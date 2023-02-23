【大人學】如果無法消除煩惱，至少把它放在對的地方！今天我想來點實用的「斯多葛哲學」
我們想讓你知道的是
在課堂上有位同學B某來問我：「老師，我長得不高也不帥，年收入也普普，我想世界上應該不會有女生想跟我交往吧？」我發現很多人只要一碰到問題，就會瞬間陷入絕望。但我得告訴各位，其實有些問題，答案不論是YES or NO，都不值得我們糾結。
內容口述：姚詩豪
整理：林靖淳
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我們都知道，大人的世界遠比小孩子的更複雜，生活中總有大大小小的問題接連冒出來。
這麼多年來，我也常碰到別人拿著他們的問題來問我。比方說，朋友A某找工作接連碰壁，某天他很焦慮地來問我：「我已經超過40歲，過去經歷也馬馬虎虎，我會不會再也找不到好工作？」 在課堂上則有位同學B某來問我：「老師，我長得不高也不帥，年收入也普普，我想世界上應該不會有女生想跟我交往吧？」
我發現很多人只要一碰到問題，就會瞬間陷入絕望。但我得告訴各位，其實有些問題，答案不論是YES or NO，都不值得我們糾結。像前面提到的兩個問題就是如此。
為何我會這麼說呢？
你想想，如果我回答朋友A：「是啊，你確實很難找到好工作。」或者回答同學B：「沒錯，確實不會有女生想跟你交往。」他們聽完，難道就會放棄找工作、放棄找女朋友了嗎？通常不會，內心的渴望還是在呀！
相反地，如果我回答他們：「不會呀！很多人條件比你差，都還是找到好工作。」、「不會呀！有很多男生條件比你差，都交得到女朋友」這樣的答案除了讓他們當下感到些許安慰，對於他們接下來要找到好工作、好伴侶，有任何幫助嗎？通常也沒有。
既然兩種答案都沒有幫助，那我們何必花時間糾結這些問題呢？
不過，說雖這麼說，要讓自己不去煩惱這些問題，其實很不容易。像我自己經營公司，每天都有解決不完的事情、處理不完的焦慮，平時也有很多這些疑問。
那麼，我都如何面對焦慮、讓自己專注在真正能改善現狀的行為上呢？
對我幫助極大的「斯多葛哲學」：做好你能做的所有事情
「斯多葛學派」由哲學家芝諾於西元前三世紀創立，是一門非常強調「入世」的哲學思想。西方有一則「寧靜禱文」，正好貼切地闡述這個學派的核心思維：
- 對於人生中可以改變的事情，我們要盡力而為；
- 對於人生中無法改變的事情，我們要坦然放手；
- 希望上帝賜我們智慧，區分兩者不同，以便我們採取正確態度。
我們活在世界上，會遭遇非常多「未知」的事物，大腦對此會產生各種情緒，其中有很多是焦慮和不安的負面情緒。可是，對於無法掌控的事情，我們無論做什麼努力，都是無法改變的。我們唯一能做的，就是找出我們能改變的事情，然後盡量做到最好。
以前面提到朋友A找工作的例子來說，年過40、學歷又普通的人能不能找到好工作，我們並不知道。但我們可以思考的是：「如何提高自己找到好工作的機率！」
為了提升機率，我們可以依序拆解出幾個可行的步驟，像是透過履歷好好包裝自己、實際投遞履歷到想進入的公司等等。這麼做並不能保證我們一定會找到好工作，但就朋友A的狀況而言，這確實是少數能掌控在我們手中的事情了，真想找到好工作，不妨就姑且一試吧！
從「練習找到能做的事」開始，擺脫患得患失的心情
很多人看我現在自己創業、又是講師，總覺得我應該很有自信。但事實上，我也是個經常患得患失的人，讀書的時候，我常擔心「成績不好怎麼辦」、「去學校大家不喜歡我怎麼辦」；出社會後，我擔心「這輩子平凡無奇怎麼辦」、「念了這麼多書，最後還是找不到好工作怎麼辦」。一路走來，我其實也常有這樣的焦慮。
不過，自從我接觸了「斯多葛哲學」的思想後，我的焦慮降低許多。它雖然沒有告訴我到底該如何「減少」焦慮，卻讓我知道，我是可以馴服如脫韁野馬般的大腦的。
對於那些亂七八糟、不能控制的事情，我們試著坦然放手；但對於那些我們能做的事情，我們就一定要全力以赴，不讓將來的自己感到後悔。
你也常遭遇和過去的我一樣的焦慮和痛苦嗎？現在起，不妨試著遵循「斯多葛哲學」的思想吧！持之以恆地練習，並且「把能做的事都做到最好」，「無法改變的事情丟到一邊」。我想很快地，你就會發現在這個努力的過程中，你想要改變的事情已經不知不覺掌握在你手中了。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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