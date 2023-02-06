日本15歲長跑新星朱瑛里實力與外型兼具，不堪爆紅壓力被迫放棄出賽
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朱瑛里1月29日出賽時，出現史上最多媒體記者及觀眾湧入會場觀看的情況，但她當天賽後受訪時曾苦笑說，「我不太喜歡自己太受注目」。她還說：「即使在某處偶然看到我，也希望大家不要對我錄影或出聲搭話，如果大家可以靜靜地看著我，我會非常感謝。」
（中央社）被視為日本長跑女新星的15歲跑者朱瑛里因擁有亮麗外型及驚人長跑實力，在今（2023）年1月長跑接力賽上爆紅，但她不堪媒體過度報導及盛名之累，被迫放棄原訂昨（5）日要參加的賽事。
綜合《讀賣新聞》、《THE DIGEST》、《報知體育》等日媒報導，父母親分別是加拿大人及日本人的朱瑛里，除了擁有混血亮麗外表，長跑能力也傲視群倫。
目前就讀岡山縣津山市鶴山國中的朱瑛里因為對媒體過度採訪與報導、未獲同意被他人拍攝，和對社群網站上的發文等感到不安，2月3日透過律師表示將不會參加原訂昨天要出賽的「全國國中生長距離越野賽」。
朱瑛里之所以一夕爆紅，主要是在1月15日舉行的「全國都道府縣對抗女子驛傳（長跑接力賽）」上連續超越17人，跑出區間9分2秒驚人佳績；她接著又在1月29日舉行的岡山縣內市町村別對抗驛傳上，以9分40秒跑完3公里區間，刷新該區間歷史紀錄。
朱瑛里1月29日出賽時，出現史上最多媒體記者及觀眾湧入會場觀看的情況，但她當天賽後受訪時曾苦笑說，「我不太喜歡自己太受注目」。
朱瑛里透過律師表示，由於大環境發生變化，自己無法像過去那樣自由自在地練跑，媒體過度報導讓她精神上備感疲累。
她說，自己沒跑過越野賽，雖然抱著挑戰的心情報名參賽，但因為經歷過日前舉行的驛傳，對如何因應各家媒體記者，以及如何應處來自周遭人士的攝影與搭話感到十分不安，不得不做出棄賽決定。
朱瑛里在聲明中表示，今年春天升上高中後，希望可以繼續跑步，「為了創造更佳紀錄會努力以赴，我希望盡可能在過著普通生活的同時繼續跑步」。
她還說：「即使在某處偶然看到我，也希望大家不要對我錄影或出聲搭話，如果大家可以靜靜地看著我，我會非常感謝。」
日本體育評論員為末大在推特發文說，朱瑛里畢竟還是國中生，希望大家都能以朱瑛里的心情為首要考量，在旁觀看就好。
為末大也說，這跟日本體育界發生針對女性運動員偷拍及未獲同意的拍照問題也有關係；比起大眾媒體，如何抑制個人攝影很重要。
朱瑛里2007年11月16日在日本岡山縣津山市出生，現年15歲。她從小學4年級開始比賽，起初以短跑為主，但在地區馬拉松接力賽上被發現適合跑中長距離，小學6年級在岡山縣大會上奪得800公尺冠軍，之後又分別拿下各項女子賽事冠軍。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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