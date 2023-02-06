BBC事實核查：中國氣球是否真如北京所說，因偏離航線誤入美國領空？
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中國當局表示，受「西風帶」影響，該裝置「自身控制能力有限」，偏離了計劃的航線。我們研究了盛行風的規律和數據，以找出這個氣球的飛行軌跡。
中國當局承認一艘自己的飛艇（氣球）進入美國領空，但堅稱其用途是氣象研究，受西風帶影響的不可抗力偏離航線。
我們研究了盛行風的規律和數據，以找出這個氣球的飛行軌跡。
氣球是在哪裡被發現的？
它先是在加拿大領空被發現，然後於當地時間周三（2月1日）出現在美國蒙大拿州的比靈斯市（Billings）。
美國當局稱，已經通過載人飛行器追蹤這顆氣球在美國領空的飛行軌跡，發現它出現在多處敏感的軍事區域。
中國稱「偏離航線」
中國當局表示，受「西風帶」影響，該裝置「自身控制能力有限」，偏離了計劃的航線。
氣象學家、BBC氣象預報主播西蒙・金（Simon King）說，在中國和北美之間的北太平洋區域，盛行風屬於西風。也就是說，風向是從西往東。
「最近一段時間，在9000到1萬米（3萬到4萬英尺）高空以上的這一太平洋區域，其風速為每小時240公里（150英里）或以上，」他說，「在這一區域這一風速並不反常。」
他表示，北太平洋上空最近的氣流規律可能將氣球吹向西北的阿拉斯加，然後往西南方向經加拿大進入蒙大拿。
「大多數氣象氣球達到10萬英尺高度後幾個小時就會散架，其裝備通過降落傘方式落到地球。對一個氣象氣球來說，像這樣堅持了數天很少見。」
倫敦國王學院國防問題研究員瑪麗娜・米隆（Marina Miron）說，這個氣球可能比中國方面自稱的情況更加複雜。
「這個氣球可能被地面的操作員遙控，」她說，「他們可以升高也可以降低其高度，以搭乘不同氣流，去往不同方向。」
「你還可以讓它定點逗留，以搜集數據。這是衛星做不到的。」
能追蹤它的航線嗎？
這不確定。舉例來說，我們沒有像商業航空器那樣掌握它的飛行軌跡數據，因此我們需要參考其它信息來源。
用於估算高空物體軌跡的一項技術是基於風速和風向。
在這一技術基礎上，美國國家海洋和大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）掌握一種對14000米（46000英尺）以上的氣流進行分析的模式。
「它的主要用途，是掌握污染物和有害物質在大氣中的運行和擴散。」BBC氣象預報主播西蒙・金說。
「這種模式被稱為軌跡模式，通過它我們可以得知污染物以及其它材料的來源。」
「對於在美國上空出現的氣球來說，軌跡模式能夠顯示搭載這個氣球的氣流源頭。此外，通過分析風向和風速，顯示它會飛向何處。」
美國氣象學家沙特菲德（Dan Satterfield）曾用這一模式計算監視氣球的可能飛行線路，並把他的發現在網上進行了分享。
從2月1日發現氣球位置的蒙大拿州開始追溯，他根據氣流數據推測出這個氣球可能的飛行軌跡是從中國中部地區開始的。
但必須指出的是，這並非該監視氣球的實際飛行軌跡，而是根據美國政府機構海洋和大氣管理局的模板進行分析得出的結果。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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