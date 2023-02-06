【藝遊嚮導】2/7-2/13：Russell Peters單口喜劇巡演、朱宗慶打擊樂團《木蘭》、Kehlani首次來台開唱，本週精彩藝文活動別錯過！

享譽全球的單口喜劇演員羅素．彼得斯（Russell Peters）終於來台灣巡演！印度裔加拿大籍的羅素，表演擅以種族文化差異或衝突為主題，遊走在文化禁忌邊緣，但總能精準拿捏嘲諷尺度，令人捧腹大笑。還有在電影《自殺突擊隊》及《玩命關頭8》中獻唱的美國R&B創作女歌手柯蘭妮（Kehlani）也將首次來台開唱，這張新專輯是她傾注一路走來的情感經歷所寫下的創作，是最貼近柯蘭妮的一張作品，也是你2023年最不想錯過的一場演出。

而原預定在去（2022）年年底上演，但因製作團隊發生不可抗力之因素延期的《不一樣的旅程：前傳【天地為家】》，也確定在本周登場。本作以「無家者」的社會處境為核心，延伸探討文明社會中的貧窮議題，呼應人們對生命價值的探索，盼能為觀眾帶來人生道路上的啟發。

此外，從去年年初就開始展出的《南薰藝韻－陳澄波、郭柏川、許武勇、沈哲哉專室》特展，將在本月底收官。這四位畫家反映了台灣現代藝術的發展，看他們奉獻給繪畫創作的一生，可見到台灣美術第一代、第二代本土西畫家反映時代、寫照土地和表現自我的企圖。而結合京劇、踢踏舞等多元演出，朱宗慶打擊樂團世界首創的「擊樂劇場」《木蘭》，也將在本週進行第10年公演，不容錯過！由英國新銳導演夏洛特．威爾斯（Charlotte Wells）改編童年回憶的一鳴驚人首部作品《日麗》也將在本週上映，故事情感深沉，如同埋藏於冰山底下的巨大海冰，後勁無窮、感人至深。

【表演藝術】

名稱｜羅素．彼得斯（Russell Peters）2023單口喜劇巡演-台北站

時間｜2023/2/12（日）20:00

地點｜國父紀念館大會堂（台北市信義區仁愛路四段505號）

備註｜本活動為售票活動

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你想找到恐怖分子嗎？那就讓大家笑一個。而那些不想微笑的人就質問他們！每當《CNN》公布正在尋找的恐怖分子照片時，哪個人有高興的表情？

享譽全球的單口喜劇演員羅素．彼得斯（Russell Peters），擅長抓住不同國家人們的特色，以貼切傳神地模仿搭配豐富的肢體語言讓觀眾捧腹大笑。多以種族文化的差異或衝突為主題，遊走在文化禁忌的邊緣，但羅素總能精準拿捏嘲諷的尺度，不但不會引起反感，更因此廣受歡迎、獲獎無數。他是世界上收入最高的喜劇演員之一，同時也被視為當代具亞裔血統的最頂級喜劇演員。

名稱｜不一樣的旅程：前傳【天地為家】

時間｜2023年2月10日（五）19:30、11 日（六）14:30、19:30、12日（日）14:30

地點｜高雄正港小劇場（高雄市鼓山區蓬萊路99號 駁二藝術特區蓬萊倉庫 B9棟）

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天上的星星是我的家人，地上的泥土是我的床鋪。 「一無所有——也要好好活著。」

街頭是一個冷漠的地方，不是天的寒冷，而是面對各種嫌棄、侮辱、唾罵與不公的心冷。別人經常認為我們屁也不如，像是黏在人行道上的大狗屎。我們曾經為了「平等」爭一口氣，以前的我有一點自不量力，你們是人，我也是人，所以你們能做的，能擁有的，我也應該一樣，後來發現這人們的世界裡沒有真正的「公平」。

資源是人們生存遊戲的籌碼，貧窮不過是這場遊戲的相對存在。

《不一樣的旅程》文本改編自《乞丐的罷工》，作品內容探討街友的社會議題，原作來自黎恩菲老師帶領中華藝校第27屆的同學共同創作，此作首演於中華藝校2017年的春季展演。創作經由相關文本的研究、人物訪談以及全體表演者集體即興創作集結完成。

本作品善用戲劇、舞蹈、歌唱等表演元素，將議題導入巧妙的互動設計使觀眾有機會參與劇場，期待本作品的分享，能對社會產生正向的影響力。

名稱｜故事工廠《一個公務員的意外死亡》警世喜劇 The Whistleblower（高雄場）

時間｜2023年2月10日（五）19:30、11 日（六）14:30、19:30、12日（日）14:30

地點｜衛武營國家藝術文化中心歌劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）、台中國家歌劇院大劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）

備註｜本活動為售票活動

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我以為只要勇敢的站出來，國家會是我的靠山。但哨子吹響的那一刻，大家想解決的是問題，還是吹哨的人？

性格樸實的嘉偉，在三十八歲的高齡終於考上公務員，本以為從此可和妻小過著安穩的生活，卻發現他的單位和民間廠商有不正常互動，良心不安的他，看著土地不斷被污染，猶豫是否該站出來檢舉⋯⋯。

充滿正義感的記者佩璇接獲爆料，前陣子沸沸揚揚的公務員魚塭溺斃事件，或許不是意外，她發現土地開發與環境污染之間的問題盤根錯節，利益牽扯廣大⋯⋯。

一個勇敢站出來吹哨的公務員，他能替政府還給老百姓一個正義，還是淪為被國家機器碾壓下的犧牲者？

或許真相不一定要大白⋯⋯。

【展覽】

名稱｜2023臺藝大袖珍雕塑精選展

時間｜2023/2/6（一）- 2023/4/14（五）

地點｜彩雲藝術空間 TSAI-YUN GALLERY（台北市內湖區新湖三路270號2樓）

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就像是在一片荒地上開了一條新路，之後人來車往，日子一久，路的存在就理所當然的成為日常生活的一部分。

臺藝大雕塑系的國際袖珍雕塑展自2009年承襲夏威夷大學的馬莫魯．賽托（Mamoru Sato）與佛雷德．羅斯特（Fred Roster）所發起的鞋盒雕塑展（Shoebox Sculpture Exhibition）的精神，自第一次開展以來已經第十三屆了，這個微型的雕塑展就這樣變成雕塑系教學活動的日常。

雕塑系主要以泥塑、複合媒材、金屬造形、石雕、木雕等五種專業為教學主軸、在雕塑的學習中尺寸是一個很重要的功課，在限制的尺寸內創作也是一種挑戰，袖珍雕塑展尺寸30.5X22.5X12.5cm是我們的展覽約定，在創作小型作品時不只材料比較節省，更容易掌握作品整體感與完成度，許多雕塑家創作大作品前會先行製作的小品有時甚至比大作還精采，因為製作時間比較短，在創作激情還未消退前完成一事可以使作品得到創作者更多的熱情。不論是探討個人內心情感或是關懷社會甚至世界局勢，今年同學們的作品都有更精彩的表現，例如今年有同學創作出大型組合式作品來破解尺寸的限制，或是借用展台來成就作品等，都顯示了同學的智慧、幽默與叛逆精神。