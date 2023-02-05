2023元宵節拜拜、習俗、禁忌懶人包：元宵節拜拜對象與流程、元宵和湯圓的差別在哪裡？

文：Zero圈圈

元宵節又稱為「上元節」，是每年農曆第一個月圓之夜，代表著一元復始、大地回春，也是新春的延續。2023年元宵節換算成國曆為2月5日，有些家庭會在元宵節當天拜拜、吃元宵，或是前往各縣市舉辦的燈會賞花燈，此外元宵節還有放天燈、蜂炮、炸寒單等習俗活動，每年都吸引了大批遊客前往。元宵節有哪些習俗？該如何拜拜、要拜哪些對象？元宵節有哪些禁忌需要注意呢？元宵和湯圓又有什麼差異？本篇將依序解答。

2023元宵節拜拜：三界公誕辰 祭拜神明、地基主、祖先

在台灣的民間信仰中，自然界分為天界、地界、水界三界，且分別由不同的神明掌管，是為天官、地官、水官，合稱「三官大帝」，也就是民間常聽見的「三界公」。三界公是僅次於玉皇大帝的重要神明，生日分別為上元正月十五日，也就是元宵節當天，以及中元七月十五日、下元十月十五日。

因此，正月十五日元宵節也是三官中「天官」的生日，傳說天官大帝掌管著「賜福」，因此許多廟宇也會舉辦隆重而盛大的祭典。在祭拜三界公時民眾需準備三牲五果、壽麵、酒菜等等，祭拜時間為元宵節子時。因此三界公的祭拜通常會從前一天晚上開始，2023年換算成國曆為2月4日晚上11點，至2月5日凌晨1點之間。

除了三界公之外，元宵節當日也需要祭拜神明、地基主和祖先。家家戶戶可以準備元宵、小湯圓、麵線、三牲五果等作為供品，另有一說元宵這天也是適合補財庫、牽姻緣的日子，因此有許多民眾會前往各大廟宇拜拜希望得到神明的祝福。

祭拜三界公：

時間：子時，也就是元宵節前一天2月4日晚上11點開始。

地點：自家神明廳。

供品：茶三杯、綁紅紙的麵線三束、三牲五果、齋菜、元宵。

紙錢：天金、壽金。

祭拜神明：

時間：接近午時。

地點：自家神明廳。

供品：三或五牲、水果、粽子、酒或清茶、元宵。

紙錢：天金、壽金、刈金、福金。

一說以平常模式祭祀即可。

祭祀祖先：

時間：接近午時。

地點：祖先牌位前。

供品：酒或清茶、牲禮、水果、元宵。

紙錢：刈金、銀紙。

一說以平常模式祭祀即可。

祭祀地基主：

時間：說法眾多，以下午3點左右為宜。

地點：廚房面向客廳、房子後門面向客廳皆可。

供品：2碗飯、2雙筷子、3杯酒或清茶、水果、元宵。

紙錢：刈金、銀紙。

以家常菜餚祭祀。

一說以平常模式祭祀即可。

▲在民俗上元宵節也是補財庫的時間，廟宇通常會湧入大量的祭拜人潮。在供品上民眾可以準備發糕、紅湯圓、桂圓等，祈求未來的好運。

Photo Credit: 中央社 澎湖闔澎三官殿供奉有「天官、地官、水官」三官大帝，由於神尊百年失修，蟲蛀腐蝕，在武聖文衡帝君的指示下，遠赴高雄重新雕刻三官大帝神尊，每尊2尺高，重達20公斤，5日依循傳統科儀進行法事、開光與安座大典。

元宵節習俗有哪些？有哪些民俗活動？

元宵節的習俗包括點燈、賞燈，而在民俗活動上則有平溪天燈、鹽水蜂炮、台東炸寒單、澎湖乞龜、苗栗火旁龍等，可說是相當的豐富。元宵節點燈、觀燈的習俗起源有許多說法，其中一說表示起源可以追溯至漢代，傳說漢朝皇帝為了宣揚佛法，下令正月十五夜裡在宮中「燃燈表佛」，進而流傳到民間成為了民俗盛事。

在台灣，元宵節的點燈、掛燈習俗有「帶來光明」的涵義，點燈能夠驅邪避凶，帶來光明的前程。另外，一說元宵節點燈是用來驅逐猛獸和害蟲，而台語「燈」和「丁」發音相似，因此元宵節點燈也有「添丁」的象徵。

早期元宵節也有「情人節」的涵義，因為古時婦女不被允許外出走動，而元宵節的賞燈活動讓年輕男女有機會相遇，同時也是情侶難得會面的時機。台灣民間也有俗語說「偷挽蔥，嫁好翁；偷挽菜，嫁好婿」，傳說未婚女性在元宵夜偷摘蔥或菜，將會帶來婚姻美滿與家庭幸福。

如今每年各縣市政府都會在元宵前後舉辦大型燈會活動，至於民俗上則有「北天燈、南蜂炮、東寒單、西乞龜、中火旁（火部旁字，音同棒）龍」，用意包括點燈祈福、炮炸驅邪。其中，平溪的天燈節已成為台灣知名的元宵活動之一，而鹽水蜂炮也入選為台灣宗教百景、以及台灣文化資產。

▲澎湖乞龜活動祈福平安順利，希望捕魚人在出海後可以順利歸來。

▲在因為疫情連續幾屆縮小規模後，2023年鹽水蜂炮恢復「沿街開炸」的模式，活動將持續2天2夜。

▲台東的元宵活動「炸寒單」睽違3年重新舉辦，總計有超過50間廟宇一同共襄盛舉。

元宵和湯圓有什麼差異？元宵、湯圓製作方法比較

冬至吃湯圓、元宵節吃元宵，雖然湯圓和元宵外觀相似，不過二者從製作方法上有根本差異。通常元宵是用「滾」的方法製成，在製作時將元宵的餡料放在篩子上，不斷地搖晃滾動讓餡料一層一層地沾上麵粉。因此元宵的外皮是用粉沾附而成，外觀較不規則，在烹煮的時候也會讓水變得混濁，通常都會煮熟後撈起放進另外的甜湯再吃。

至於湯圓則是的作法剛好和元宵相反，是先將糯米粉揉搓成團，再包入餡料，繼續揉搓成球。因此湯圓的外觀比較圓潤，造型多變，湯圓的外皮也較為細緻，烹煮後的水較為乾淨，可以直接製作成菜湯或甜湯。如今有許多業者改良湯圓的餡料如抹茶、奶茶、牛奶糖等特殊口味，不過仍然是芝麻湯圓、花生湯圓受到最多人喜愛。

Photo Credit: LHD via Wikipedia CC BY SA 4.0 湯圓和元宵最大的差異就在於做法及餡料，從外觀上元宵的皮呈現粉狀，湯圓則較為細緻。上圖左為元宵，右為湯圓。

▲元宵是將餡料放在篩子上一層一層篩製而成，因此外觀較不平整，形狀也較不規則。

元宵節禁忌有哪些？忌爭吵、借錢、剪頭髮

元宵節是民俗中的重要節日之一，當天也有許多禁忌需要注意。例如，在元宵節這天不應該剪頭髮，因為「髮」象徵「發」，若是剪頭髮會有財運被剪的意思。另外如果在元宵節這天借錢，同樣代表著好運被人借走，因此元宵節也不宜借錢以免影響未來的運勢。

其他還有元宵節不宜爭吵、不宜殺生、不宜說髒話等，有些禁忌也牽涉到天官大帝的生日，因此要注意自身的言行不能夠冒犯神明。不過隨著時代演變，元宵節逐漸變成每年賞燈出遊的日子，因此民眾的元宵節活動也以出遊踏青為主，對於祭祀、禁忌等傳統活動不再那麼重視。

元宵節禁忌：

避免爭吵、小孩哭鬧。因為元宵節也是天官大帝的生日。

避免弄破衣服。傳聞弄破衣物會讓霉運纏身，或「破財」的意義。

避免洗頭、剪頭髮。髮諧音「發」，洗頭代表財運被沖走，剪髮代表財運被剪。

避免前往荒郊野外、墳墓等陰氣較重的場所。避免沾染晦氣。

避免家中太暗。家中太暗象徵前途黯淡，因此古代在元宵都會點燈。

避免借錢給他人。代表將將好運、財運借走。

避免讓米缸見底。米缸見底有斷炊的涵義，也代表錢財見底。

避免穿黑白相間的衣服。象徵坐牢。

避免殺生。元宵節是喜慶的日子，神明生日不宜殺生。

避免搬家。象徵財運被搬光。

避免敲打房子。傳說會將福氣與財氣敲掉。

避免敲碗。早期只有乞丐才會敲碗。晚上敲碗也容易迎來鬼魂。

▲元宵節禁忌多，且為了慶祝天官大帝生日，爭吵、殺生等都應該避免。

▲有說法認為元宵節吃小湯圓不能全部吃完，留下1顆代表留感情，留下2顆代表求財富，留下3顆代表兩者兼具。

本文經癮科技授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：楊士範