2023/02/05,
國際

美戰機擊落中國間諜氣球，中國管控境內言論，學者：台灣應發展偵察氣球部署領空

美戰機擊落中國間諜氣球，中國管控境內言論，學者：台灣應發展偵察氣球部署領空
中國間諜氣球2月4日漂浮於美國上空｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國戰鬥機今天在南卡羅來納州沿岸外海擊落入侵領空的中國間諜氣球，碎片將送至維吉尼亞州聯邦調查局（FBI）實驗室進行分析。中國外交部聲明，華府曾表示這顆氣球不會構成軍事威脅，「在此情況下，美方執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例」。國防院學者表示，類似的浮空氣球具成本低、長時滯空優勢，而台灣為防衛作戰，應發展並部署領空作為預警輔助，甚至成為通信中繼，以利在戰時發揮作用。

（中央社）美國戰鬥機今（5）日在南卡羅來納州（North Carolina）沿岸外海擊落入侵領空的中國間諜氣球，碎片將送至維吉尼亞州（Virginia）聯邦調查局（FBI）實驗室進行分析。

綜合《法新社》、《路透社》和《CNN》報導，擊落氣球的行動是在今天下午展開，事前美國聯邦航空總署（FAA）曾以「國家安全作業」為由，暫時關閉東南部3座機場。

美國一名高階軍事官員表示，多架戰鬥機和空中加油機參與了這次任務，但只有來自維吉尼亞州朗里空軍基地（Langley Air Force Base）的一架F-22戰鬥機進行射擊，在下午2時39分發射一枚AIM-9X飛彈。

AIM-9X是超音速、熱追蹤的空對空飛彈。

多位官員表示，間諜氣球是在距離美國沿岸約6海里的地方被擊落，水深相對較淺，可能有助於未來幾天自碎片中找回中國偵察設備的關鍵零件。

目睹射擊經過的路透社攝影記者表示看到戰機氣流，然後中國間諜氣球被擊中，但沒有發生爆炸，接著氣球開始墜落。

美方表示，美軍沒有立即收回這顆中國偵察氣球的裝備。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，這次美方是以「審慎與合法行動」，回應中國「令人無法接受的侵犯美國主權」行為。

美國軍事人員目前正展開作業自海中回收氣球碎片。據2位聽取過相關內容簡報的知情人士說法，回收的碎片將送至FBI在維吉尼亞州匡提科（Quantico）的實驗室，交由FBI專家以及各情報單位進行分析。

同時，南卡羅來納州霍里郡（Horry County）當局建議附近居民切勿設法打撈氣球碎片當成紀念品。

中國外交部聲明同時重申，華府曾表示這顆氣球不會構成軍事威脅，「在此情況下，美方執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例」。聲明說：「中國將堅決維護有關企業的正當權益，同時保留作進一步必要反應的權利。」

中國外交部稱擊落氣球違反國際慣例，微博管控境內言論

（中央社）中國外交部今天上午發出「外交部就美方宣稱擊落中國無人飛艇發表聲明」，對美採取擊落舉動表示強烈不滿，官方微博專頁管控相關討論，未能瀏覽中國民眾在留言區千則討論。

中國外交部2月5日上午發表聲明，對於美國擊落「民用無人飛艇」表示強烈不滿和抗議，強調這架飛艇屬民用性質，因不可抗力因素進入美國，完全是意外，「美方執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例」。

外交部社群平台官方微博專頁同步刊出這則聲明，截至2月5日中午12時，查閱這個專頁可發現該文轉載數3600多次、按讚數1萬8000多次、留言則數1300多則，討論熱烈度為近來最高文章，留言區點進去卻未能見任何訊息。

外交部官方微博專頁開啟「博主精選評論」，也就是只有通過審核的評論才會被顯示出來，未經審核的留言不會出現。目前外交部官方微博專頁刊載聲明底下留言區為一片空白。

央視CCTV-4中文國際亞洲頻道官方微博專頁也刊登了外交部聲明，聲明底下留言區呈現「由於用戶設置，你無法回覆評論」，相關討論也未能被看見。

外交部發出聲明後，美國擊落「民用無人飛艇」話題躍上微博熱搜。

中國所屬偵察氣球進入美國領空，美國國務院資深官員當地時間2月3日表示，這明顯侵犯美國主權與違反國際法。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原訂2月5日至2月6日訪問中國，據報計劃與中國國家主席習近平會晤，由於美國國防部2月2日晚間發現中國所屬高空氣球進入美國領空疑似蒐集敏感情資，出訪行程臨時延期。

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Photo Credit: GettyImages
中國外交部發言人汪文斌

美專家：擊落入侵中國氣球 國際法賦法理

（中央社）美國公布一枚中國高空偵察氣球侵入本土領空一事升溫至外交事件。美國智庫相關領域專家多認為，氣球所在高度屬美國領空至明，擊落氣球在法律上絕無問題。

《華盛頓郵報》報導，儘管中方說法為這是一枚用於氣象觀測的民用飛艇，但美國國防部卻認定是偵察用的間諜氣球。五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）今天在記者會表示，中國的高空偵察氣球飛越美國上空「違反國際法」。

賴德表示氣球持續朝美東的方向移動，正飛過美國大陸的中心點，「我們正監控情況並檢視各種選項」。他還說氣球下方的偵察裝置酬載頗大。美方官員形容這枚氣球的體積約為3輛學校巴士。

華郵並認為，中方回應稱「對因不可抗力誤入美國表示遺憾」，是想拿國際法中免除當事方在發生異常、不可預見事態發展責任的相關規定卸責。

《福斯新聞》（Fox News）引述「傳統基金會」（Heritage Foundation）高級法律研究員兼國家安全法律計畫負責人史汀生（Cully Stimson）指出，美方擊落氣球在法律上絕對站得住腳。史汀生曾於美國海軍軍法處（Navy Judge Advocate General's Corps）任職30年。

史汀生說：「從交戰規則的角度來看，依國內與國際法，我們有絕對的合法權限擊落氣球。合法基礎上我們穩到不能更穩。」

史汀生說美國擊落氣球的授權可在各種武裝衝突法，以及在國際上規範戰爭、領土自衛的日內瓦公約（Geneva Conventions）裡找到。

哈德遜研究所（Hudson Institute）高級研究員克拉克（Bryan Clark）指出，美國領空可向上算至10萬英尺（約3萬公尺）的高空，這枚氣球目前高度約6萬英尺（約1.8萬公尺），只要氣球是無人駕駛並闖入美國領空「將其擊落屬合法」。


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