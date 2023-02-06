7成民意反年金改革，法國人是「被寵壞的孩子」還是「公平捍衛者」？
我們想讓你知道的是
英國《衛報》記者指出：「英國最低年金約每月700歐元（約新台幣2萬2684元），65歲才能領……且正在延後至67歲。英國人因此很難理解，只是從62延到64歲，法國人竟如此反對！」也有少部分法國民眾將同胞形容為「被寵壞的孩子」，酸法國人「住在天堂卻自以為活在地獄」。
文：曾婷瑄（中央社記者）
法國年金改革法案6日進入國民議會審查，街頭與國會角力不斷。據法國公眾意見機構（IFOP）4日數據，69％受訪者反對退休制度改革，且有增加趨勢。外人似乎難以理解，法國人在堅持反對什麼？
「2天一抗議、5天一罷工」，是法國目前真實的狀況。法國2月寒假，全國工會、黃背心在各城市輪流示威，罷工陣線涵蓋教師、醫護、交通等。政府多用力推退制改革法案，民間的反抗力道就有多洶湧。
1月19、31日的罷工才結束，工會馬上宣布2月7、11日，一週內再兩次全國罷工，雖然規模沒有2019年12月「史詩級無限期大罷工」般風起雲湧，但動員頻率與力道仍沸騰民心，誓使政府退讓。
總統馬克宏（Emmanuel Macron）依2017年競選政見，由總理柏納（Elisabeth Borne）於1月10日提出年金改革綱要，其中最主要、也最遭工會「撻伐」的便是把法定退休年齡從62延後至64歲。
年金改革綱要也包括：為領取全額退休金而將繳納分攤額增加至43年度的時程提前；取消公務人員與國家級機構員工的特殊退休制度；新進人員未來將採用一般退休制等。
1月19日的巴黎抗議遊行現場，左翼法國總工會（CGT）透過擴音器高唱多首流行歌改編的抗議歌曲，「我們不想工作累死，要60歲退休」、「我要健康退休」、「富人是馬克宏的心肝」、「我們堅守到底」等，嘲諷政府、表達不滿。
「被寵壞的孩子」或「社會分配主義捍衛者」？
作為多年來觀察法國年金改革與抗議浪潮的外國記者，一方面是佩服國民對於罷工權的尊重，另一方面則是不斷翻閱分析找尋答案：退改是否真的必要？法國人的怒吼是否合理？馬克宏版本的改革，是否失當？
《巴黎人報》（Le Parisien）報導幾位歐洲駐法特派對退改抗議的看法：驚訝、不解、挖苦，也帶點羨慕。義大利中間派的《共和報》（La Repubblica）特派基諾里（Anais Ginori）說：「我們退休年齡是67歲……當初法國大選時有候選人甚至提出要回到60歲，感覺不切實際。」
德國退休年齡也將於2027年前逐步延至67歲，同樣引發抗議，德國中間偏左《時代週報》（Die Zeit）特派克魯帕（Matthias Krupa）驚訝發現，重新平衡負債制度與人口紅利失衡的論述，竟在法國起不了作用，「2000年代初，德國總理施若德進行改革，雖也經歷激烈辯論與抗議，相同論點卻被德國人接受。」
英國《經濟學人》駐巴黎特派派德（Sophie Pedder）在推特（Twitter）上羅列法國國內生產毛額（GDP）成長高於鄰國、通貨膨脹率低於歐盟平均、失業創新低等數據，稱「不快樂的法國」，諷刺法國人總愛抱怨。《衛報》（The Guardian）記者亨利（Jon Henley）則指出，「英國最低年金約每月700歐元（約新台幣2萬2684元），65歲才能領……且正在延後至67歲。英國人因此很難理解，只是從62延到64歲，法國人竟如此反對！」
也有少部分法國民眾將同胞形容為「被寵壞的孩子」，酸法國人「住在天堂卻自以為活在地獄」。
法國人的「可以...但是」
除了全力反對退制改革的左翼不屈法國（LFI）支持者外，多數民眾對改革的態度都是「可以……但是」（oui...mais），即同意年金改革可能有必要，但反對馬克宏政府的版本。
要理解他們的心態，必須先了解法國社會福利的傳統原則在於「財富再分配」，即「收入多則付出多」，減少貧富差距。
法國總工會（CGT）成員貝爾（Sylvie Bayle）19日遊行時向《中央社》強調，還有其他改革、開源方式，如向企業徵稅、增收資本獲益稅、銀行利息與上市股票等。換言之，他們認為，要填年金缺口，不應只向勞工開刀。
改革法案宣布近一個月，國民議會6日開始審理改革法案，各黨派提出上千條修正案，辯論攻防熱點包括：
- 提高每月分攤額，以維持62歲退休？
馬克宏第一任原想把年限延至65歲，引發各界反彈。柏納強調，為避免年金破產，64歲改革勢在必行。歐洲生態綠黨（EELV）與部分工會提議，調高勞工與雇主每月繳納的分攤額即可保年金制度無虞，不需延後退休。然而柏納向法媒表示，「不增加工作代價」是政府的「底線」。
- 「長期職涯」機制，爭取盟友的關鍵妥協
改革法案提出「長期職涯」機制，讓20歲以前進入職場的勞工，在繳納足夠年份扣繳的前提下，得以在法定年齡前退休。但法定年齡前是幾歲？按政府算法，21歲前投入職場的勞工，需繳納超過43年稅金年金才不會被扣減。
對執政黨的退改盟友共和黨（LR）而言，這是「不公平」的，更是「不可退讓的底線」；而在失去國會絕對多數的情況下，拉攏共和黨議員是法案通過不可或缺的關鍵。
施壓顯然奏效，柏納在《星期日報》（JDD）5日的專訪中表示「聽到要求」，承諾修改法案，讓所有人都只需繳相同年份稅金；18歲前開始工作納稅者，更可能於60歲退休。
- 女性越改越弱勢？
由於多數女性會因生育子女而中斷職涯，因此為領取完整退休金，女性恐怕須比64歲更晚退休，惡化男女平權。部分右派議員提出修正案，希望每生一個孩子就能免繳2季度分攤額以彌補不公。
對此柏納在之前專訪中表示，關注女性職場困難，可在國會辯論中進一步討論修正措施。
Tags：
2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。