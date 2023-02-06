美專家分析：中國藉偵察氣球秀實力或破壞布林肯出訪，習近平意圖改善對美關係外交盤算破功
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正當中國等待美國國務卿布林肯到訪、視之為「中美關係小陽春」的同時，俄羅斯卻搶著宣布中國國家主席習近平將於春季訪俄，接著更發生中國偵察氣球飛入美國領空，導致布林肯訪中喊停。這不禁讓人懷疑，習近平究竟想幹什麼？
美專家分析：中國藉偵察氣球秀實力或破壞布林肯出訪
（中央社）華郵專欄作家4日引述情報分析師表示，中國偵察氣球此時入侵美國，可能是為了展現實力，抑或是內部強硬派欲破壞美國國務卿布林肯出訪，但也可能單純是一連串失誤造成。
《華盛頓郵報》（The Washington Post）負責外交議題的專欄作家伊格納西斯（David Ignatius）4日撰文指出，情報官員尚不清楚北京為何會選在此時派偵察氣球飛越美國，尤其是在布林肯（Antony Blinken）訪中前夕，但有幾個可能性。
伊格納西斯表示，一個可能是鑒於經濟成長緩慢、人民政治抗爭及COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情管理不善等一系列內部問題，中國企圖透過偵察氣球展現實力。
他說，對中國國家主席習近平的好戰政權來說，能讓美國難堪的機會永遠吸引人，尤其是華府近來搖旗吶喊，在台灣海峽或南海進行「自由航行行動」。
除此之外，伊格納西斯指出，情報分析師另一個考慮的可能性則是中國軍方或領導階層內強硬派人士想破壞布林肯出訪，他此行主要目的為尋求建立戰略穩定措施或護欄，降低美中因為台灣或其他議題無意間爆發衝突的可能性。
中國偵察氣球入侵美國遭揭露後，布林肯3日宣布延後訪問中國，並嚴厲批評北京此舉侵犯美國主權，違反國際法。
最後一個可能性，則單純是一連串失誤所造成。伊格納西斯說，這在任何情報或軍事行動中都可能發生，如同一名五角大廈官員所指：「有時候左手不知道右手在幹嘛。」
另一名華郵專欄作家沙魯爾（Ishaan Tharoor）分析表示，這次偵察氣球事件對中國造成的傷害多於美國。北京今（2023）年試圖擺出較友好姿態，希望消除國際對中國日益升高的恐懼與不滿。布林肯訪中本可能為美中翻開新頁，此次事件卻反而凸顯雙方緊張的嚴重程度。
此外，部分人士認為，習近平與他核心幕僚可能沒料到會發生偵察氣球事件。
上海復旦大學國際問題研究所教授趙明昊（Zhao Minghao）接受華郵訪問指出，從中國最高領導人觀點來看，他們不會希望破壞緩解與美國緊張關係的過程，因為今年是中國重振經濟非常重要的一年。
沙魯爾透露，拜登政府內部分官員也是這麼認為。英國《金融時報》（Financial Times）引述一名美國官員表示，事件出乎中方意料之外，他們起初連一套說詞都沒有。
沙魯爾指出，若習近平與中國高階領導人果真對偵察氣球一無所知，則會引發更令人不安的疑問，包括中共內部權力結構派系是否想破壞習近平權威等。整體來說，這次事件可能對拜登政府有利，可望獲得更多談判籌碼。
美國總統拜登（Joe Biden）下令美軍出動戰機將氣球擊落：
偵察氣球讓布林肯延後訪中，美前官員：與北京談判有更多籌碼
（中央社）中國偵察氣球入侵美國領空，並未讓華府人人都激動，一些前官員表示，此事恰好給予美國外交官需要的東西：與北京談判的更多籌碼。
中方這枚氣球迫使美軍出動戰機、促使美國議員要求拜登政府有所回應，還導致國務卿布林肯無限期延後本週末訪問北京的行程。
但美國政治新聞機構《Politico》報導，布林肯出訪北京在重大議題上取得讓步的希望不大，這些議題包括北京支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭、侵犯人權或威脅台灣。
若干曾經從事國際協商的官員如今表示，布林肯可能取得更有利的地位，不過這項優勢可能隨著時間消退。
前美國總統情報顧問委員會（Intelligence Advisory Board）高級主管麥馬洪（Heather McMahon）說：「這件事肯定會增加美國的籌碼。每當有間諜活動被揭穿，會給目標國家優勢。」
布林肯原本準備在5、6兩日在中國會見高官，跟進美國總統拜登與中國國家主席習近平去年11月在印尼峇里島（Bali）的會談。在美中雙邊關係愈來愈緊張之際，拜登當時承諾會跟北京「維持開放的溝通管道」。
但五角大廈2日宣布一枚中國偵察氣球在蒙大拿州上空徘徊，使布林肯取消訪問。北京3日承認氣球屬於中方，宣稱是中國民用科研「無人飛艇」受西風帶影響嚴重偏離預定航線，中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。
《Politico》指出，中國承認並由外交部罕見表達「遺憾」，顯示北京試圖穩定與美國的關係，現正處於損害控管模式。
美國企業研究所（AEI）資深研究員庫伯（Zack Cooper）曾擔任白宮國家安全會議（National Security Council）反恐事務副國家安全顧問的助理。庫伯說，氣球事件被揭露「讓中國有點落入劣勢」。
這可能給予布林肯優勢，使他之後訪問中國能敦促北京端出有意義的成果。
創辦「對話基金會」（Dui Hua Foundation）關注中國良心犯的康原（John Kamm）已跟中國官員打交道數十年，他說，氣球事件「使中國承受壓力，須為他們的作為做些什麼來表達善意」。
布林肯原定在兩天的北京行會見中國外交部長秦剛，可能還會跟習近平見面。但行程多半將流於形式，在台灣、美中貿易緊張、中國人權紀錄、中國核武庫擴張、中國與俄羅斯就烏克蘭戰爭站在同一陣線等議題上，由美中雙方各自複述自身立場。
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