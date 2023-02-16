《禮貌的力量》：採用結構式面試法，可以大大增加招聘到「文明人」的機率
我們想讓你知道的是
說了什麼固然重要，但注意他們沒說什麼也很重要。當談到關於禮儀的細節時，要注意非語言線索，看看求職者是似乎樂於討論，還是皺起眉頭、坐立不安？求職者是否認同你公司的價值觀？如果你的價值觀跟他不一致，最好盡快釐清。
文：克莉絲汀・波拉斯（Christine Porath）
如何招聘到文明人？
「對人類文明來說，一個人的品格比智慧更重要。」——孟肯（H. L. Mencken），新聞工作者
約翰・伍登（John Wooden）是入選籃球名人堂傳奇教練，他有次談到一次極度成功的面試經驗，當時他面試了某位潛力新星。他拜訪那名年輕球員，談話到一半，球員的媽媽禮貌地問了伍登一個問題，年輕人立刻看向母親，並說：「妳怎麼這麼無知？閉嘴聽教練說就好！」
伍登很驚訝，認為這個球員的行為令人完全無法接受，於是立刻盤算著要撤回獎學金。他認為：「如果連媽媽都不尊重了，在高壓的球場上怎麼可能會尊重我？」伍登教練禮貌地結束了會面，且撤回了獎學金。這名球員後來接受了另一間學校的獎學金，並在球場上大放異彩，所屬球隊甚至多擊敗了伍登領軍的加大洛杉磯分校棕熊隊（UCLA Bruins）。
為什麼伍登仍會認為這次面試極度成功？伍登的說法是：「我很滿意自己的洞察力，我及時發現了一件重要之事，不讓他用他的『價值觀』汙染我的球隊。」
對伍登來說，好好待人比什麼都重要，他曾說：「我最看重的，就是一個人要為他人著想，而不是只會利用他人來達到商業目的。你必須傳達這件事。如果你不在乎他人，他們對你也永遠一樣，而公司會在環境變差時受影響。」
我接觸過許多公司，都抱持著伍登這種組織文化的理念，且從公司的招聘階段就開始了。伍登認為，要求成員行為符合高標準，並堅持不降低用人標準，是領導者的責任，而他也有自己的一套本事——在麻煩進入球隊前，先將其排除在外，他形容這是「不讓一顆老鼠屎壞了一鍋粥」。
為了區分球員的文明程度，伍登設計了一份性格調查表，內容涵蓋道德行為的各個面向。他會讓球員在簽約之前先填寫調查表，並從各方打聽球員的資訊，像是中學球隊教練、隊友、牧師、學校行政人員、老師，甚至是競爭球隊的教練。此外，伍登也會檢視球員在校的成績單，並調查家庭背景。在其他教練眼中，球技可能是最重要的一環，也可能是唯一考量，但球季對伍登來說只是入場券。
招聘員工時，你可以參考伍登的做法，不要讓病毒混進組織。我們已經討論過無禮言行的成本，但更重要的是，我們要意識到「公司如果找不到文明人，也會產生成本」。
麥挪（Dylan Minor）與豪斯曼（Michael Housman）兩位研究員發現，一名有害員工會抵銷掉兩名或更多優秀員工的生產力。一名優秀員工（生產力在所有人的前1％）每年會為公司添上5000美元的利潤，但有害員工每年會耗去1萬2000美元的成本。如果納入其他成本，如訴訟費用、員工士氣低迷、客訴案件，那麼實際差距會更大。就我自己的研究數據，無禮員工對企業的負面影響會大與禮貌員工的正面影響。
所以說，在有害之人進入你的公司之前就防患於未然至關重要。本章將告訴你如何進行。
洞察細節的聰明提問法
面試求職者時，請使用伍登的技巧來淘汰掉不文明的人。接著，在面試過程中，要注意是否有禮貌言行的蛛絲馬跡。不要問假設性的問題，例如「你會怎麼處理某件事」，或是「如果⋯⋯你會怎麼做」，而是要具體問出對方過去是如何處理某些狀況的。要確立你企業的價值觀，並詢問他或她過去的行為是否相符。不要聽到第一個答案就停下，要多問兩、三個問題。
採用結構式面試法，用同樣的順序詢問每個求職者同一套問題。研究指出，這一類面試在預測面試者的表現時更可靠，而且在本質上較鬆散的職務上也適用。請考慮以下的面試提問：
- 你的前雇主對你的評價是正面還是負面？
- 你的前部屬對你的評價是正面還是負面？
- 你最想提高自己哪個方面？其次是什麼？有第三項嗎？
- 什麼事會讓你發脾氣？最近一次情緒失控是什麼時候。
- 當你不得不處理工作上的壓力或衝突時，你怎麼解決？請給出一個實際例子。
- 你如何知道自己面對巨大的壓力？你有什麼線索嗎？
- 你有失敗經驗嗎？描述一下當時的狀況，以及如何處理，又學到什麼教訓。
- 有實際案例可以證明你具備管理、監督他人的能力嗎？
- 你覺得跟哪種人共事最難？請告訴我一個例子，並說說你是如何處理。
- 你覺得跟哪種人在工作上最合得來？請說出你最棒的團隊合作經歷。
與此同時，請觀察下列行為：
- 求職者是否準時到場？
- 求職者會不會說前雇主或其他人的壞話？
- 求職者是否為自己的行為負責，並承擔後果？還是喜歡指責別人？
說了什麼固然重要，但注意他們沒說什麼也很重要。當談到關於禮儀的細節時，要注意非語言線索，看看求職者是似乎樂於討論，還是皺起眉頭、坐立不安？求職者是否認同你公司的價值觀？如果你的價值觀跟他不一致，最好盡快釐清。
線上鞋衣零售商薩波斯（Zappos）會要求準顧客服務代表參加為期十天的強化培訓課程，學習企業文化、策略與銷售流程。到了培訓的最後一天，教練會告訴所有新進員工，如果現在退出課程，可以得到對應訓練時數的時薪，以及一整個月的薪水（當時最高是3000美元，現在更高）。
追蹤跟求職者有接觸的員工（不只是參與面試者），並把這當作是面試的一環。問問停車場管理員和你的助理，看看求職者的態度如何。是和善、親切、尊重他人，還是粗魯、高傲呢？許多專業人資告訴我，他們所收到對求職者最有參考價值的一些回饋，是來自機場接送的司機，或者在門口迎接的櫃台接待員。
團隊讓你提高勝率
讓你的團隊參與！邀請團隊成員與求職者共進午餐或晚餐，或是一起參加活動，例如球賽。這也是提供一個直接的機會，讓求職者觀察你的團隊與組織價值觀，幫助他們思考該不該留下。如果雙方價值不一致，你們此時還能省下彼此寶貴的時間，避免挫折與傷神——更可以讓公司省下一大筆開支。
相關書摘 ▶《禮貌的力量》：壓力比你想得更要命，無禮言行會讓公司付出沉重代價
書籍介紹
本文摘錄自《禮貌的力量：掌握最強生存思維！逆轉有毒關係、改造人生與職場的新科學》，一起來出版
作者：克莉絲汀・波拉斯（Christine Porath）
譯者：朱家鴻
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禮貌不只是一種美德，
而是能帶來改變、利益與影響力的真實力量。
══ 逆轉有毒關係、改造人生的 新 科 學 ══
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。