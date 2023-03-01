希臘火車相撞至少釀36死85傷，倖存者描述：「左邊右邊都是火，那是惡夢般的十秒」

綜合《華盛頓郵報》、《CNN》與《路透社》報導，一班客運列車和一班貨運列車於當地時間2月28日在希臘北部相撞，造成至少36人死亡、85人受傷，是希臘近幾十年來最嚴重的鐵路事故。希臘消防局表示，目前救援人員正在進行救難工作與尋找倖存者，當局重點救援旅客列車的前兩節車廂。事故死亡人數預計會持續上升。

事故客運列車約有350人搭乘，列車於雅典（Athens）出發前往塞薩洛尼基（Thessaloniki），並在雅典以北約255英里處發生事故。部分傷者已被送往附近城市拉里薩（Larissa）的醫院，至少150名消防員、17輛汽車和40輛救護車被派往現場救援。

救難人員救災現場｜Photo Credit: GettyImages

希臘消防局發言人瓦爾塔奎安尼斯（Vassilis Varthakoyiannis）在緊急簡報中表示：「疏散過程正在進行中，並且由於兩列火車相撞得非常嚴重，救援環境十分嚴峻。」他表示，火車車廂的損壞嚴重，需要使用起重吊車來協助解救。

色薩利（Thessaly）州長阿戈拉斯托斯（Konstantinos Agorastos）指出，旅客列車的前四節車廂在事故中脫軌，而起火的前兩節車廂幾乎完全被毀。瓦爾塔奎安尼斯也補充，救難人員正專注救援該兩節車廂。

事故現場的影片顯示，出軌的火車車廂周圍出現火焰，附近的消防車和救護車也閃爍著漩渦狀的燈光。至少有兩節火車車廂似乎在軌道附近向側面傾斜，而一節火車車廂的窗戶嚴重凹陷和裂開，消防員正在努力解救乘客。

瓦爾塔奎安尼斯表示，已有194名倖存乘客被安全送往塞薩洛尼基，另有20人乘坐巴士前往拉里薩市。在受傷的85人中，有53人正在醫院接受治療。

倖存者回憶事故：「惡夢般的十秒」

《路透社》報導紀錄了多名倖存者對事故的描述。倖存者聶尼斯（Stergios Minenis）表示，事故發生時，整輛車天翻地覆，他們在火車裡翻滾，隨後側身著地。他補充：「電線起火，火勢到處都是，當我們翻身時，我們被燒傷了，左右都有火。」

倖存者齊亞穆拉斯（Angelos Tsiamouras）表示：「我彷彿經歷了一場地震。」另一名倖存者則說，事故當下車廂內一片恐慌，所有人都在尖叫。

聶尼斯直言：「那是惡夢般的十秒。」

一名救援志工表示：「我們正在經歷一場悲劇。我們正在救出活著的人、受傷的人還有死掉的人。我們將整夜待在這裡，直到我們完成任務，直到我們找到最後一個人。」

鐵路事故倖存者｜Photo Credit: GettyImages

希臘鐵路安全歐洲墊底，工會主席：安全系統已多年沒有正常運作

根據《華盛頓郵報》報導，近年來，希臘的鐵路安全一直受到密切關注，今天發生的事故是該國幾十年來傷亡最慘重的事故之一。上一次同等規模的事故要追溯到1968年，科林斯（Corinth）發生火車相撞，造成至少34人死亡，數十人受傷。

歐盟鐵路局在2022年發布安全報告，在研究的29個國家中，希臘的總體鐵路死亡率（overall railway fatality rate）最高，乘客死亡率則排名第7。倫敦帝國理工學院（Imperial College London）交通研究中心對歐洲主要鐵路線的分析指出，1980年至2019年間，希臘至少記錄了11起致命的火車碰撞或脫軌事故。

《Greek Reporter》報導指出，從雅典開往塞薩洛尼基客運列車雖然是向北行，但不知為何在南行列車行駛的左側鐵路上前進。目前兩名鐵路官員正在接受警方訊問，但沒有受到拘留。

希臘火車駕駛協會主席彥尼都尼阿斯（Kostas Genidounias）透露，警告司機前方有危險的電子系統，多年來一直沒有正常運作。在雅典到塞薩洛尼基的鐵路系統中，只有站長可以透過電子設施監控火車，並在危險時警告火車駕駛。駕駛全程處於被動、手動操作的模式，站長告訴駕駛往拿走，駕駛就往哪走。途中的指示器、交通信號燈都不會運作。

鐵路官員迪特薩斯（Giannis Ditsas）表示，希臘鐵路系統的安全預防措施已經過時。《路透社》報導也認為，希臘老化的鐵路系統需要現代化，部分列車僅能在單軌上行駛，許多地區仍有待安裝信號和自動控制系統。

希臘於2017年將鐵路運營商OSE列車（TRAINOSE）出售給了義大利國家鐵路公司（Ferrovie dello Stato Italiane），當時預計在未來幾年內，能為希臘鐵路基礎設施帶來數億歐元的投資金額。而義大利國家鐵路目前是希臘客運和貨運鐵路運輸的主要供應商，每天運營342條客運和商業路線。

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核稿編輯：羅元祺