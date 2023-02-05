台塑、中油6日起每公升降0.1元 柴油降0.3元，台經院學者：需留意油價反彈
我們想讓你知道的是
台塑石化公司今（5）日宣布，國際油價下跌，考量國內市場競爭力等因素後，自6日凌晨1時，調降汽油批售價格每公升新台幣0.1元，柴油批售價格每公升0.3元，市場零售價格由加油站自行決定。台灣中油今天宣布，自明（6）日凌晨零時起，汽、柴油各調降新台幣0.1元及0.3元，調整後，發油量最大的95無鉛汽油每公升為31.0元。孫明德說明，最近油價觸底反彈，當油價上漲，將從兩方面影響美元，一是透過通膨影響美國聯準會的貨幣政策，二是油價上漲、美元也會走強。
（中央社）台塑石化公司今（5）日宣布，國際油價下跌，考量國內市場競爭力等因素後，自2月6日凌晨1時，調降汽油批售價格每公升新台幣0.1元，柴油批售價格每公升0.3元，市場零售價格由加油站自行決定。
台塑油價調整後，加盟加油站參考零售價為92無鉛汽油每公升29.5元、95+無鉛汽油每公升31元、98無鉛汽油每公升33元、超級柴油每公升27.7元。
台塑石化發布新聞稿說明，受到全球主要國家央行為抑制通膨再度升息，加劇市場對經濟衰退的擔憂，以及美國原油庫存連續6週增加等因素影響，促使本週國際油價下跌。
考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑決定自2月6日凌晨1時開始，調降汽油批售價格每公升0.1元，柴油批售價格每公升0.3元，市場零售價格由加油站自行決定。
雙平穩機制啟動 中油6日起汽柴油調降0.1、0.3元
（中央社）國際油價下跌，台灣中油今天宣布，自明（6）日凌晨零時起，汽、柴油各調降新台幣0.1元及0.3元，調整後，發油量最大的95無鉛汽油每公升為31.0元。
台灣中油表示，本週因俄國1月出口至亞洲的海運原油大增及美國商業原油庫存大增414萬桶，導致國際油價下跌；本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價下跌2.66美元，新台幣兌美元匯率升值0.406元，國內油價依公式計算，跌幅為3.56%。
按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，國內汽、柴油原應每公升各調漲0.2元及0.4元，不過為了維持價格低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家，因此汽、柴油各吸收0.0元及0.4元。
中油接著說明，吸收後，因95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升再各吸收0.3元；雙重平穩機制啟動後，汽、柴油各共吸收0.3元及0.7元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.1元及0.3元。
台經院學者：油價將影響美元指數，需留意油價反彈
（中央社）美國聯準會態度轉鴿，美元指數走疲，市場轉而聚焦亞洲市場表現，不過台經院景氣預測中心主任孫明德指出，俄烏戰爭、油價、聯準會是影響美元指數的3重點，不排除美元仍有漲勢再起的可能。
美國聯準會（Fed）2月1日宣布升息1碼（0.25個百分點），符合市場預期，且聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，通膨壓力正趨於緩和，讓金融市場歡欣鼓舞，美元指數一度回測100關卡。
孫明德表示，去（2022）年第4季美國聯準會放緩升息腳步之後，美元指數開始轉弱，而聯準會升息幅度從3碼、2碼降到1碼，更助長金融市場樂觀情緒，大家覺得美元今年不行了，是亞幣的天下，亞洲股匯市也都表現很好，但其實美元不見得一直弱下去。
「俄烏戰爭、油價、聯準會是今年影響美元指數的3個重點」，孫明德表示，中國解封、日本貨幣政策轉向，帶動人民幣、日圓急漲，亞幣同步走揚，新台幣兔年開紅盤以來更是強勢升破30元整數大關，不過認為美元指數後繼無力，言之過早。
首先，俄烏戰爭將於月底屆滿1週年，近日美國智庫示警必須留意俄羅斯對烏克蘭的發動新攻勢的可能性；孫明德指出，如果真的往此方向發展，戰爭風險將使美元再度走強。
第2個影響關鍵是油價，孫明德說明，最近油價觸底反彈，當油價上漲，將從兩方面影響美元，一是透過通膨影響美國聯準會的貨幣政策，二是油價上漲、美元也會走強。
孫明德解釋，美國過去是買油國家，2015年之後轉為賣油國家，因此油價上漲將從貿易順差帶動美元走強；最近油價止跌上揚，是牽動美元後續走勢要注意的重點。
至於美國聯準會的態度，孫明德指出，聯準會這次「升息1碼、放大家一馬」，振奮金融市場情緒，台灣股匯市也都往上走，但就算聯準會接下來停止升息腳步，縮表還在持續，「縮表就是升息，只是從價的變化，轉成量的變化」。
此外，孫明德也說，通膨像是小孩子發燒一樣容易復發，美國通膨率只是稍微緩和，並不是降到2%、3%的水準；考量聯準會持續縮表加上通膨仍高，市場有點過度樂觀。
對於美國經濟以及美元走勢，央行外匯局長蔡烱民日前也表達看法，他指出，美國聯準會貨幣政策想法與市場認知存在差異、企業獲利多空交雜，以及通膨走勢，都是不確定性因素，後續發展比較不好判斷。
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範
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【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
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作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
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