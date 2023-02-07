2023將是緬甸內戰全面爆發決定性的一年？
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兩年前，緬甸軍方發動政變，引發了殘酷的內戰。2023 年，軍方希望通過虛假選舉獲得合法性。軍政府能否成功取決於抵抗運動的應對。
文：Rodion Ebbighausen
數千人死亡，至少150萬境內流離失所者，這是迄今為止緬甸內戰的代價。
自緬甸武裝部隊於2021年2月1日掌權以來，全國各地的戰鬥、襲擊和綁架事件連綿不斷。監獄裡關滿了被軍方虐待、折磨和殺害的政治犯。
被罷免的政府首腦翁山蘇姬在虛假審判中被判處總計超過30年的監禁。獨立報導極其困難，記者受到威脅、迫害和殺害。
在這場內戰中，至少有三個相互衝突的政黨。軍政府自稱為國家管理委員會（SAC）。抵抗力量包括民族團結政府（NUG）、流亡議會（聯邦議會代表委員會，CRPH，2020年選舉產生，但被政變推翻）和人民防衛軍（PDF）。
然後是分佈在緬甸各地的各種族群及其軍隊，其中一些支持抵抗運動，另一些支持軍政府。在某些情況下，還有一些還保持中立。
與任何內戰一樣，這場衝突涵蓋軍事、經濟和政治各國層面。在所有領域，衝突各方都試圖佔據上風。
緬甸懸而未決的權力之爭
在軍事上，情況是分裂的。緬軍控制著緬甸中心地帶的大部分地區以及仰光、曼德勒和首都奈比多等大城市。
少數民族居住的地區在中心地帶形成一個馬蹄形。在這裡，民族團結政府和本地少數民族佔了上風。
然而，分析人士一致認為，短期內不會有人向首都進軍，因為原始軍事力量的平衡繼續有利於軍方。這在一定程度上要歸功於俄羅斯去（2022）年11月提供的武器。緬甸軍方現在擁有蘇霍伊Su-30戰鬥機，而許多民兵還只能使用自製步槍。
克拉科夫雅蓋隆大學的政治學家盧比納（Michal Lubina）告訴《德國之聲》，武裝抵抗旨在盡可能多的方面向軍方施壓。
盧比納說，這可能會引發一場反政變，或者至少是緬軍內部的權力改組。他說，「這將為與民族團結政府和人民防衛軍進行談判打開一扇門。」但是，目前沒有跡象表明這會很快發生。
緬甸的經濟戰爭
通過公民抗命，攻擊電網等基礎設施，以及抵制軍方擁有的企業，抵抗運動旨在切斷緬軍的基本收入來源。
另一方面，軍方則試圖阻止民眾向抵抗組織轉移捐款，同時為自己的經濟支持者營造一個有利的環境。
由於這場內部經濟戰爭，緬甸的國內生產總值急劇萎縮。根據世界銀行的數據，到2022年7月，這一數字仍比政變前一年小13％。大約40％的人口生活在國家貧困線以下。
儘管人們在這些悲慘的經濟條件下經受痛苦，但這一方面的衝突仍未定論。
軍方在2023年的「合法化」嘗試
雖然在軍事和經濟上尚不清楚2023年會帶來什麼，但可以肯定的是軍方正在盡一切努力取得政治上的勝利，並通過宣佈來年的選舉來加強其合法性。
已經很清楚，選舉將既不自由也不公平。而且它們不能在全國各地舉行。選舉委員會由軍事首長親自挑選的15名成員組成。
在競爭激烈的地區，幾乎不可能讓民眾投票。選舉制度也將被改變，對軍方非常有利，根據憲法規定，所有議會中25％的席位已經保留給了軍方。
2月3日，選舉法改革生效，這將使得許多政黨無法參加選舉。例如，政黨必須在註冊3個月後擁有10萬名經過驗證的成員才能參加選舉。
軍政府對外的門面
儘管大多數緬甸人拒絕選舉和軍事統治，但軍方仍可以利用其權力地位與國外建立聯繫。
「軍政府厭倦了被稱為軍政府。他們希望保留一種門面，以便更容易讓緬甸與別國實現關係正常化，尤其是對亞洲大國而言。」盧比納說。這些國家包括中國、印度、泰國、越南和新加坡。
與歐洲或美國相比，這些國家對軍事統治的保留意見較少，走過場的選舉可能會使它們更容易與緬甸合作。緬甸軍方需要這些合作夥伴來讓該國的經濟再次運轉起來。
選舉也對國外抵抗運動的形象構成威脅。
國際危機組織的緬甸問題專家霍西（Richard Horsey）告訴《德國之聲》，如果投票站遭到民兵襲擊，選舉因過度暴力而蒙上陰影，這將使那些不想選邊站的國家更容易將衝突相對化。
他說：「選舉暴力的問題在於，它不太可能阻止該政權繼續執行它的任何計劃。」
他說：「這將損害抵抗運動的聲譽，而且會使那些出於自身原因想把這件事描繪成一個『複雜問題』的國家更加容易說，『那裡沒有誰是誰非，只是一場衝突，你必須看清問題的放方面。』」
霍西說，緬甸軍方領導人敏昂萊認為這次選舉是一個過渡過程，「不是回到民主，不是回到和平，不是遠離暴力，而是為了鞏固他的控制和他對緬甸未來的願景。」
未來將是一個由敏昂萊領導的披著平民外衣的軍政府，並通過虛假的選舉使之合法化。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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