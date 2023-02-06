2023台北國際書展吸引50萬人次較去年翻倍，文化部長史哲：這是一場盛大的文化重逢
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本屆台北國際書展有33國、國內外共計470家出版社參與，國內245家、國外225家，總展位數1393，參與本次書展的國際人士總計432名，參與媒體則有來自美、英、日、菲、泰等9國23名記者，作家則是有790名參與，國際作家68名、國內作家722名，專業出版論壇場次共5場，「城市在閱讀」活動場次339場，670場版權桌次會議，以及130團3500位寒假趣書展師生，總計共吸引50萬5000人次參觀。對此數字，文化部長史哲也表示看法。
今（2023）第31屆台北國際書展昨（5）日順利閉幕，文化部長史哲、波蘭台北辦事處處長高則睿（Cyryl Kozaczewski）、波蘭書協會長達魯斯雅渥斯基（Dariusz Jaworski）、台北書展基金會董事長吳韻儀等人均出席。而新上任的文化部長史哲致詞時，以「這是一場盛大的文化重逢」為今年的台北國際書展寫下註解。
今年書展的主題為「閱讀的多重宇宙」，至於主題國則是波蘭，波蘭書展協會及波蘭台北辦事處共同規劃了3檔特展，帶領讀者更加認識波蘭。多位波蘭籍重量級作家也應邀來台，包含暢銷小說《獵魔士》作者安傑薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）；報導文學作家、《獨裁者的廚師》作者維特多沙博爾夫斯基（Witold Szabłowski）等人。
而本屆台北國際書展有33國、國內外共計470家出版社參與，國內245家、國外225家，總展位數1393，參與本次書展的國際人士總計432名，參與媒體則有來自美、英、日、菲、泰等9國23名記者，作家則是有790名參與，國際作家68名、國內作家722名，專業出版論壇場次共5場，「城市在閱讀」活動場次339場，670場版權桌次會議，以及130團3500位寒假趣書展師生，總計共吸引50萬5000人次參觀。
對此，根據文化部指出，史哲表示，「從數字來看，書展參觀人數是去年的2倍、版權桌次相較去年增加9.9倍、閱讀推廣活動場次增加62%。」史哲進一步說：「除了人數、銷售數的成長以外，更重要的是『感動回來了』。雖然大家仍戴著口罩，但是口罩背後少了恐懼，而有更多的擁抱、交流、暢談，這是文化力量的展現，也是疫後整體文化振興的起點。」
最後，史哲也感謝創下來台人數最多的主題國波蘭，「讓我們知道在國際情勢緊張的此刻，台灣並不孤單；感謝出版界所有辛苦的同仁，這幾天經歷辛苦搬書及聲嘶力竭地叫賣；更感謝還在成長當中的50萬讀者願意走進會場，一起經歷一場思辨的交流，也共同記取文化重逢的美好。」
而今年本屆主題國波蘭館由波蘭書展協會、波蘭台北辦事處共同規劃，展場以傳統花卉紋樣及鮮紅意象，呈現東西方文明交融的內涵與活力，並推出3檔特展。波蘭館也邀請多位重量級作家來台，讓今年波蘭館熱鬧非凡。
其中，波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）表示，此次波蘭透過音樂、美食等呈現波蘭的多元文化，同時，在展場中也特別規劃反映歐洲現況的元素，包含利用藍色、黃色，以及音樂會的設計，展現支持烏克蘭的心意。
高則叡也說，在展覽期間與參觀讀者的交流，更能感受台灣及波蘭間有許多可以相互學習之處，期盼未來有更多與台灣的合作機會，也期待每年都能回到書展。
而波蘭書協會長達魯斯雅渥斯基（Dariusz Jaworski）則提到，第一天抵達書展就充滿驚艷，對於台灣民眾的友善特別印象深刻。感謝所有台灣民眾的熱情好客，台灣是一個特別有魅力、現代、勇敢的國家；感謝此次書展讓波蘭有機會將文學、文化帶到台灣，尤其在面臨國際局勢有點緊張的此刻，「文學是大家的救贖」。
最後，承辦單位台北書展基金會的董事長吳韻儀，說明今年展覽成果時認為，「人、銷售與信心都回來了」，對於出版業是非常大的鼓勵，吳韻儀進一步提到，「甚至連韓國媒體都說『台灣的書展真的好有活力』」，透過看、聽、閱讀、品嚐、跳舞等，2023台北國際書展不僅只是一場書展，而是一場文化交流盛宴，書展現場滿滿的感動遠超過所有的數字。
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核稿編輯：翁世航
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