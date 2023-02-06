今日本土新增1萬6391例、死亡63例：BA.2.75占比持續擴大，國內驗出首例XBB.1.1.5

指揮中心今（6）日公布國內新增1萬6640例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬6391例本土個案及249例境外移入；另確診個案中新增63例死亡。此外，本週公布國內第一起病毒定序結果為XBB.1.1.5的境外移入個案，指揮中心表示，雖然該變異株傳染力較強，但目前尚未觀察到與較高的重症風險有關，請民眾不需過度擔憂。

Photo Credit: 疫情指揮中心

指揮中心表示，今日新增之1萬6391例本土病例，為7483例男性、8886例女性、22例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

疫情監測組組長周志浩表示，今日公布的新增數字比起上周一下降26％，看起來疫情處於穩定的狀況。境外移入的病例比起前幾天也較少，死亡病例數亦略為下降。

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羅一鈞表示，今日新增63例本土病例死亡個案，年齡皆為50歲以上，大部分皆有慢性病史或未打滿3劑疫苗。羅一鈞說，目前確診數都還是反映春節前和春節期間的死亡個案，但當時未立刻通報出來。隨著通報回穩，死亡個案的人數預計會再往下降。這幾天新增一位兒童MIS-C的個案，已於1月初出院。

另外有增加1立青少年的重症個案，為16歲男性，本身具有神經系統慢性疾病，為長期臥床、使用非侵襲性呼吸器的個案，未接種過任何一劑新冠疫苗。該名個案1月23日出現發燒、咳嗽、流鼻水，當天因為呼吸困難直接前往醫院急診，當下發現有雙側肺炎及PCR陽性確診，之後便收至於加護病房。隔天因呼吸窘迫，插管使用呼吸器，以及使用其他藥物治療。目前狀況有較穩定些，仍然在加護病房接受治療當中。

醫療量能方面，目前全國專責病房及負壓病房空床率仍低於5成，為47.6％，當中台北區的空床率最低不到4成（39.0％）。目前各區的病房街友在積極的協調與調度，讓專責病房的開設能夠有效，也不會空太多的床而影響到其他非確診病患住院的需求。羅一鈞表示，目前來說，重症的收治率仍相對吃緊，需要再觀察。

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BA.2.75占比持續擴大，國內驗出首例的XBB.1.1.5

本週定序結果部分，BA.2.75繼上周占比破5成達53％成為主流病毒株，本週占比繼續擴大增加至65％。估計接下來持續幾週BA.2.75仍會作為主流病毒株。

此外，本週由境外移入的患者中，首次檢驗出國內首例的XBB.1.1.5。該病例為從加拿大境外移入的20多歲本國籍男性，1月22日時從加拿大入境，於機場主動表示有流鼻水、肌肉痠痛等症狀。經過機場篩檢PCR陽性後，定序結果確認為XBB.1.1.5。

羅一鈞表示，XBB.1.1.5過去在美國東部地區造成快速傳播，目前已成為美國主流病毒株，然而目前看來雖然傳播力增加，但並未發現其和重症發生機率上升有關連性。目前來說不需要特別去為重症醫療量能做準備或擔憂，指揮中心會持續監測是否有再驗到XBB.1.1.5，民眾目前不需要過度擔憂。

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指揮官王必勝表示，2023年的第五週，總確診人數是18萬3745人，較前一週增加32.1％，推測原因可能為春節連假效應，有延遲通報的問題。此外春節假期長，讓民眾接觸的機率增加。但近三天確診數有持續下降，春節連假效應是否已經過去將有待觀察。而口罩政策是否再度鬆綁則還要再觀察一陣子。

Photo Credit: 疫情指揮中心 指揮中心表示，國內目前65-74歲長者有10.2％、75歲以上有17.7％未接種第一劑，請各縣市衛生局盡力鼓勵民眾前往接種。

國內部分廠牌疫苗將於3至4月到期，欲接種第1劑基礎劑請留意注意事項

指揮中心表示，COVID-19疫情持續，近期重症對象多未曾接種疫苗或未完成基礎劑接種，尤其65歲以上長者，應儘速完成基礎劑接種，以獲得保護力。又國內現有之Pfizer/BioNTech COVID-19疫苗即將於今（2023）年3至4月間屆未解凍效期，由於未滿18歲族群之基礎劑需以同廠牌或同製程疫苗完成接種，針對欲接種第1劑基礎劑的民眾，請留意以下注意事項：

一、滿6個月至未滿5歲幼兒基礎劑需以同廠牌疫苗接種，Pfizer/BioNTech疫苗基礎劑需接種3劑，其中第1、2劑及第2、3劑之最短接種間隔分別為4週及8週。自即日起未曾接種基礎劑第1劑者，請接種Moderna單價疫苗，接種單位將不再提供（含預約作業）第1劑接種Pfizer-BioNTech疫苗。

二、滿5歲至未滿12歲兒童基礎劑需以同廠牌疫苗接種，兩劑接種間隔4週以上。尚未接種基礎劑第1劑者，自4月2日以後，請接種Moderna單價疫苗，接種單位於4月2日以後將不再提供（含預約作業）第1劑接種Pfizer/BioNTech疫苗。

三、滿12歲至未滿18歲青少年兩劑基礎劑需間隔12週以上以同製程疫苗接種。自即日起未曾接種基礎劑第1劑者，請接種Novavax疫苗，接種單位將不再提供（含預約作業）青少年第1劑接種BioNTech疫苗。

四、18歲以上成人如預定以同廠牌完成接種，第1劑BioNTech疫苗必須於2月21日以前接種。如於2月22日以後接種第1劑（可擇定BioNTech或Novavax COVID-19疫苗），但後續第2劑請以Novavax疫苗銜接接種。

指揮中心提醒，未曾接種COVID-19疫苗者，儘速依上開原則接種第1劑；已接種基礎劑第1劑者，亦請儘速依接種間隔完成基礎劑兩劑（幼兒Pfizer/BioNTech疫苗為三劑）接種，以獲得保護力。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航