2022年訪港人次只及疫前1%，香港周一與大陸「全面通關」
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週一開始，香港同中國大陸之間的人員流動不再設有上限，也不需要提前做核酸檢測。同時，港府提升宣傳旅遊的力度，包括贈送70萬張機票。
文：德國之聲中文網
香港特首李家超上週五（2月3日）宣佈，香港與內地週一（2月6日）開始將全面、全開放通關，出入境前均無須做核酸檢測，開放全部出入境口岸，所有口岸不設人數限制，無須預約，旅客可以自由來往內地和香港。澳門入境香港也不需要提前檢測，但從海外入境香港的旅客仍需提前做抗原檢測。
此前，香港陸路口岸過關名額每日單向限制在5萬人次，且必須持有48小時內的核酸檢測陰性結果。香港的以上措施直接或間接導致春節長假期間，放開的大陸人口更多前往澳門，而不是香港，因為澳門對入境的內地人數既不設上限，也不需出示核酸測試陰性證明。
上週五當天，中國國務院港澳辦也發布了《關於全面恢復內地與港澳人員往來的通知》，內容同港府的通知對等一致，即取消預約通關、取消入境中國大陸的香港人員的上限、不再需要核酸檢測。大陸方面還規定，7天內有外國或其他境外地區旅居史的人，需要48小時內核酸檢測陰性證明。
港府開始為振興旅遊業造勢
本週四（2月2日），港府開啟「你好，香港！」系列活動，旨在宣傳香港作為旅遊熱點的優勢，向全世界宣告「香港已經回來了」。在一連串活動中，最引人關注的是「50萬張免費機票」。
香港機場管理局行政總裁林天福上週四（2日）表示，50萬張機票由香港3家航空公司向境外市場贈送。機票將自3月1日起開始派發，為期6個月。率先向東南亞地區送出機票，其次為東北亞及內地。此外，今年夏季再贈送8萬張機票給香港市民，以及贈送機票給大灣區居民，預計共送出超過70萬張機票。
自2019年起，香港經歷了大規模政治動蕩，以當地年輕人為主的社會力量掀起反送中抗議活動，騷亂、暴力和當局鎮壓使得香港的社會安定與經濟發展受到巨大衝擊。而緊接著出現的新冠疫情持續了3年，在這期間，香港對入境通關進行了非常嚴格的限制。
美聯社的一篇報導指出，中國和香港屬於全世界入境限制維持時間最長的地方。其它國家和地區在去年就已逐步開始開放邊境。
該文指出，香港既是商業重鎮、金融中心，同時也是旅遊勝地，人們眼裡的購物天堂，但該地旅遊業恢復之前的景氣，尚有很長的一段路要走。去年，近60.5萬人次造訪香港，比2021年增長了6倍，但同疫情前的2019年相比，則只及約1%：那年全年抵港高達5590萬人次，而這個數字同政治動蕩前的2018年相比已經下降了14%。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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我們想讓你知道的是
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