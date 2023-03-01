希臘火車相撞至少釀36死85傷，倖存者描述：「左邊右邊都是火，那是惡夢般的十秒」
我們想讓你知道的是
根據《華盛頓郵報》報導，近年來，希臘的鐵路安全一直受到密切關注，今天發生的事故是該國幾十年來傷亡最慘重的事故之一。鐵路官員迪特薩斯（Giannis Ditsas）表示，希臘鐵路系統的安全預防措施已經過時。《路透社》報導也認為，希臘老化的鐵路系統需要現代化，許多列車僅能在單軌上行駛，許多地區仍有待安裝信號和自動控制系統。
綜合《華盛頓郵報》、《CNN》與《路透社》報導，一班客運列車和一班貨運列車於當地時間2月28日在希臘北部相撞，造成至少36人死亡、85人受傷，是希臘近幾十年來最嚴重的鐵路事故。希臘消防局表示，目前救援人員正在進行救難工作與尋找倖存者，當局重點救援旅客列車的前兩節車廂。事故死亡人數預計會持續上升。
事故客運列車約有350人搭乘，列車於雅典（Athens）出發前往塞薩洛尼基（Thessaloniki），並在雅典以北約255英里處發生事故。部分傷者已被送往附近城市拉里薩（Larissa）的醫院，至少150名消防員、17輛汽車和40輛救護車被派往現場救援。
希臘消防局發言人瓦爾塔奎安尼斯（Vassilis Varthakoyiannis）在緊急簡報中表示：「疏散過程正在進行中，並且由於兩列火車相撞得非常嚴重，救援環境十分嚴峻。」他表示，火車車廂的損壞嚴重，需要使用起重吊車來協助解救。
色薩利（Thessaly）州長阿戈拉斯托斯（Konstantinos Agorastos）指出，旅客列車的前四節車廂在事故中脫軌，而起火的前兩節車廂幾乎完全被毀。瓦爾塔奎安尼斯也補充，救難人員正專注救援該兩節車廂。
事故現場的影片顯示，出軌的火車車廂周圍出現火焰，附近的消防車和救護車也閃爍著漩渦狀的燈光。至少有兩節火車車廂似乎在軌道附近向側面傾斜，而一節火車車廂的窗戶嚴重凹陷和裂開，消防員正在努力解救乘客。
瓦爾塔奎安尼斯表示，已有194名倖存乘客被安全送往塞薩洛尼基，另有20人乘坐巴士前往拉里薩市。在受傷的85人中，有53人正在醫院接受治療。
倖存者回憶事故：「惡夢般的十秒」
《路透社》報導紀錄了多名倖存者對事故的描述。倖存者聶尼斯（Stergios Minenis）表示，事故發生時，整輛車天翻地覆，他們在火車裡翻滾，隨後側身著地。他補充：「電線起火，火勢到處都是，當我們翻身時，我們被燒傷了，左右都有火。」
倖存者齊亞穆拉斯（Angelos Tsiamouras）表示：「我彷彿經歷了一場地震。」另一名倖存者則說，事故當下車廂內一片恐慌，所有人都在尖叫。
聶尼斯直言：「那是惡夢般的十秒。」
一名救援志工表示：「我們正在經歷一場悲劇。我們正在救出活著的人、受傷的人還有死掉的人。我們將整夜待在這裡，直到我們完成任務，直到我們找到最後一個人。」
希臘鐵路安全歐洲墊底，工會主席：安全系統已多年沒有正常運作
根據《華盛頓郵報》報導，近年來，希臘的鐵路安全一直受到密切關注，今天發生的事故是該國幾十年來傷亡最慘重的事故之一。上一次同等規模的事故要追溯到1968年，科林斯（Corinth）發生火車相撞，造成至少34人死亡，數十人受傷。
歐盟鐵路局在2022年發布安全報告，在研究的29個國家中，希臘的總體鐵路死亡率（overall railway fatality rate）最高，乘客死亡率則排名第7。倫敦帝國理工學院（Imperial College London）交通研究中心對歐洲主要鐵路線的分析指出，1980年至2019年間，希臘至少記錄了11起致命的火車碰撞或脫軌事故。
《Greek Reporter》報導指出，從雅典開往塞薩洛尼基客運列車雖然是向北行，但不知為何在南行列車行駛的左側鐵路上前進。目前兩名鐵路官員正在接受警方訊問，但沒有受到拘留。
希臘火車駕駛協會主席彥尼都尼阿斯（Kostas Genidounias）透露，警告司機前方有危險的電子系統，多年來一直沒有正常運作。在雅典到塞薩洛尼基的鐵路系統中，只有站長可以透過電子設施監控火車，並在危險時警告火車駕駛。駕駛全程處於被動、手動操作的模式，站長告訴駕駛往拿走，駕駛就往哪走。途中的指示器、交通信號燈都不會運作。
鐵路官員迪特薩斯（Giannis Ditsas）表示，希臘鐵路系統的安全預防措施已經過時。《路透社》報導也認為，希臘老化的鐵路系統需要現代化，部分列車僅能在單軌上行駛，許多地區仍有待安裝信號和自動控制系統。
希臘於2017年將鐵路運營商OSE列車（TRAINOSE）出售給了義大利國家鐵路公司（Ferrovie dello Stato Italiane），當時預計在未來幾年內，能為希臘鐵路基礎設施帶來數億歐元的投資金額。而義大利國家鐵路目前是希臘客運和貨運鐵路運輸的主要供應商，每天運營342條客運和商業路線。
新聞來源
- At least 36 dead, 85 injured after trains collide in northern Greece（The Washington Post）
- At least 36 dead, scores injured as trains collide in Greece（CNN）
- Trains collide in Greece, at least 36 killed, dozens injured（Reuters）
- Train Collision in Greece: Electronic Systems ‘Not Working for Years’（Greek Reporter）
- Greece’s deadly rail tracks（European Data Journalism Network）
- Passengers killed, dozens injured in head-on train collision in Greece（The Guardian）
延伸閱讀
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
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由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
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友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
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- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21