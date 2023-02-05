瑞士國會友台小組等5人、芬蘭國會友台小組主席訪台，江啟臣將率團出訪拜會英議員

（中央社）瑞士聯邦國會友台小組訪問團一行5人訂於2月5日至2月10日訪問台灣，友台小組社會黨主席莫里納（Fabian Molina）及社會黨議員阿堤契（Mustafa Atici）今（5）日清晨搭機抵台，2人在桃園國際機場並未發表談話，另3名成員也將搭機陸續抵台。

瑞士聯邦國會友台小組訪問團的2名成員莫里納與阿堤契搭乘的華航CI74班機，在清晨6時5分抵達桃園國際機場，外交部也派員接機，訪團成員在桃園國際機場並未發表談話，隨後在接機人員的協助下通關離去，至於訪團另外3名成員，將搭乘其他航班陸續抵台。

外交部2月2日發布新聞稿表示，訪問團由莫里納、綠黨議員華德爾（Nicolas Walder）共同率領，成員包括瑞士人民黨議員尼德吉（Yves Nidegger）、阿堤契、綠黨議員波希（Léonore Porchet）。

外交部對瑞士聯邦國會友台小組於疫情後首度籌組跨黨派議員團來台訪問表達誠摯歡迎之意。外交部表示，訪團此行將晉見總統蔡英文、拜會立法院長游錫堃、監察院長陳菊、外交部長吳釗燮，並分別接受立法院及外交部款宴。

外交部指出，訪團另將拜會衛福部、國發會、陸委會、國科會等，以及參訪新竹科學園區及金門戰地遺址，藉由實地訪察，了解台灣發展現況，並加強雙方在相關議題交流合作，深化台瑞互動。

外交部說，2名共同主席莫里納及華德爾與阿堤契議員分別於瑞士國會提出數項友台議案及政策建議，其中華德爾共同主席主導提出之「改善與台灣關係」議案於2021年以壓倒性票數通過，要求聯邦委員會必須提交報告，列出在商業、政治、科學及文化面向可逐步深化與台灣關係的領域，外交部表達高度歡迎及肯定。

桃園大眾捷運公司2月3日接獲恐嚇訊息，有人不滿瑞士聯邦國會友台小組訪問團將訪台，揚言要在機捷台北車站放炸彈，受此事件影響，讓瑞士聯邦國會友台小組訪問團的到來格外引人注目。

芬蘭國會友台小組主席凱爾納訪台 將晉見蔡總統

（中央社）外交部今天表示，芬蘭國會友台小組主席凱爾納（Mikko Kärnä）今天至2月9日率團訪台，這是國際疫情發生後第一個芬蘭國會訪團，外交部表示誠摯歡迎，期間將晉見總統蔡英文，拜會國安會秘書長顧立雄及外交部長吳釗燮。

外交部上午發布新聞稿表示，訪團將就雙邊交流及各項合作議題，與台灣相關部會交換意見，並將參訪新竹科學園區、台灣半導體研究中心等單位，另將南下參訪衛武營國家藝術文化中心及高雄港等重要經文建設。

外交部指出，凱爾納是台灣重要國際友人，堅定支持台灣的自由民主與國際參與，訪台展現對台灣的深厚友誼及支持，並將持續在國際場合為台灣發聲。

外交部強調，與芬蘭是共享自由民主、人權與法治價值的夥伴，雙方均位處捍衛自由民主的最前線；面對全球威權主義威脅與日俱增，台灣將與芬蘭等理念相近夥伴深化各領域的交流合作，增進民主韌性，共同捍衛彼此珍視的自由民主價值。

江啟臣率團出訪拜會英議員 深化雙邊國會交流

（中央社）前國民黨主席、國民黨立委江啟臣今天率團訪問英國。他表示，此次預計拜會下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）等多位英國國會議員，將與英國各界就近期區域情勢、台海安全、軍事國防、經貿投資、CPTPP等多項議題交換意見。

江啟臣今天發布新聞稿指出，他今天以「立法院台灣-英國國會議員交流協會」會長身份，率團赴英國訪問，代表立法院進行國會外交，除將台灣民眾的聲音、國內的多元意見傳達給英方並加強交流互動，同時也將拜會僑界和台商，聽取僑胞意見，一起為深化台英關係努力。

江啟臣表示，外交工作需要長期的經營與維繫，前次台英國會議員交流協會組團訪英已經是疫情爆發前，加上英國是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成立後第一個申請加入的國家，正在進行入會談判，希望此次訪問能達成國會外交目標，也對台灣加入CPTPP帶來正面助益。

江啟臣指出，訪團此次預計拜會多位英國國會議員，如克恩斯、國防委員會主席艾伍德（Tobias Ellwood）、「台英國會小組」（APPG）共同主席史都華（Bob Stewart）及多位小組成員。

江啟臣說，克恩斯曾於去（2022）年12月率團訪台，此次回訪象徵兩國國會議員交流的深化、常態化。

江啟臣表示，這次共同組團出訪的立委包括馬文君、溫玉霞、吳斯懷、游毓蘭及吳怡玎；抵英後訪團會先聽取駐英代表處業務簡報，瞭解台英關係最新進展及未來合作計畫；並安排智庫交流、經貿產業參訪等多項活動，與英國各界就近期區域情勢、台海安全、軍事國防、經貿投資，產業鏈健全、CPTPP等多項議題交換意見，與英方將有非常廣泛且深入的交流。

江啟臣指出，立法院是國家的最高民意機關，是展現民主多元意見及監督行政的重要場域。感謝外交部積極協助洽排行程，促成本團順利出訪，他將積極為國家爭取更多的國際認同與支持，為中華民國外交全力打拚。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：楊士範