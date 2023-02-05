利空出盡？專家：4大關鍵指標估今年房市仍冷風陣陣，央行將繼續支持升息

（中央社）立法院1月三讀通過有「打炒房殺手鐧」之稱的平均地權條例，但因不溯及既往，市場浮現「利空出盡」聲音，民眾憂心房價是否又將蠢蠢欲動；不過專家從總體經濟及利率等4大指標檢視，認為今（2023）年房市依舊冷風陣陣。

為了遏止房市炒作歪風，2020年底開始，政府祭出系列健全房市方案，加上去（2022）年央行利率「連4升」，終於成功讓房市降溫。

內政部先前推出平均地權條例，限制預售屋換約、重罰不動產炒作、私法人購屋許可制，被稱作「打炒房殺手鐧」，外界原先期待此法可以補起打炒房的關鍵拼圖，但因不溯及既往，引發批評。

對政府打炒房效果的憂慮其來有自，根據中央大學台經中心最新發布的1月消費者信心指數，其中分項指標「未來半年購買耐久性財貨時機」指數回升至100點之上，絕對水準從原本的「偏向悲觀」轉為「偏向樂觀」，「購買房地產時機」指標也同步走揚。

中央大學經濟系教授吳大任表示，有打炒房殺手鐧之稱的平均地權條例三讀通過，信心指標卻回升，可能因政策不溯及既往，被認為打炒房效果有限；如果接下來兩三個月指標維持同樣趨勢，意味市場解讀「利空出盡」，必須密切關注。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真則從經濟成長率下修、實質薪資衰退、資金水位下降等總體經濟數據及利率等4大指標分析，認為房市降溫趨勢不變，今年住宅市場續呈「價縮量緩跌」的格局。

劉佩真指出，主計總處、央行以及國內智庫對2023年經濟成長率預測值均無法「保3」，加上去年前11月國人實質經常性薪資落入負成長，這兩項經濟數據意味民眾在景氣前景不明朗、薪資被通膨吃掉情況下，購屋意願會更保守。

從資金面來看，劉佩真也說，M1b、M2年增率連續數月呈現「死亡交叉」格局，代表資金充沛程度不如以往。

大環境對房市支撐力道轉趨薄弱，央行持續升息更扮演關鍵角色，劉佩真指出，去年累計升息2.5碼後，現在1房房貸利率達1.864%至1.935%，2房2.2%起跳，第3房可達2.345%；利率走揚使民眾購屋負擔增加，加上居住正義話題正熱，選前房市管制措施難以鬆綁，這些因素促房市量縮、價緩跌。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨則說，房市在經濟不好、利率走揚、房價高漲及民眾收入未顯著提升等負面因素之下，早已「多重器官衰竭」，再補上平均地權條例一槍，就算打擊幅度不如預期大，也是雪上加霜。

「未來房市風貌可能改變」，徐佳馨補充，新制上路之下，預售屋閉鎖期至少7年起跳，原本靠預售屋炒高價格、翻倍賺的難度大增，預測買方將往成屋走，建商推案習慣轉為先建後售，小建商則被迫退場，「沒有利空出盡這回事」；她認為，房市向下的方向不變。

鷹派理事示警低估通膨 學者：面臨一難題升息須審慎

（中央社）全球景氣降溫、需求放緩，通膨終於出現緩和跡象。不過中央銀行副總裁陳南光2月2日突然發文示警切勿低估通膨，令人憂心物價飆漲是否捲土重來，學者則認為，通膨須密切關注，但出口衰退之際，升息決策宜審慎。

美國聯準會（Fed）2月1日宣布升息1碼（25個基點），符合市場預期，且聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，通膨壓力正趨於緩和。

Photo Credit: GettyImages 美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）

至於在台灣，主計總處、中央銀行與各智庫看法一致，下修今年經濟成長率同時，也認為今年通膨可望趨緩，普遍將消費者物價上漲率（CPI）預測值調降至2%以下。

正當各界樂觀期待今年台灣可擺脫通膨陰霾、撥雲見日之際，央行副總裁陳南光2月2日於台灣銀行家雜誌發表「走走停停的貨幣政策，易落入停滯性通膨的陷阱」、「面對通膨挑戰，央行如何打這一仗？」2篇文章，主張台灣在油、氣、電價格管制或凍漲之下，通膨其實嚴重被低估。

陳南光認為，如果忽略政策管制背後的實際通膨情勢，難以抑制民眾的通膨預期，最終將導致通膨進一步上升；他也強調，央行在維持物價穩定應扮演更積極角色，透露支持繼續升息的鷹派立場。

以目前各機構的經濟預測結果來看，由於出口大幅衰退，台灣今年經濟成長率難「保3」，但通膨壓力尚未完全散去；央行利率決策下一步如何走，成為各界關注焦點。

「事實上通膨確實被低估，壓力持續是有的」，中央研究院經濟所研究員周雨田認為，政府的油電補貼政策導致國營事業嚴重虧損，如果沒有補貼，真實通膨率會更高；此外，去年全年CPI年增2.95%，但民眾採買日常用品、外食感受到的漲幅遠超過3%，將加劇通膨預期心理。

吳大任也說，當前CPI計算方式明顯低估居住成本，且沒辦法反映自購住宅後，沉重的房貸負擔對家庭消費的影響。

儘管一致認同通膨危機尚未緩解，對於央行是否應繼續升息以打擊通膨，學者態度偏向保守，吳大任更說「接下來要面對最大問題真的不是通膨，而是出口衰退」。

吳大任說明，去年第4季起，台灣出口轉為負成長，隨著去年主要國家央行激進升息後座力持續發酵，今年上半年經濟狀況只會愈來愈差、不會好轉，連帶衝擊台灣出口表現，隨之而來的是製造業廠商陸續實施無薪假、裁員；要不是央行去年採半碼幅度溫和升息，讓廠商有喘息空間，今年經濟恐怕已經陷入衰退。

吳大任強調，台灣這波通膨是因疫情擾亂供應鏈，又逢俄烏戰爭爆發，能源成本升高、糧食供給短缺等因素所致，「供給面問題，要耐心等待」。