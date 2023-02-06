拜登遭共和黨議員批太晚擊落中國氣球，共軍：保留使用必要手段權利

批太晚擊落中國氣球，美共和黨議員：拜登試圖掩蓋

（中央社）美國共和黨國會議員昨（5）日批評總統拜登（Joe Biden）耽擱數日才擊落穿越美國領空的一顆疑似中國間諜氣球，指控拜登向中國示弱，本來還試圖掩蓋這起侵犯美國領空事件。

《路透社》報導，美國戰鬥噴射機昨天在南卡羅來納州沿岸外海擊落這顆氣球，距離它首度進入阿拉斯加州附近的美國領空已有一週之久，引發一場富戲劇性的間諜疑雲，已然導致美中關係進一步緊繃。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）昨天表示，研究這顆氣球可以讓美國軍方蒐集到「有價值的」情報，並說前總統川普（Donald Trump）政府期間有3顆中國偵察氣球曾經穿越美國。這項爆料遭到川普否認。

參議院軍事委員會委員、共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）說：「我們應該在阿留申群島 （Aleutian Islands）上空就擊落這顆氣球。我們根本不應該讓它穿越整個美國大陸。」阿留申群島是阿拉斯加州外海小島組成的島鏈。

柯頓告訴福斯電視網（Fox Networks）雜誌性節目《福斯週日新聞》（Fox News Sunday），他認為拜登是為了要挽救國務卿布林肯（Antony Blinken）擬議的北京行而延後宣布美國領空遭到入侵，「我認為部分原因在於總統不願意採取會被視為挑釁或對抗中國共產黨的任何行動」。

拜登昨天表示，這顆氣球進入蒙大拿州後，他1日就下令將它擊落，但是國防部以避免平民受到從商業航空交通兩倍高度墜入地球的殘骸影響為由，建議等氣球飄到開闊水域後再行動。

聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）談到共和黨的批評時說：「他們言之過早，有政治目的。」

舒默昨天在記者會中表示，國防部未來一週將就這顆疑似中國間諜氣球以及中國監控的議題，對參議院進行簡報。

《美聯社》報導，這顆疑似中國間諜氣球在南卡羅來納州月桂堤（Myrtle Beach）外海遭到F-22戰鬥機用飛彈擊落，讓有數英里長海灘的格蘭德斯特蘭德（Grand Strand）地區到處都有人舉頭望著天空看得出神。群眾聚集在社區、旅館停車場和海灘上觀看氣球盤旋，在它被擊落之後傳出歡呼聲。

節日氣氛掩蓋了事件的嚴重性，在擁有36萬6000人口的這個郡，執法機構警告民眾不要觸摸任何碎片，並且應該打電話進行通報。

President Joe Biden has ordered a Chinese Spy Balloon to be shot down over American waters. @jekearsley #9News pic.twitter.com/8lQDWC6HmX — 9News Sydney (@9NewsSyd) February 5, 2023

中國堅稱氣球用於氣象研究，專家：飛行數天很少見

（中央社）中國高空氣球進入美國領空，當局堅稱氣球用於氣象研究，受到西風帶影響意外偏離航線。氣象專家指出，大多數氣象氣球達到高度3萬公尺後幾個小時就會解體，「像這樣堅持了數天很少見」。

《英國廣播公司》（BBC）中文網5日報導引述氣象學家、BBC氣象預報主播金恩（Simon King）意見，內容作出上述表示。

金恩指出，中國和北美間的北太平洋區域盛行風屬於西風，風向是從西往東。最近一段時間，在高空9000到1萬公尺以上的太平洋區域，風速為每小時240公里或以上，這一風速並不反常。

他表示，北太平洋上空最近的氣流規律可能將氣球吹向西北的阿拉斯加，然後往西南方向經加拿大進入蒙大拿。

他強調，大多數氣象氣球達到高度3萬公尺後幾個小時就會解體，其裝備透過降落傘方式落到地球，對一個氣象氣球來說，「像（中國氣球）這樣堅持了數天很少見」。

倫敦國王學院國防問題研究員米隆（Marina Miron）說，這個氣球可能比中國方面自稱的情況更加複雜。

她認為，這個氣球可能被地面的操作員遙控，可以升高也可以降低其高度，乘不同氣流、去不同方向；也可以讓它定點逗留、蒐集數據，這是衛星做不到的。

美國國家海洋和大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）掌握一種對1萬4000公尺以上氣流進行分析的模式，主要用於掌握污染物和有害物質在大氣中的運行和擴散，「這種模式被稱為軌跡模式」。

美國氣象學家沙特菲德（Dan Satterfield）曾用這一模式計算偵測氣球的可能飛行路線。從2月1日發現氣球位置的蒙大拿州開始追溯，他根據氣流數據推測，這個氣球可能的飛行軌跡是始於中國中部地區。

報導強調，這個推測不是偵測氣球的實際飛行軌跡，而是根據NOAA模板進行分析所得出的結果。

氣象氣球在中國稱為「探空氣球」，中國甘肅網去年3月報導引述中國崆峒國家基本氣象站觀測員楊穎意見說明，探空氣球透過攜帶的探空儀器採集地面至高空3萬公尺左右不同高度的氣壓、溫度、濕度、風向、風速等氣象要素數據，一天準時放飛兩次。

Photo Credit: 中央社 圖為2018年珠海航展的JY-400繫留偵察氣球。

美國擊落偵察氣球，共軍：保留使用必要手段權利

（中央社）中國國防部發言人譚克非昨天對偵察氣球遭美國擊落聲稱，美方動用武力襲擊中國「民用無人飛艇」是「明顯過度反應」，中方對此表示嚴正抗議，並保留「使用必要手段處置類似情況」的權利。

中國國防部下午以發言人譚克非「就美方武力襲擊中國民用無人飛艇發表談話」的名義，代表中國軍方作上述表態。

在中國軍方表態前，中國外交部上午率先對此事表態說，中方對美方使用武力襲擊民用無人飛艇表示強烈不滿和抗議。中方經核查後已多次告知美方，這艘飛艇屬「民用性質」，因「不可抗力」進入美國，「完全是意外情況」。