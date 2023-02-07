中共放出間諜氣球到美國，究竟預示著什麼？民主國家應該聽毛澤東的話「丟掉幻想、準備鬥爭」

這幾年來，美中關係從原來的表面和睦，到川普（Donald Trump）政府將中美之間的矛盾挑明，使得兩國從暗鬥變成了明爭，關係陷入低谷。但不久前，拜登（Joe Biden）政府突然放出了一個試探性的和平氣球：說要在中美關係之間尋求安全護欄（guardrails），力求提高安全互信，改善中美關係。美國這樣做，當然是希望中國也同樣做出善意的回應。

果然，中共回應了：中共也放出了一個氣球，但不是什麼和平氣球，而是飛到美國上空的間諜氣球！就連極富於基督精神、寬宏的美國人，都被這個球大大激怒了。本打算到北京去的美國國務卿布林肯（Antony Blinken），還沒見到習主席，倒先見了個球，也不得不說現在不是最好的訪問時機，擱置了行程。

中共放出這個間諜氣球到美國，究竟預示著什麼？

首先，它預示的是缺乏邏輯，因為中國最近想跟美國改善關係，而這樣做正式相反

中美關係降到低谷，美國政府和民間很多人支持和中共在經濟上脫鉤。而自從脫鉤的聲音響起以後，中共的表現就是強烈反對：中共給美國扣上新冷戰思維的帽子，同時擺出一副愛好和平的模樣，說要建立人類的共同體，而脫鉤對中美是兩敗俱傷云云。

當然，中共這樣說，是有它的道理的。

中國是製造大國，在中共目前的體制下，中國用低人權優勢和人為壓低的匯率，向全世界輸出廉價商品，賺取大量外匯。而賺到了外匯，中共拿大頭，老百姓拿小頭，整個中國都有利益，同時中共還可以從其他國家攫取高科技。這就是中共最喜歡的「全球化」模式。如果脫鉤，就意味著中共無法從民主陣營成熟市場國家獲得技術和利潤，而僅僅靠和俄國、北韓這樣的國家，對中共來說經濟上是無利可圖的。

所以脫鉤就意味著中共關閉鎖國。而這樣一個獨裁政權，一旦關閉鎖國，內鬥就要加劇，文革就是一個很好的例證。所以中共最害怕的就是脫鉤。根據這個邏輯，中共現在應該放低身段，放出和平氣球、向美國示好，來制止和美國脫鉤。