從日本歷史建構方式可以發現，台灣不是400年被殖民的島嶼，而是歷史長達千年的國家

文：陳禹瑄（輔大歷史研究所碩士）

台灣歷史上並未出現極度中央集權的皇權國家，所以以時代為單位當作歷史的分期，也不存在血緣的家天下制度，因此自然不可能像朝鮮、越南那般吸收大量中國典章制度。很多人會因此認為台灣自古不存在國家，但實際上若要以現今民族主義的定義去定義國家本身，那自古所有全世界被紀錄是國家的政治實體，全部都只能被視為是部落聯盟的領袖而已，包含中國的周朝都是一樣。

台日地理的破碎導致共性很多

之所以拿日本歷史的建構性質對照台灣，有以下三種理由：

一、日本和台灣皆屬亞洲東部島嶼，因此，文明會以跳躍的方式演進，而不是亞洲大陸的漸進式演進。同時也因為是跳躍式演進，歷史遠比亞洲大陸短，因此必須建構的歷史成分就比較多。

二、日本所謂的萬世一系，正巧指出他是一種政治目的，但他也是一種現象：天皇本身不具有吸引力，所以他供在那邊根本沒有人要奪取。因此不管早期藤原公家轉變成院政，或者武家崛起相互爭戰，天皇永遠可以安然無恙，頂多變成各方勢力之傀儡。

這種狀況就如同台灣早期一大堆械鬥案以及三大民變，除了頂下郊拚時焚毀了新莊縣衙門，林爽文事件時殺了台灣知府孫景燧，但孫景燧是因為在彰化縣城參與戰事，並非林爽文主動帶兵進攻台灣府的官署。台灣府和福建台灣巡撫的官署日後都轉型成為紀錄官署歷史的宮廟，還會設置遺址碑文標示位置，斯卡羅王國末代君主潘文杰的王居目前依舊還保存良好。但現在中國只能找到清代的紫禁城。明代的早就被焚毀，更不用說宋代。

三、日本戰國時代以後剛好是台灣的荷蘭與西班牙行省時代以及鄭氏王朝（我會把它稱為台灣的第一），兩邊都是陷入了多方混戰的狀況。這就表示，台灣同日本一般，地形破碎導致各方勢力貴族相互裂土成為一種常態。基於此台灣和朝鮮以及越南的發展就相對無可比，反而是日本與菲律賓的歷史發展更接近台灣的歷史文化構造。

台日的神妖鬼傳說有其區域特色

除此之外，這種說法還可以從台日的神妖鬼傳說性質，驗證台灣與日本的社會性質相近。相較中國以及朝鮮半島神妖鬼，大多出自志怪小說、四大小說，或者上古古籍、正史史書之中（比方朝鮮史書《三國遺事》裡面在記錄檀君神話之時就提到不少神、妖、鬼）；日本以及台灣的神怪，都是先有不同地區的目睹以及口耳相傳之後，在由不同的作者把他散記單篇或者撰寫成冊。

比方日本鳥山石燕《妖怪繪卷》《畫圖百鬼夜行》，台灣李獻璋《臺灣民間文學集》（陳守娘、林投姐）以及其他口耳相傳的歌謠（比方椅仔姑）等。從中可以看出朝鮮和中國這種中央皇權的國家，神妖故事是作為服從政治以及建構皇權背後的神話；日本和台灣更接近真實的撞鬼或者因社會問題造成的公案。

無耳芳一是因為平家武士冤魂在夜間的郊外纏上芳一，農夫在自家附近溪流撈到西瓜鬼的故事，源自於械鬥水流屍以及河流短急溺死的水鬼。更體現一般老百姓或者士族對荒山野林以及鬼怪的恐懼，而非服務或不滿於皇權的統治。

之所以有這種區別，就是因為台灣與日本常常是一個宮廟信仰村莊或一個藩城領土以外就是荒郊，沒有一個比藩主或者宮廟領袖更有權力的人，可以管理那個未知的山林。且倘若今天是中央集權的體制，皇帝一定會動用最大權力運用最多的資源，但日本也只有江戶幕府勉強做到這一點，清領時代台灣巡撫本身就辦不到。

台灣人當時還可以為了抗法把劉銘傳攔下來毆打，跟中國那種不敢反抗皇帝的民族性天壤之別。這也是為何自強運動時清領時代的台灣表現優於清朝，而日本明治維新可以成功，韓國的改革卻失敗的原因。

清領台灣和江戶日本只要有各地仕紳宮廟主以及大名配合，登高一呼就可以讓一般民眾知道改變的必要。中國跟朝鮮除了中央皇權之外，都沒有有力量的地方貴族頭人協助改革，朝鮮的兩班貴族也是仰賴朝廷的權力，這就是封建貴族與中央皇權的效率差異。

台灣受皇權影響極晚

此外，台灣和日本相比朝鮮和越南，受到漢儒文化影響較慢或者較晚，因此發展成東亞類型的皇權國家勢必也比較晚或者不可能。而日本被認為有2000年歷史，是從古墳時代開始計算，既然如此，差不多時期就有山夷部落聯盟的台灣自然也是進入了歷史時代，而非傳統上認定始終是史前時代。

此外台灣和日本的文明演進勢必與歐亞大陸的征服者或屯墾者有很大的關連，征服海島國家的集團勢必會比停留在亞洲大陸的集團更快本土化，因為海洋切割了征服者與自己故土的連結。日本學者江上波夫認為，天孫降臨以及高天原象徵著日本民族的起源來自朝鮮半島或亞洲大陸，神武東征則表示征服者向東屯墾，同理鄭氏王朝以及蔣家王朝基本上可以視為鄭氏家族王國與蔣氏家族王國。

從這種角度可以發現，台灣根本不是什麼400年被殖民的島嶼，而是歷史長達千年且曾經出現多個初始王政以及獨立王國的國家，目前則是拋棄了君主制度進入第二共和（第一共和就是台灣民主國）。台灣歷史和日本歷史都是以時代作為分期而非朝代，就是因為文化制度上並未出現如同唐宋變革那樣的劇烈變化。

下表是我自己製作以日本歷史建構方式，以及台灣的某時代對應到日本哪一個時代的圖表，基本上日本的戰國時代後期及德川初期恰巧對應到台灣的荷西時代。