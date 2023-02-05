台灣燈會開展首日：點燈前已湧逾32萬人次，信義警祭3法寶嚴防人潮推擠意外

（中央社）台灣燈會睽違23年回到台北，即便天氣陰雨，開展首日仍有大批民眾呼朋引伴前往賞燈。市府統計，參展人次截至下午4時已逾32萬人次，展區鄰近捷運站則疏運超過10萬人次。

台灣燈會今（5）日晚間舉辦開燈儀式，代表為期14天的活動正式開展。儘管燈飾尚未點亮，各展區下午已湧入大批民眾，服務站及救護站人員也進駐待命，還有警察及義交在重要路口疏導交通。

住在新店的陳小姐、白小姐及許小姐衝著開展第一天相約逛燈會，她們從位於國父紀念館的中央展區開始賞燈，並規劃要搭乘接駁車前往其他展區。

她們翻著手機裡與燈飾的合照表示，今（2023）年的燈會真的很漂亮，與以往燈會不一樣，燈飾非常活潑且色彩鮮豔，且展區寬敞不擁擠，走起來很悠閒，「拍起來超漂亮的，要回去叫朋友來看」。

正在研究燈會地圖的王先生則說，今天跟女朋友約會，並不是特別來看燈會，只是剛好經過就看一下，以後應該不會再規劃來賞燈。

台北市觀傳局統計，截至下午4時，參展人次累計32萬3986人次；捷運國父紀念館站、市政府站、忠孝復興站、忠孝敦化站及台北101/世貿站累計疏運10萬8553人次，較上（1）月同期增加2萬3710人次。

台北市交通局表示，因應燈會規劃展區內巡迴繞行及從松山車站接駁至展區的2線公車，截至下午3時30分共發出61班、載客521人，將視人潮狀況加密班次。

2023台灣燈會包含位於東區商圈的光展區、松山文創園區的源展區、信義商圈的未來展區、國父紀念館及北市府廣場的中央展區，4大展區占地168公頃，設有逾300件作品，每天下午5時至晚間10時亮燈。

這次燈會搭設台北101水舞廣場的光源舞台、香堤廣場的未來舞台、松菸1號倉庫的多元舞台，3大舞台各有不同演出時間及內容；主燈「玉兔壯彩」設於國父紀念館，每天晚間6時至晚上9時30分，每半小時展演一次。

日本Yosakoi團隊踩街重現夜來祭

（中央社）台灣燈會今天正式開展，交通部觀光局下午邀請日本、韓國及台灣在地等19組表演團隊踩街，其中日本4個Yosakoi團隊來台重現日本夜來祭慶典。

台灣燈會踩街活動今天下午登場，觀光局表示，今年參加開幕踩街活動的19隊各具特色，包括因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情3年未參與的國外團隊，終於在2023台灣燈會舞台上重現，包含來自日本北海道、名古屋、三重縣、高知縣，廣受歡迎的4個Yosakoi團隊來台共襄盛舉，在台灣燈會舞台上重現日本夜來祭慶典的狂熱氛圍。

觀光局指出，同樣來自海外，曾在平昌冬季帕運會閉幕式演出的的韓國傳統舞蹈團，以優雅但節慶感十足的朝鮮傳統樂舞，帶來當地文化之美。

除了國際團隊外，觀光局說，花蓮高工原舞隊、瑪大藝術恆舞集、台北市立大學醒獅隊將以原住民傳統的舞蹈及熱鬧鼓陣，讓踩街活動更震撼。

建國高級中學樂旗隊、景美女子高級中學樂儀旗隊、雙園國中藝術才能舞蹈班以及兆群表演藝術團等團隊帶來充滿活力及歡樂的精彩表演，還有台北市政府邀請的台北靈安社、何曉玫meimagedance、2025雙北世界壯年運動會運動員代表、身聲跨劇場、國立台灣戲曲學院青年團等一同參與。

信義警祭3法寶嚴防人潮推擠意外

（中央社）2023台灣燈會今天元宵佳節開幕，台北市警察局信義分局表示，為防類似韓國梨泰院踩踏事件發生，針對賞燈人潮達高峰規劃防處措施，並祭出「紅色警示燈條」等3大法寶因應。

「2023台灣燈會─光源台北」台北市政府規劃4大燈會展區，包括東區商圈的光展區、松山文創園區的源展區、信義商圈的未來展區，以及國父紀念館與市府前廣場的中央展區，為首次在都會區中心舉辦的城市型燈會。

今天燈節開幕日預估將湧現大量賞燈人潮，信義分局透過新聞稿表示，有鑒於日前韓國梨泰院踩踏事件，活動前就開始縝密部署，除依據人流動線及交通節點規劃交通崗和部署警力。

同時，針對賞燈人潮達到高峰後可能發生的群眾推擠、人潮溢出至道路等突發狀況，也預先準備防處措施，並祭出3大法寶因應。

信義分局指出，法寶一「紅色警示燈條」，為避免賞燈民眾從人行道溢出、站立於車道，導致遭車輛碰撞發生交通事故，警方於燈區周邊預置紅色警示燈條，若遇賞燈人潮眾多時，可即時拉起警示燈條，防阻民眾自人行道溢出至車道，發生危害。

法寶二「閃光告示牌面」，信義分局說，燈會期間，警方和北市府各局處密切聯繫，即時監控燈區人潮，若遇人潮漸增研判可能發生推擠時，即時由現場員警舉起閃光告示牌面，提醒民眾疏散方向，避免發生推擠意外。

最後，法寶三「擴音器」，警方預錄「場內人潮多，請配合工作人員指引，遵守秩序，並注意孩童安全，妥善保管財物」等提醒事項進行播放，若遇緊急情況也可直接使用擴音器引導民眾疏散。

信義分局呼籲，民眾若遇賞燈人潮眾多時，應遵守現場警方及工作人員指引，切勿驚慌、推擠；另外燈會期間國父紀念館、北市府及香堤大道周邊不可騎乘自行車，路過民眾應改以牽引方式前進，警方將持續加強勸導。

市警局保安警察大隊也表示，自2月1日燈會試營運開始，便支援大批警力加強四大展區會場及周邊安全維護工作，四大展區服務台都可見胸前配戴「迅雷章」的保安警察駐守服務。