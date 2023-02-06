參選時代力量決策委員遭微博、B站封殺，谷阿莫：共產黨沒有真正的自由

YouTube頻道擁有超過200萬訂閱的網紅谷阿莫（本名仲惟鼎），日前登記參選時代力量決策委員選舉，卻疑似因此遭到中國影音平台封殺。谷阿莫表示，自己會想要參選決策委員，是因為想要為台灣出一份力。面對他過去的「二次創作」著作權爭議，立委王婉諭回應，應該向外界說明清楚，涉及司法的部分就交給法院了解。

谷阿莫5日在其YouTube主頻道說明，他在3日登記參選決策委員、4日由媒體報導，同日晚上就開始被中國影音平台封鎖，有1000萬訂閱的微博和200萬訂閱的bilibili都被禁止發言，讓他直呼：「不就是選個時代力量決策委員嗎？」

對此，谷阿莫表達本來就有預期，但真的發生的時候，還是感到深深的遺憾，這也體現共產黨沒有真正的自由。對於政治理念及參政的想法，谷阿莫在影片中表明：「『中華民國台灣是國家』在國際上，是客觀存在的事實」，而他之所以參政，是想要為台灣付出一份力量。

至於為何是時代力量，他的好友、時力桃園市議員參選人呂宇晟在1年多前入黨，讓谷阿莫開始接觸政治，並決定參政。他解釋說，時代力量是很開放的政黨，讓他有出力的空間，因為普通百姓、政治新人、一般黨員，都有機會參與決策委員選舉。谷阿莫也坦言，時代力量問題很多，他希望能透過當上決策委員來做出改變，讓這個黨變得更好，也對這塊土地做更多奉獻。

谷阿莫多年來以「幾分鐘看完幾分鐘的電影」系列影片聞名創作圈，他在2、3小時的電影中擷取劇情重要片段，重製成20分鐘內的短片。不過，他也因此在2017年被片商提告侵權，但他強調自己是在進行「二次創作」，且影片符合網路著作權合理使用原則。

谷阿莫當時涉嫌改作13部影片，包含《屍速列車》、《動物方程式》等等，在2020年台北地院審理期間，他與5家片商和解，並賠償上百萬元。

在去（2022）年九合一選舉之前，谷阿莫的影片就常出現當時參選桃園市議員、後來未選上的呂宇晟，選舉期間也製作一系列「10分鐘看完2小時市長候選人辯論直播」。

回應著作權爭議，王婉諭：應說明清楚、交由司法

時代力量第4屆決策委員將選出15人，谷阿莫表示，這15人是黨內決策的核心人物，有關政黨的重要事項均由決策委員做投票多數決，這15人還會互選，選出一名黨主席。

委員選舉即將在11日舉行、12日公布，本次參選時代力量決策委員選舉的還包含立委邱顯智、王婉諭、主席陳椒華，及黨籍新竹市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊、苗栗縣議員葉忠倫，還有多名上次代表時力參選九合一選舉的候選人。

邱顯智今早召開記者會後，與王婉諭一同接受媒體聯訪，針對決策委員選舉一事做出回應。王婉諭表示，從谷阿莫的微博遭封鎖，便可看出兩岸之間的差異，台灣是自由民主國家，言論自由是國民的權益，他只是參選決策委員就被封，中共政府和人民崩潰，可見無法享受民主自由。

對於谷阿莫遭中國網民稱「台獨網紅」，邱顯智表示，台灣是民主社會，支持台灣獨立、甚至成為美國的一州、日本的一部份，都是受到言論自由保障的，中共認為2300萬人只有一種意見，才讓人驚訝。

王婉諭回應谷阿莫著作權爭議時，則強調投身政治的人要受到檢視，谷阿莫應該向外界說明清楚，涉及司法的部分就交由法院了解。

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核稿編輯：翁世航