美戰機擊落中國間諜氣球，中國管控境內言論，學者：台灣應發展偵察氣球部署領空

（中央社）美國戰鬥機今（5）日在南卡羅來納州（North Carolina）沿岸外海擊落入侵領空的中國間諜氣球，碎片將送至維吉尼亞州（Virginia）聯邦調查局（FBI）實驗室進行分析。

綜合《法新社》、《路透社》和《CNN》報導，擊落氣球的行動是在今天下午展開，事前美國聯邦航空總署（FAA）曾以「國家安全作業」為由，暫時關閉東南部3座機場。

美國一名高階軍事官員表示，多架戰鬥機和空中加油機參與了這次任務，但只有來自維吉尼亞州朗里空軍基地（Langley Air Force Base）的一架F-22戰鬥機進行射擊，在下午2時39分發射一枚AIM-9X飛彈。

AIM-9X是超音速、熱追蹤的空對空飛彈。

多位官員表示，間諜氣球是在距離美國沿岸約6海里的地方被擊落，水深相對較淺，可能有助於未來幾天自碎片中找回中國偵察設備的關鍵零件。

目睹射擊經過的路透社攝影記者表示看到戰機氣流，然後中國間諜氣球被擊中，但沒有發生爆炸，接著氣球開始墜落。

美方表示，美軍沒有立即收回這顆中國偵察氣球的裝備。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，這次美方是以「審慎與合法行動」，回應中國「令人無法接受的侵犯美國主權」行為。

美國軍事人員目前正展開作業自海中回收氣球碎片。據2位聽取過相關內容簡報的知情人士說法，回收的碎片將送至FBI在維吉尼亞州匡提科（Quantico）的實驗室，交由FBI專家以及各情報單位進行分析。

同時，南卡羅來納州霍里郡（Horry County）當局建議附近居民切勿設法打撈氣球碎片當成紀念品。

中國外交部聲明同時重申，華府曾表示這顆氣球不會構成軍事威脅，「在此情況下，美方執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例」。聲明說：「中國將堅決維護有關企業的正當權益，同時保留作進一步必要反應的權利。」

中國外交部稱擊落氣球違反國際慣例，微博管控境內言論

（中央社）中國外交部今天上午發出「外交部就美方宣稱擊落中國無人飛艇發表聲明」，對美採取擊落舉動表示強烈不滿，官方微博專頁管控相關討論，未能瀏覽中國民眾在留言區千則討論。

中國外交部2月5日上午發表聲明，對於美國擊落「民用無人飛艇」表示強烈不滿和抗議，強調這架飛艇屬民用性質，因不可抗力因素進入美國，完全是意外，「美方執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例」。

外交部社群平台官方微博專頁同步刊出這則聲明，截至2月5日中午12時，查閱這個專頁可發現該文轉載數3600多次、按讚數1萬8000多次、留言則數1300多則，討論熱烈度為近來最高文章，留言區點進去卻未能見任何訊息。

外交部官方微博專頁開啟「博主精選評論」，也就是只有通過審核的評論才會被顯示出來，未經審核的留言不會出現。目前外交部官方微博專頁刊載聲明底下留言區為一片空白。

央視CCTV-4中文國際亞洲頻道官方微博專頁也刊登了外交部聲明，聲明底下留言區呈現「由於用戶設置，你無法回覆評論」，相關討論也未能被看見。

外交部發出聲明後，美國擊落「民用無人飛艇」話題躍上微博熱搜。

中國所屬偵察氣球進入美國領空，美國國務院資深官員當地時間2月3日表示，這明顯侵犯美國主權與違反國際法。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原訂2月5日至2月6日訪問中國，據報計劃與中國國家主席習近平會晤，由於美國國防部2月2日晚間發現中國所屬高空氣球進入美國領空疑似蒐集敏感情資，出訪行程臨時延期。

Photo Credit: GettyImages 中國外交部發言人汪文斌

美專家：擊落入侵中國氣球 國際法賦法理

（中央社）美國公布一枚中國高空偵察氣球侵入本土領空一事升溫至外交事件。美國智庫相關領域專家多認為，氣球所在高度屬美國領空至明，擊落氣球在法律上絕無問題。

《華盛頓郵報》報導，儘管中方說法為這是一枚用於氣象觀測的民用飛艇，但美國國防部卻認定是偵察用的間諜氣球。五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）今天在記者會表示，中國的高空偵察氣球飛越美國上空「違反國際法」。

賴德表示氣球持續朝美東的方向移動，正飛過美國大陸的中心點，「我們正監控情況並檢視各種選項」。他還說氣球下方的偵察裝置酬載頗大。美方官員形容這枚氣球的體積約為3輛學校巴士。

華郵並認為，中方回應稱「對因不可抗力誤入美國表示遺憾」，是想拿國際法中免除當事方在發生異常、不可預見事態發展責任的相關規定卸責。

《福斯新聞》（Fox News）引述「傳統基金會」（Heritage Foundation）高級法律研究員兼國家安全法律計畫負責人史汀生（Cully Stimson）指出，美方擊落氣球在法律上絕對站得住腳。史汀生曾於美國海軍軍法處（Navy Judge Advocate General's Corps）任職30年。

史汀生說：「從交戰規則的角度來看，依國內與國際法，我們有絕對的合法權限擊落氣球。合法基礎上我們穩到不能更穩。」

史汀生說美國擊落氣球的授權可在各種武裝衝突法，以及在國際上規範戰爭、領土自衛的日內瓦公約（Geneva Conventions）裡找到。

哈德遜研究所（Hudson Institute）高級研究員克拉克（Bryan Clark）指出，美國領空可向上算至10萬英尺（約3萬公尺）的高空，這枚氣球目前高度約6萬英尺（約1.8萬公尺），只要氣球是無人駕駛並闖入美國領空「將其擊落屬合法」。