TNL+ 2023/02/06,
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人文遺產 vs. 環境保護，歐洲博物館調整文物保存策略應對能源價格飆漲

人文遺產 vs. 環境保護，歐洲博物館調整文物保存策略應對能源價格飆漲
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博物館永續經營的倡議並非新聞，然而如何轉型對於大多數機構來說仍是一個長久性的問題。不過去年爆發的烏俄戰爭，使歐洲天然氣及電力價格飆升，達到環保、永續等長期目標一下子成為迫在眉睫的任務，使許多博物館不得不改變文物保存策略。

文：黃皓筠

自從18世紀世界上第一批對外開放的博物館問世，它們的主要工作之一便是保護並展示館內的展覽品，其中包含化石、重要文獻、藝術品及手工藝品等等。為妥善保存這些珍品，許多機構除了會僱用專業文物保護人員，確保古代大師的畫作不會破裂、金屬雕塑免於生鏽等，大多數西方博物館也安裝了昂貴空調系統。

《紐約時報》報導，空調系統實際上會消耗大量能源，其中包含館內溫度監測器、空調設備和除濕機，若無意外皆是24小時全天候運作。雖然確保文物能完好如初固然是博物館的職責，但隨著近幾年世界各地環保意識逐漸高漲，許多博物館也開始重新思考過去維護文物所遵循的原則。

澳洲昆士蘭美術館（Queensland Art Gallery and Gallery of Modern Art）文物保護暨註冊負責人帕利亞里諾（Amanda Pagliarino）說明，多年來，文物保存界為收藏環境規定了非常嚴格的相對濕度（relative humidity，RH）及溫度參數。傳統上，相對溼度50或55±5％和攝氏21±1度的條件對空調系統皆會造成大量的負擔，但稍微放寬其實就能大大提升能源使用效率。

博物館永續經營的倡議並非新聞，然而如何轉型對於大多數機構來說仍是一個長久性的問題。不過去（2022）年爆發的烏俄戰爭，使歐洲天然氣及電力價格飆升，達到環保、永續等長期目標一下子成為迫在眉睫的任務，使許多博物館不得不改變文物保存策略。

名畫重要、環保重要、荷包更重要

過去一年，包含西班牙畢爾包古根漢美術館（Guggenheim Bilbao）及荷蘭國家博物館（Rijksmuseum）在內的各大博物館皆放鬆文物維護標準，並重新調整空調系統，允許一些展廳的溫度及濕度範圍擴大，如此一來可為館方節省每個月約數千美元的開銷。位於德國的Kunstsammlung Nordrhein-Westfalenvu現代美術館，就曾針對上述方法進行實驗，結果發現提升空調彈性除了能減少電費，文物也未因此受到破壞。

不過，若是外借展覽的文物，由於涉及具有高價值及文化意義的作品，維護方式仍須依照傳統較為嚴格的標準。在博物館及私人收藏家簽訂的租賃契約中，通常會嚴格要求租借方必須嚴格控制館內溫、濕度，因此這些非常設展也成為了館方省錢、減碳的障礙。

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