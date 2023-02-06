烏克蘭東部戰事緊繃，以色列前總理班奈特：普亭當面承諾不殺澤倫斯基
我們想讓你知道的是
班奈特說：「我問：『這是怎麼回事？你計劃殺了澤倫斯基嗎？』他（指普亭）說：『我不會殺澤倫斯基。』我就對他說：『我必須搞清楚，你是在對我保證不會殺害澤倫斯基。』他說：『我不會殺害澤倫斯基。』」
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）說，烏東前線越來越吃緊，俄羅斯正投入更多軍隊。烏克蘭東部頓內次克州遭受砲擊之際，烏軍擊退俄羅斯部隊對東部巴赫姆特市的最新攻勢。
- 英國開始訓練烏克蘭操作挑戰者2型，領導人再通話
英國首相府表示，首相蘇納克（Rishi Sunak）與烏克蘭總統澤倫斯基通話，表達正全力確保英方提供的軍事裝備儘快抵達戰場前線，英國本週已開始訓練烏方操作「挑戰者2型」坦克。
這是今（2023）年以來，蘇納克與澤倫斯基第3次通話。英國1月中旬率先宣布向烏克蘭提供主戰坦克（Main Battle Tank，MBT）「挑戰者2型」（Challenger 2），是第一個提供西方坦克的國家。
- 烏克蘭前外委會主席：台灣對烏援助是中國10倍多
去年10月曾訪台的前烏克蘭國會外交委員會主席霍普科（Hanna Hopko）近日訪問英國。她告訴《中央社》，自俄烏戰爭爆發以來，台灣對烏克蘭的人道援助規模是中國的10倍以上，「我們很感謝台灣」。
她提到，在台北和基輔互設代表處很重要，「我們必須思考長遠規劃」。儘管肩負遊說英國各界在新的一年挺烏力道不減的使命，霍普科在就嚴肅議題發表看法之際忍不住透露，她實在很喜歡台灣的鳳梨，希望有機會在烏克蘭回味。
- 蕭茲：澤倫斯基同意，不用西方武器來攻擊俄領土
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在接受媒體採訪時表示，澤倫斯基同意，不會用西方提供的武器來攻擊俄羅斯領土。
蕭茲接受德國《週日畫報》（Bild am Sonntag）採訪時表示：「針對這一點，大家已有共識。」
- 淨化親俄勢力，澤倫斯基撤銷多名前政客公民身分
澤倫斯基撤銷多名具影響力的前政治人物公民身分，這是烏克蘭從親俄羅斯勢力中「淨化」國家的最新行動。
路透社報導，澤倫斯基在例行夜間視訊談話中表示：「我簽署相關文件加強行動，以保護和淨化我國免受侵略方的影響。」澤倫斯基沒有提供名單，但表示這些人具有烏克蘭和俄羅斯雙重國籍。
- 俄軍對巴赫姆特發動新攻勢，遭烏克蘭擊退
法新社報導，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）說：「俄羅斯占領軍本週使盡全力來突破我方防線和包圍巴赫姆特（Bakhmut），並在利曼（Lyman）地區發動猛烈攻勢。」
「但因為我軍的韌性，他們並未得逞。」烏克蘭邊境防衛單位通報，旗下軍人阻止最新攻擊行動，並造成敵軍4死7傷。
- 澤倫斯基：俄軍投入更多軍隊，烏東前線益發吃緊
澤倫斯基在例行演說中表示：「我常得說前線戰局艱困，越來越吃緊，現在又是我得那樣說的時候……入侵者投入越來越多軍隊，來瓦解我國防線。」
「巴赫姆特、布格列達爾、利曼（Lyman）等方面現在非常艱困。」
- 烏東戰事緊繃，烏克蘭仍控制比洛霍里夫卡村
烏克蘭東部盧漢斯克州（Luhansk）州長赫戴（Serhiy Haidai）說，烏克蘭軍隊仍然控制盧漢斯克州最後據點比洛霍里夫卡村（Bilohorivka）。他指出，當地局勢緊張，但在烏軍控制之下。
「我們的部隊仍堅守陣地。沒有人攻占比洛霍里夫卡村，沒有人進入那裡，那裡沒有敵人。」
以色列前總理班奈特：普亭當面承諾不殺澤倫斯基
俄羅斯去（2022）年揮軍烏克蘭後不久，曾短暫居間針對這場衝突進行斡旋的以色列前總理班奈特（Naftali Bennett）表示，俄羅斯總統普亭曾向他承諾，不會殺害烏克蘭總統澤倫斯基。
美聯社報導，班奈特於開戰首週出馬調解俄烏衝突，去年3月訪問莫斯科，成為戰爭期間曾與普亭（Vladimir Putin）會面的少數西方領導人之一。
雖然相關努力對於結束戰爭似乎無濟於事，但是班奈特在4日深夜上傳網路的訪談內容中表示，他曾經問普亭是否打算殺害澤倫斯基。
班奈特說：「我問：『這是怎麼回事？你計劃殺了澤倫斯基嗎？』他（指普亭）說：『我不會殺澤倫斯基。』我就對他說：『我必須搞清楚，你是在對我保證不會殺害澤倫斯基。』他說：『我不會殺害澤倫斯基。』」
班奈特說他隨後致電澤倫斯基，告知普亭的承諾。他向對方說：「『聽著，我剛開完會，他（指普亭）不會殺你。』他（指澤倫斯基）問：『你確定嗎？』我說：『百分之百，他不會殺你。』」
班奈特並表示，調解期間，普亭放棄先前尋求烏克蘭解除武裝的宣告，澤倫斯基則承諾不加入北大西洋公約組織（NATO）。
克里姆林宮尚未就此作出回應。莫斯科曾經否認基輔所稱俄羅斯有意暗殺澤倫斯基。
烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）5日在推特發文對此回應說：「別被騙了：他是說謊專家。每次只要他承諾不會做什麼，那就會分毫不差地成為他計畫的一環。」
新聞來源
延伸閱讀
- 俄烏戰爭一週年前夕，BBC紀錄片《普亭 vs 西方》披露戰爭前夜西方領導人與普亭最後對話細節
- 澤倫斯基疾呼需要更多武器抗俄，德國總理蕭茲：不會提供戰機，勿升高衝突風險
- 俄烏戰爭將滿一週年，BBC記者解答2023年俄羅斯入侵的五個關鍵問題
- 俄烏戰情分析（上）：基輔、哈爾科夫與赫爾松三場大捷，意味著俄國的結局只有一個，就是在烏克蘭被拖死
- 俄烏戰情分析（下）：無人機成為開發新戰術的思想泉源，俄軍人海戰術把巴赫姆特打成「絞肉機」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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