利空出盡？專家：4大關鍵指標估今年房市仍冷風陣陣，央行將繼續支持升息
我們想讓你知道的是
中央大學經濟系教授吳大任表示，有打炒房殺手鐧之稱的平均地權條例三讀通過，信心指標卻回升，可能因政策不溯及既往，被認為打炒房效果有限；如果接下來兩三個月指標維持同樣趨勢，意味市場解讀「利空出盡」，必須密切關注。台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真，則從經濟成長率下修、實質薪資衰退、資金水位下降等總體經濟數據及利率等4大指標分析，認為房市降溫趨勢不變，今年住宅市場續呈「價縮量緩跌」的格局。吳大任也說，當前CPI計算方式明顯低估居住成本，且沒辦法反映自購住宅後，沉重的房貸負擔對家庭消費的影響。
（中央社）立法院1月三讀通過有「打炒房殺手鐧」之稱的平均地權條例，但因不溯及既往，市場浮現「利空出盡」聲音，民眾憂心房價是否又將蠢蠢欲動；不過專家從總體經濟及利率等4大指標檢視，認為今（2023）年房市依舊冷風陣陣。
為了遏止房市炒作歪風，2020年底開始，政府祭出系列健全房市方案，加上去（2022）年央行利率「連4升」，終於成功讓房市降溫。
內政部先前推出平均地權條例，限制預售屋換約、重罰不動產炒作、私法人購屋許可制，被稱作「打炒房殺手鐧」，外界原先期待此法可以補起打炒房的關鍵拼圖，但因不溯及既往，引發批評。
對政府打炒房效果的憂慮其來有自，根據中央大學台經中心最新發布的1月消費者信心指數，其中分項指標「未來半年購買耐久性財貨時機」指數回升至100點之上，絕對水準從原本的「偏向悲觀」轉為「偏向樂觀」，「購買房地產時機」指標也同步走揚。
中央大學經濟系教授吳大任表示，有打炒房殺手鐧之稱的平均地權條例三讀通過，信心指標卻回升，可能因政策不溯及既往，被認為打炒房效果有限；如果接下來兩三個月指標維持同樣趨勢，意味市場解讀「利空出盡」，必須密切關注。
台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真則從經濟成長率下修、實質薪資衰退、資金水位下降等總體經濟數據及利率等4大指標分析，認為房市降溫趨勢不變，今年住宅市場續呈「價縮量緩跌」的格局。
劉佩真指出，主計總處、央行以及國內智庫對2023年經濟成長率預測值均無法「保3」，加上去年前11月國人實質經常性薪資落入負成長，這兩項經濟數據意味民眾在景氣前景不明朗、薪資被通膨吃掉情況下，購屋意願會更保守。
從資金面來看，劉佩真也說，M1b、M2年增率連續數月呈現「死亡交叉」格局，代表資金充沛程度不如以往。
大環境對房市支撐力道轉趨薄弱，央行持續升息更扮演關鍵角色，劉佩真指出，去年累計升息2.5碼後，現在1房房貸利率達1.864%至1.935%，2房2.2%起跳，第3房可達2.345%；利率走揚使民眾購屋負擔增加，加上居住正義話題正熱，選前房市管制措施難以鬆綁，這些因素促房市量縮、價緩跌。
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨則說，房市在經濟不好、利率走揚、房價高漲及民眾收入未顯著提升等負面因素之下，早已「多重器官衰竭」，再補上平均地權條例一槍，就算打擊幅度不如預期大，也是雪上加霜。
「未來房市風貌可能改變」，徐佳馨補充，新制上路之下，預售屋閉鎖期至少7年起跳，原本靠預售屋炒高價格、翻倍賺的難度大增，預測買方將往成屋走，建商推案習慣轉為先建後售，小建商則被迫退場，「沒有利空出盡這回事」；她認為，房市向下的方向不變。
鷹派理事示警低估通膨 學者：面臨一難題升息須審慎
（中央社）全球景氣降溫、需求放緩，通膨終於出現緩和跡象。不過中央銀行副總裁陳南光2月2日突然發文示警切勿低估通膨，令人憂心物價飆漲是否捲土重來，學者則認為，通膨須密切關注，但出口衰退之際，升息決策宜審慎。
美國聯準會（Fed）2月1日宣布升息1碼（25個基點），符合市場預期，且聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，通膨壓力正趨於緩和。
至於在台灣，主計總處、中央銀行與各智庫看法一致，下修今年經濟成長率同時，也認為今年通膨可望趨緩，普遍將消費者物價上漲率（CPI）預測值調降至2%以下。
正當各界樂觀期待今年台灣可擺脫通膨陰霾、撥雲見日之際，央行副總裁陳南光2月2日於台灣銀行家雜誌發表「走走停停的貨幣政策，易落入停滯性通膨的陷阱」、「面對通膨挑戰，央行如何打這一仗？」2篇文章，主張台灣在油、氣、電價格管制或凍漲之下，通膨其實嚴重被低估。
陳南光認為，如果忽略政策管制背後的實際通膨情勢，難以抑制民眾的通膨預期，最終將導致通膨進一步上升；他也強調，央行在維持物價穩定應扮演更積極角色，透露支持繼續升息的鷹派立場。
以目前各機構的經濟預測結果來看，由於出口大幅衰退，台灣今年經濟成長率難「保3」，但通膨壓力尚未完全散去；央行利率決策下一步如何走，成為各界關注焦點。
「事實上通膨確實被低估，壓力持續是有的」，中央研究院經濟所研究員周雨田認為，政府的油電補貼政策導致國營事業嚴重虧損，如果沒有補貼，真實通膨率會更高；此外，去年全年CPI年增2.95%，但民眾採買日常用品、外食感受到的漲幅遠超過3%，將加劇通膨預期心理。
吳大任也說，當前CPI計算方式明顯低估居住成本，且沒辦法反映自購住宅後，沉重的房貸負擔對家庭消費的影響。
儘管一致認同通膨危機尚未緩解，對於央行是否應繼續升息以打擊通膨，學者態度偏向保守，吳大任更說「接下來要面對最大問題真的不是通膨，而是出口衰退」。
吳大任說明，去年第4季起，台灣出口轉為負成長，隨著去年主要國家央行激進升息後座力持續發酵，今年上半年經濟狀況只會愈來愈差、不會好轉，連帶衝擊台灣出口表現，隨之而來的是製造業廠商陸續實施無薪假、裁員；要不是央行去年採半碼幅度溫和升息，讓廠商有喘息空間，今年經濟恐怕已經陷入衰退。
吳大任強調，台灣這波通膨是因疫情擾亂供應鏈，又逢俄烏戰爭爆發，能源成本升高、糧食供給短缺等因素所致，「供給面問題，要耐心等待」。
Tags：
【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
寒流來襲時，突然接觸到冰冷的馬桶座墊而被嚇一跳的感覺，是許多人的共同經驗。HCG免治貼心暖座功能，一坐下就好溫暖，搭載瞬熱式溫感水洗利用陶瓷瞬間加熱技術有效節能30％，不會因持續加熱浪費能源，也不會為了節能而忽冷忽熱，使用流動活水更為乾淨衛生。讓你在使用馬桶的時候，不管是肌膚接觸到的地方，或者是心裡的感受，都是恰到好處的最佳溫度。
前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。