《禮貌的力量》：壓力比你想得更要命，無禮言行會讓公司付出沉重代價
我們想讓你知道的是
財星全球前1000大公司的管理者與執行人員，上班時要花13％的時間調解員工關係，以及收拾無禮言行搞出的爛攤子。也就是說，這些時間根本沒有被用在主要業務上，如策略發想、培養客戶，或是輔導員工等。萬一公司必須聘請顧問或律師來解決問題，成本更是會直衝天際。
文：克莉絲汀・波拉斯（Christine Porath）
壓力比你想得更要命
現代科學研究指出，粗魯無禮的言行對人的健康有極大的影響，薩波斯基（Robert Sapolsky）在《為什麼斑馬不會得胃潰瘍？》（Why Zebras Don’t Get Ulcers）中寫道，當一個人時不時暴露在壓力來源下（如無禮言行），而且時間越來越長、頻率越來越高，那麼健康就會亮起紅燈。
無禮的言行會耗損人的免疫系統，引發心血管疾病、癌症、糖尿病與胃潰瘍。舉例來說，哈佛公共衛生學院（Harvard School of Public Health）在2012年做過一項研究，發現工作壓力過大的職位會帶來跟抽菸、肥胖一樣的效果，將影響女性健康狀況。
更有多項研究發現，「社會心理」因素（如工作相關壓力）是影響人類壽命的關鍵因素。雖然基因與相關風險也很重要，但壓力的影響更為顯著。特拉維夫大學學者希羅姆（Arie Shirom）和同事做過一項研究，他們花了二十年追蹤了820名各行各業（金融、製造、健康照護等）的成年人。研究期間，他們會不停與受試者面談，詢問工作狀況、公司管理者的行為、以及他們與同事的關係，並仔細觀察受試者的健康狀況。
結果發現，影響壽命的並非工時或其他因素（如工作量、決策權、關心健康的程度），而是同事的正向支持力。事實上，遇上不友善的同事與高死亡風險是有關聯的。以本研究為例，中年員工在職場上無法得到「同儕社會性支持」，或是得到的支持不夠，死亡機率便會是其他人的2.4倍。
其他研究指出，即便將一般壓力與個人所經歷的無禮言行考慮在內，在不文明的團體工作仍然會影響人們的心理健康。我們常將無禮言行的壓力帶回家，並發洩在家人身上，而家人也會將之帶到各自的工作場所。另一項反向研究發現，家庭內無禮的言行與壓力，與家庭成員的工作表現低下有關。
時間、金錢的沉重代價
上述各種現象會令組織損失大筆金錢，而這還只是保守的說法。美國心理學會（American Psychological Association）估計，職場壓力使美國經濟每年損失5000億美元。
此外，美國每年因為工作壓力耗損了5500億個工作日，有60％到80％的職場意外是由壓力引起，更有高達80％的醫院看診紀錄與壓力有關。美國國家職業安全與健康研究所（NIOSH）的資料顯示，壓力大的工作者所花費的醫療費用，比壓力較小者高出了46％。而造成壓力最大原因，則是職場上的人際關係困境，占比近一半。
然而，健康照護成本與病假，不過是無禮言行危害組織的方式之一。我與皮爾森教授曾舉辦過一場調查，受試者是來自17個產業的管理者與員工，共計800名。從調查結果判斷，我們發現無禮言行的接受者：
- 有48％會故意降低努力程度
- 有47％會故意減少工時
- 有38％會故意降低工作品質
- 有80％會因為不安而虛耗工時
- 有63％會因為不想遇見無禮之人而虛耗工時
- 有66％表示自己的工作表現下降
- 有78％表示自己對組織的忠誠度下降
- 有12％表示自己因為受無禮言行對待而離職
- 有25％承認自己會把怨氣出在客戶身上
當組織因無禮言行而虧損或流失員工，通常不會有人注意到真正原因。員工如果遭到不友善對待而選擇辭職，通常不會向雇主說明原因。於是，離職成本便節節攀升，高階員工離職導致的損失約是一般員工年薪的4倍。
接著，我們來看看無禮言行如何浪費管理者的時間，會計人資機構Accountemps做過一項研究，發表於《財星》（Fortune）。該研究顯示，財星全球前1000大公司的管理者與執行人員，上班時要花13％的時間調解員工關係，以及收拾無禮言行搞出的爛攤子。
也就是說，這些時間根本沒有被用在主要業務上，如策略發想、培養客戶，或是輔導員工等。萬一公司必須聘請顧問或律師來解決問題，成本更是會直衝天際。
無禮言行也可能導致銷售量下降，是一種對組織影響極大的隱性傷害。我跟馬欽尼斯（Debbie MacInnis）與薇樂莉（Valerie Folkes）兩位行銷學教授一起做過研究，最後發現並記錄了一種眾人皆知的現象，即顧客不喜歡無禮的言行。
在我們設計的實驗中，我們告訴受試者，有位行銷教授正在幫銀行設計校友信用卡專案。我們派出兩名研究員扮演銀行代表，告訴受試者他們正在集思廣益，想設計出新的商標與財務替代方案。實驗過程中，有一半的受試者目睹銀行代表的無禮言行（A代表責備B代表沒有按順序展示信用卡樣品），而另一半則沒有目睹無禮言行。
我們想知道，當顧客親眼目睹公司員工互相攻擊，是否會改變他們對該組織、或其品牌的看法。結果顯示，絕對會！參與實驗，但沒有目睹員工互相攻擊的大多數顧客（近80％）都表示會使用該公司的產品。
在目睹無禮言行的組別中，僅有20％顧客表示會使用該公司的產品與服務，該組更有高達三分之二的受試者表示，一想到要和這間公司的任何員工打交道，內心就會莫名焦慮。其中一名受試者甚至說：「就算他們給我錢，我也不想再靠近那間公司！」
實驗結果令我大吃一驚，我不知道顧客這麼厭惡粗魯無禮的言行。我本以為顧客看見員工犯錯時，有另一名同事朝他／她開炮，總有幾個人會心想：「爽啊，活該！」但我們完全找不到願意原諒開炮員工的受試者。被責備的員工是否能力有問題，或犯了什麼白癡錯誤（例如占用身障人士車位）根本不重要。
無論在什麼情境下，目睹無禮言行的顧客都不會認同這種粗魯的言行。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。