佛光山星雲法師97歲辭世，一生致力推動「人間佛教」，晚年深受疾病所苦
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星雲法師是在5日下午安詳辭世，弟子們陪在身旁。據了解，星雲法師農曆年前一度住進加護病房，核心弟子已有心理準備，5日由車輛載送離開長庚醫院，在佛光山辭世。佛光山今（6）日在官網發布訃聞表示，將於13日上午9時在佛光山雲居樓舉行圓寂頌讚典禮。
佛光山：星雲法師圓寂，13日將辦頌讚典禮
（中央社）佛光山今（6）日在官網發布訃聞表示，開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲法師昨天在念佛聲中，於佛光山辭世，擇於13日上午9時在佛光山雲居樓舉行圓寂頌讚典禮。
佛光山並透過新聞稿表示，今天清晨5時，宗長心保和尚沉痛宣布，佛光山開山星雲法師住世緣盡，昨天5日下午5時，於莊嚴念佛聲中，安詳捨報於佛光山傳燈樓開山寮，享耆壽97歲。
佛光山宗務委員會指出，謹遵祖歸一切從簡，不設治喪委員會、不個別發訃聞、不做繫念佛事，並懇辭香奠、花圈、花籃、花車。擇於13日上午9時在佛光山雲居樓舉行圓寂頌讚典禮。
星雲法師辭世，一生致力推動「人間佛教」
（中央社）佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。中國江蘇出身的星雲法師，1949年遷居台灣，1967年開創佛光山，以多角化經營致力推動「人間佛教」。
根據佛光山資料介紹，星雲法師1927年出生於中國江蘇江都。幼年家貧，12歲陪同母親赴南京尋父未果，途中遇南京棲霞山寺志開上人，禮志開上人為師披剃出家。祖庭為江蘇宜興大覺寺，在1947年自焦山佛學院畢業。
星雲法師1949年遷居台灣，擔任「台灣佛教講習會」教務主任及《人生雜誌》主編，曾任宜蘭念佛會導師，並開辦台北創辦佛教文化服務處。
1967年，星雲法師在高雄開創佛光山，樹立「以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心」之宗旨，致力推動「人間佛教」，融古匯今、手訂規章制度、印行「佛光山清規」，將佛教帶往現代化的新里程碑。
開創佛光山後，星雲展開多角化經營，涉足文化、教育、慈善、媒體等事業，在世界各地創設寺院300餘間，並創辦佛教學院、美術館、圖書館、出版社、書局等。
另外，星雲法師也創辦高等學校美國西來大學、台灣南華大學、佛光大學、澳洲南天大學及菲律賓光明大學，5校在2015年整合成為國際性「佛光山系統大學」。
並於1988年成立「佛光山文教基金會」，舉辦學術會議、出版學術論文集、期刊等；1997年設立《佛光衛星電視台》（後更名為《人間衛視》），及在台中協辦「全國廣播電台」；2000年創刊《人間福報》，成為第一份由佛教界發行的日報。
近年，星雲法師於大陸宜興復興祖庭大覺寺，捐建中國書院博物館、揚州鑑真圖書館、南京大學佛光樓，成立揚州講壇、星雲文化教育公益基金會，及復建南京天隆寺等，積極推動文化教育，促進兩岸和諧，帶動世界和平。
佛光山星雲法師97歲辭世，晚年深受疾病所苦
（中央社）佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲法師5日下午辭世，享耆壽97歲。相關知情人士5日晚間證實此事，佛光山預計6日上午對外說明。
知情人士晚間告訴《中央社》記者，星雲法師2011年中風後身體狀況走下坡，近年健康時好時壞，且需要到高雄長庚醫院洗腎，偶爾需要住院。
知情人士表示，星雲法師是在5日下午安詳辭世，弟子們陪在身旁。據了解，星雲法師農曆年前一度住進加護病房，核心弟子已有心理準備，5日由車輛載送離開長庚醫院，在佛光山辭世。
國際佛光會中華總會總會長趙怡接受《中央社》記者訪問表示，星雲大師意志力很堅強，即使近年身體狀況時好時壞，也需要洗腎，但還是會參與會議及活動，有時會透過錄製影片方式參與。
出身中國江蘇的星雲法師於1949年遷居台灣，1967年開創佛光山，以多角化經營致力推動「人間佛教」。
星雲法師晚年深受疾病所苦，經常進出醫院。2011年因缺血性腦中風送高雄長庚急救，術後恢復良好。但2016年又因出血性腦中風入院，緊急開腦手術移除血塊。中風後，身體狀況漸走下坡，且需至醫院洗腎，5日下午辭世。
在星雲法師辭世之前，佛光山已建立接班制度穩定發展，除了第一至三任住持由星雲法師擔任，歷年來有心平、心定、心培等人接掌住持，現任住持是第九任心保和尚。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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