數18萬3732人。

然而到了2022年，全國新生兒的出生數僅為13萬8986人、死亡數20萬7230人，人口一年比一年少。同時，此統計數據也是台灣國內47年來，新生兒出生率創下的最低數值，首度跌破千分之6，2022年共計年出生率約為千分之5.96，比起2021年的千分之6.55，減少1萬4834人。

而讓年輕人不敢生小孩的因素，除了現代醫學科技越來越發達，人類的平均壽命越來越長外，高物價與房價、薪水與通膨等最為現實面的經濟壓力，也是讓國人不敢輕易生小孩的主因之一。除此之外，我們也不能忽視時代變化，人們對於過往「傳宗接代」的觀念日漸淡薄，加上多元成家風潮，看似畢業工作結婚生小孩，養兒防老等傳統人生價值觀，現今已改變。不少年輕人，立志成為單身新貴，抑或談戀愛不結婚的感情觀，大有人在，甚則成為一股新風潮。

另一方面，人說「生兒容易養兒難」，個人家庭計劃雖然重要，但是國家針對新生兒的福利政策、養育計畫，或職場環境改善，諸如保護孕婦生育假，等相關工作權保護的配套措施，都是我們在探討國家出生率低落，得深入分析的一環。

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