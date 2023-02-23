【大人學】如果無法消除煩惱，至少把它放在對的地方！今天我想來點實用的「斯多葛哲學」

內容口述：姚詩豪

整理：林靖淳

我們都知道，大人的世界遠比小孩子的更複雜，生活中總有大大小小的問題接連冒出來。

這麼多年來，我也常碰到別人拿著他們的問題來問我。比方說，朋友A某找工作接連碰壁，某天他很焦慮地來問我：「我已經超過40歲，過去經歷也馬馬虎虎，我會不會再也找不到好工作？」 在課堂上則有位同學B某來問我：「老師，我長得不高也不帥，年收入也普普，我想世界上應該不會有女生想跟我交往吧？」

我發現很多人只要一碰到問題，就會瞬間陷入絕望。但我得告訴各位，其實有些問題，答案不論是YES or NO，都不值得我們糾結。像前面提到的兩個問題就是如此。

為何我會這麼說呢？

你想想，如果我回答朋友A：「是啊，你確實很難找到好工作。」或者回答同學B：「沒錯，確實不會有女生想跟你交往。」他們聽完，難道就會放棄找工作、放棄找女朋友了嗎？通常不會，內心的渴望還是在呀！

相反地，如果我回答他們：「不會呀！很多人條件比你差，都還是找到好工作。」、「不會呀！有很多男生條件比你差，都交得到女朋友」這樣的答案除了讓他們當下感到些許安慰，對於他們接下來要找到好工作、好伴侶，有任何幫助嗎？通常也沒有。

既然兩種答案都沒有幫助，那我們何必花時間糾結這些問題呢？

不過，說雖這麼說，要讓自己不去煩惱這些問題，其實很不容易。像我自己經營公司，每天都有解決不完的事情、處理不完的焦慮，平時也有很多這些疑問。

那麼，我都如何面對焦慮、讓自己專注在真正能改善現狀的行為上呢？

對我幫助極大的「斯多葛哲學」：做好你能做的所有事情

「斯多葛學派」由哲學家芝諾於西元前三世紀創立，是一門非常強調「入世」的哲學思想。西方有一則「寧靜禱文」，正好貼切地闡述這個學派的核心思維：

對於人生中可以改變的事情，我們要盡力而為；

對於人生中無法改變的事情，我們要坦然放手；

希望上帝賜我們智慧，區分兩者不同，以便我們採取正確態度。

我們活在世界上，會遭遇非常多「未知」的事物，大腦對此會產生各種情緒，其中有很多是焦慮和不安的負面情緒。可是，對於無法掌控的事情，我們無論做什麼努力，都是無法改變的。我們唯一能做的，就是找出我們能改變的事情，然後盡量做到最好。

以前面提到朋友A找工作的例子來說，年過40、學歷又普通的人能不能找到好工作，我們並不知道。但我們可以思考的是：「如何提高自己找到好工作的機率！」

為了提升機率，我們可以依序拆解出幾個可行的步驟，像是透過履歷好好包裝自己、實際投遞履歷到想進入的公司等等。這麼做並不能保證我們一定會找到好工作，但就朋友A的狀況而言，這確實是少數能掌控在我們手中的事情了，真想找到好工作，不妨就姑且一試吧！

從「練習找到能做的事」開始，擺脫患得患失的心情

很多人看我現在自己創業、又是講師，總覺得我應該很有自信。但事實上，我也是個經常患得患失的人，讀書的時候，我常擔心「成績不好怎麼辦」、「去學校大家不喜歡我怎麼辦」；出社會後，我擔心「這輩子平凡無奇怎麼辦」、「念了這麼多書，最後還是找不到好工作怎麼辦」。一路走來，我其實也常有這樣的焦慮。

不過，自從我接觸了「斯多葛哲學」的思想後，我的焦慮降低許多。它雖然沒有告訴我到底該如何「減少」焦慮，卻讓我知道，我是可以馴服如脫韁野馬般的大腦的。

對於那些亂七八糟、不能控制的事情，我們試著坦然放手；但對於那些我們能做的事情，我們就一定要全力以赴，不讓將來的自己感到後悔。

你也常遭遇和過去的我一樣的焦慮和痛苦嗎？現在起，不妨試著遵循「斯多葛哲學」的思想吧！持之以恆地練習，並且「把能做的事都做到最好」，「無法改變的事情丟到一邊」。我想很快地，你就會發現在這個努力的過程中，你想要改變的事情已經不知不覺掌握在你手中了。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航