國民黨副主席夏立言8日訪中拜會國台辦新主任宋濤，可能與「中共國師」王滬寧見面

國民黨文傳會今（6）日公告，副主席夏立言將於本週三（8日）下午率代表團前往中國參訪，並將拜會中國新任國台辦主任宋濤。國台辦對此表示歡迎，強調願意在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強與國民黨交往。

夏立言繼去年8月率領訪問中國，將於本月8日至17日再次前往中國訪問，第一站將到北京，之後將集中在去年行程沒有到訪的南京、上海、武漢、重慶等華中地區省市，預計將與新上任的國台辦主任宋濤會面，據傳可能也會見到有「中共國師」之稱的中共政治局常委王滬寧。

國民黨表示，此行早已於過年前就安排，行程都是由黨部方面主動規劃，此行除了副主席夏立言，隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉、國家政策基金會董事兼內政法制組召集人高思博，以及國家政策基金會資深顧問趙春山教授等人士。

去年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風式訪台，中國隨即發動圍台軍演表達抗議，但當時夏立言仍如期率團訪中，並與海協會會長張志軍餐敘，質疑聲浪不少。國民黨今表示，去年8月夏立言副主席一行赴中，就已經取得立即而明顯的成效，此次行程主要是延續上次「關懷聆聽」之行的成果和目標，關心在中國的台灣民眾、反映基層民意、以及和中國涉台人士交流，是此行的三個重點。

國民黨強調，會在平等尊嚴的基礎上展開交流對話，反映當前台灣最新民意對台海安全的關切、對區域和平穩定的期望，也傳達廣大農漁民和中小企業希望互惠互利、共榮雙贏的心聲，為促進兩岸和平穩定及繁榮發展盡一份心力。

為此國台辦新聞發言人朱鳳蓮表示，歡迎國民黨副主席夏立言將於本月8日至17日率團來訪，出席有關兩岸交流活動並參訪。 朱鳳蓮強調，願意在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強與國民黨交往，鞏固增進互信，深化各領域交流合作，共同推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，維護台海和平穩定，增進兩岸同胞利益福祉。

兩次訪中時間敏感，民進黨籲國民黨勿釋放錯誤訊息

不過夏立言今年出訪的時機，正值美國與中國因「間諜氣球」關係緊張時刻，不僅美國國務卿布林肯（Antony Blinken）緊急取消原來的訪中計畫，美國總統拜登（Joe Biden）5日宣布擊落在美國領空的氣球後，中國外交部副部長謝鋒奉已向美國駐華使館負責人提出嚴正交涉。

民進黨立委王定宇表示，最近美國發生中國間諜入侵、美國國務卿原定到中國訪問的行程暫停，是一個態度的展現，當中國威脅美國主權、傷害到國家利益的時候，他們是團結一致對外；反觀當中國威脅台灣的時候，中國國民黨的黨政高層去中國沒少過，去年8月中國進行軍演，國民黨副主席卻到中國「密室會商」。王定宇提醒，「被中共威脅的台灣才是我們的家」，不要讓台灣人民覺得「國民黨離中國北京很近，離捍衛台灣很遠。」

民進黨立法院黨團上午也召開輿情記者會，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，國民黨的重要幹部前往中國一定有重要任務，包括前主席洪秀柱、副主席夏立言等人，他們去中國一定有重要任務，只是這些重要任務在公開發言中得不到完整資訊。

鄭運鵬指出，中國與國民黨的交流很不尋常。一般民主國家的政黨政治往來，一定有共同意識與議題，大家來討論進一步合作、促進兩國利益；中國設定非常明確的政治前提，如宋濤日前稱「只要台灣當局認同體現一個中國原則的九二共識，兩岸協商談判就可以恢復」等語，有一個中國原則，又有和平統一、一國兩制，這是中國給國民黨開的條件，若國民黨不接受，也不會有1月18日洪秀柱訪中、夏立言2月8日與宋濤的會面。

鄭運鵬也向國民黨喊話，注意《兩岸人民關係條例》的規定，呼籲國民黨不要誤判型態，也不要去中國釋放錯誤訊息給其他民主國家，以為台灣人期待與中國統一。

趙春山：此行不談政治，國民黨團訪中與美無關

與夏立言共同訪中的國家政策基金會資深顧問趙春山教授今日接受「飛碟聯播網」訪問時表示，國民黨團訪中與布林肯的中國行之間沒有必然關係，去的目的也不一樣；「只要做的事是對兩岸有幫助，和黨的政策沒有相違背，就應該去」，加上此行程已先規劃好，也沒想到後續氣球出現，以及布林肯取消行程。

趙春山表示，主要是考量3月中國大陸全國兩會將登場、會很忙，2月又有春節10天的假期，這之後只會越來越接近選舉，會有選舉考量，「想想這個時間也是蠻恰當的」。

趙春山也強調，此行不談政治，主要了解台商的需求，回程也會與陸委會報備，批評民進黨不要「逢中必反」。

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核稿編輯：翁世航