睽違三年放寬邊境控管，中國遊客重返歐洲為何步履蹣跚？
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經歷了三年的疫情之後，歐洲的渡假勝地期待中國遊客的歸來。不過，目前還不能高興太早。事實上，從純粹的數字來看，中國遊客在歐洲是一個邊緣化的旅遊群體。以2019年為例，在德國的5億次過夜遊客中，中國遊客只有不到300萬次。
文：Jonas Martiny
在因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情而中斷旅遊近3年之後，中國人終於可以再次出發，走遍全球也不需要在回國時花幾週時間進行核酸檢測和隔離。不過，到目前為止，歐洲旅遊景點翹首以待的旅遊熱潮還沒有到來。
據巴伐利亞皇宮管理部門稱，只有少數團體「單獨預訂」，希望在普通話導遊的帶領參觀歷史悠久的新天鵝堡。
新天鵝堡通常是許多中國遊客必去的德國景點。在疫情之前，所提供的導遊服務中約有20％是用普通話講解的。
中國人獲得簽證並不容易
漢堡中國出境旅遊研究所（COTRI）總經理阿爾特（Wolfgang Arlt）說，儘管中國放寬了與疫情防控有關的限制措施，但就目前而言，不太可能出現來自中國的旅遊熱潮。他預測，這種情況在復活節前都不會改變。旅遊障礙仍然太高。首先，新冠病毒在中國仍然很猖獗，感染率很高。
因此，在1月初，歐盟成員國達成一致對所有從中國飛來的航班乘客實行強制檢測。此外，德國駐中國使領館目前只在申請人有令人信服的旅行理由時才給發給簽證——而觀光旅遊不在其列。
航空公司也需要時間逐步重新增加其航班供應。阿爾特說，整個行業已經準備就緒。
期待中國遊客帶來歐洲旅遊熱潮，似乎有些不切實際。只有義大利進入了最受中國遊客歡迎的前10個旅遊目的地，但是2019年來自中國的渡假者只有不到320萬人。
亞洲的旅遊目的地，如香港、澳門、泰國、日本、韓國、越南和新加坡，在大多數中國渡假者的旅行清單上名列前茅。
同時，法國、德國、奧地利和瑞士被列入中國遊客最熱衷的前20個渡假勝地。
中國遊客的花費是德國人的三倍
事實上，從純粹的數字來看，中國遊客在歐洲是一個邊緣化的旅遊群體。以2019年為例，在德國的五億次過夜遊客中，中國遊客只有不到300萬次。
瑞士的情況也與此類似。2019年的統計數據顯示，在瑞士的4000萬過夜遊客中，中國遊客僅有185萬。
而在西班牙，2019年，8300萬渡假者中只有約70萬人來自中國。儘管如此，西班牙國家旅遊局（Turespaña）一直在關注這方面的進展。該機構一位女發言人說，「期望值很高。」
高期待值的部分原因是中國遊客來到歐洲時往往是大手筆花錢。據西班牙國家旅遊局稱，在西班牙，來自中國的遊客每天花費約308歐元——這比德國遊客的2倍還要多。
在瑞士，中國遊客平均每天花費380法郎（379歐元），幾乎是德國遊客的3倍。
但正如阿爾特解釋的那樣，這還不是事情的全部。他說：「中國遊客不是來簡單渡假的，而是要在短時間內盡可能多地體驗和觀看。」這為那些希望提升吸引力、減少季節性影響的旅遊目的地提供了一個很好的機會。
一個具有強大潛力的市場
西班牙的旅遊專家多年來一直試圖告訴德國遊客，除了整個夏天躺在沙灘上，還有更多事情可以做，但是沒有成功。「在這方面，中國遊客對不同的事物更加開放」。有了一個聰明的策略，你可以為他們創造出更多的旅遊項目。西班牙國家旅遊稱這種戰略被稱為「旅遊動機的多樣化」。
如果這樣戰略進展順利，中國的渡假者將主要為文化和美食而來，而不是像其他許多遊客那樣主要為陽光明媚的氣候而來。
包括德國國家旅遊局在內的許多旅遊負責機構都提到了來自中國遊客的「強大潛力」——畢竟，中國是世界上最大的遊客來源市場。
2019年，來自中國的國際旅行者達1.7億人次。旅遊專家阿爾特說， 2023年的中國旅行者估計將達到1.1億人次。
到2030年，這一數字預計將增加到2.28億人次。其中許多人將前往德國——新天鵝堡有希望被列入觀光清單。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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