TNL+ 2023/02/11,
動漫

【動畫】《異世界歸來的舅舅》：以過來人的姿態告訴你──「異世界」才沒有那麼爽！

【動畫】《異世界歸來的舅舅》：以過來人的姿態告訴你──「異世界」才沒有那麼爽！
圖片來源：《異世界歸來的舅舅》

我們想讓你知道的是

在這個人人都想穿越，穿越以後基本上不會有人再回來的「異世界」題材故事大幅增生，隨便點開某部作品都是滿滿的套路，每作與每作之間的差距幾乎只有標題長度的區別以外。《異世界歸來的舅舅》正是對那些仍熱愛異世界、但已經厭倦重複的讀者們，一部逆勢出現的搞笑反套路之作。

讓人樂不思蜀的異世界……真的有嗎？

「穿越」題材一直都是幻想故事常使用的要素，但如今所有人聽到「異世界」，腦袋中一定能精準浮現：勇者、身旁有值得信賴的美人隊友、各種需要去征伐的醜惡怪物，每場戰役後都會溫暖迎接勇者的村民們等等要素。近幾年來也不乏許多原本是家裡蹲的主角，穿越到異世界後反而發揮所長、並找到人生意義的爽快故事，也是現代厭倦平凡生活的讀者們最喜歡閱讀的爽快類型作品。

在這個人人都想穿越，穿越以後基本上不會有人再回來的「異世界」題材故事大幅增生，隨便點開某部作品都是滿滿的套路，每作與每作之間的差距幾乎只有標題長度的區別以外。《異世界歸來的舅舅》正是對那些仍熱愛異世界、但已經厭倦重複的讀者們，一部逆勢出現的搞笑反套路之作。

人人稱羨的異世界之行，就讓舅舅以訴說當年勇的姿態，好好教育外甥敬文：「異世界才沒有這麼簡單啦！」

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圖片來源：《異世界歸來的舅舅》

順風順水的異世界人生？才沒這麼簡單

異世界裡到處都是會危及生命的危機，而這點現實世界其實不遑多讓。《異世界歸來的舅舅》故事設定在西元2000年時，舅舅因為穿越事故而導致肉體昏迷，只有精神前往了異世界；在17年後，也就是2017年時，終於找到回歸方法回歸現實世界，但沒想到家族已經決議要拋棄他。

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圖片來源：《異世界歸來的舅舅》

沒有人想接收舅舅，作為外甥的敬文原本也打算請舅舅自力更生，但目睹舅舅真的會使用魔法、終於相信舅舅真的去過異世界的事實後，敬文決定把舅舅接回自己公寓，並把舅舅使用魔法的場面拍成影片，靠著當YouTuber來解決生活費問題。

閒暇之餘，舅舅也會使用魔法播放過去在異世界的經歷，來滿足敬文和他的青梅竹馬藤宮的好奇心，敬文也很快發現舅舅對於回憶的解讀，與事件本身總有點差距。

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圖片來源：《異世界歸來的舅舅》

不同於輕小說動漫畫，穿越到異世界的舅舅縱使得到了特典：「能夠語言相通」，然而平均顏值極高的異世界村民，全都將面目醜陋的舅舅當成了半獸人來看待。只看外表壓根拒絕溝通的暴行，讓舅舅對於人類的不信任度達到最高點，其高強的武力也是因為要保護自己不會被殺死，而培養出的結果。

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