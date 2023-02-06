2023/02/06,
音樂

蕭青陽、蕭君恬父女《Beginningless Beginning》專輯榮獲葛萊美「最佳唱片包裝獎」，台灣設計師連兩年獲此殊榮

蕭青陽、蕭君恬父女《Beginningless Beginning》專輯榮獲葛萊美「最佳唱片包裝獎」，台灣設計師連兩年獲此殊榮
蕭青陽（左）與女兒蕭君恬（右）合影｜Photo Credit: 文化部提供

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美國音樂界最高榮譽葛萊美獎公布入圍名單，其中來自台灣的設計師，蕭青陽及女兒蕭君恬合作設計的專輯《Beginningless Beginning》獲得「最佳唱片包裝獎」，這是蕭青陽的第7次入圍，終獲得肯定。蕭青陽表示：「這張專輯呈顯的是由古迄今的傳承，他能與女兒在這個作品一同獲獎，格外具有意義。」

美國音樂界最高榮譽葛萊美獎（GRAMMY Awards）於台灣時間今（6）日舉行第65屆頒獎典禮，其中來自台灣的設計師蕭青陽及女兒蕭君恬合作設計的專輯《Beginningless Beginning》獲得「最佳唱片包裝獎」，這是蕭青陽的第7次入圍，終獲得肯定。同時這座最佳唱片包裝獎，也是繼去（2022）年李政瀚、于薇的獲獎後，台灣設計師連兩年獲得此殊榮。

蕭青陽7度挑戰葛萊美
Photo Credit: 中央社
蕭青陽（左）及女兒蕭君恬（右）

蕭青陽於1966年出生，畢業於復興商工美工科，而後就走上平面設計的職業生涯。設計初期，蕭青陽在當時新成立的上格唱片擔任美工，為上格唱片首位簽約歌手高勝美設計唱片封套，而後蕭青陽負責操刀的專輯封面不計其數，包含江蕙、張震嶽、陳綺貞、陳珊妮、五月天等知名華語音樂人，都與蕭青陽合作過。

而自從2005年第47屆葛萊美獎開始，蕭青陽就是葛萊美獎「最佳唱片包裝獎」的入圍常客，之後在第50屆、51屆、53屆、61屆、64屆、65屆葛萊美獎，都能看見蕭青陽的入圍身影，也就在今年第7度入圍葛萊美獎，挾著該獎項史上入圍最多次的紀錄保持者的氣勢之下，順利抱獎而歸。

蕭青陽領獎時，以華語在台上表示：「感謝先祖、感謝家人，也感謝淡蘭古道的所有團隊成員，希望母親的身體趕緊康復。」而蕭青陽也於會後表示，這張專輯呈顯的是由古迄今的傳承，他能與女兒在這個作品一同獲獎，格外具有意義。

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Photo Credit: 文化部提供

《Beginningless Beginning》是蕭青陽與女兒蕭君恬共同合作的設計作品，為短片《淡蘭古道三部曲》製作的原聲專輯，也是兩人首度合作，根據文化部表示，作品以台灣淡蘭古道沿途不同時刻的溪水聲、山谷與蟲鳴鳥叫聲，搭配3000年前東方古樂器演奏古曲錄製而成，希望讓世界聽到台灣獨特的古道與古樂創意結合。

至於封面設計則以布袋戲偶的外型出發，用一張紙裁切出一層又一層蘊含蛇腹老相機概念，彷彿記錄著百年古道中先祖走的路、聽的曲。設計團隊希望透過葛萊美這個國際舞台，讓來自世界各地的音樂人知道台灣有這麼豐富美麗的歷史文化，將「祖先走的路」傳遞給全世界。

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Photo Credit: 蕭青陽工作室提供
《Beginningless Beginning》專輯封面
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Photo Credit: 蕭青陽工作室提供
《Beginningless Beginning》專輯

而在去年，台灣新銳設計師李政瀚、于薇設計的專輯《八歌浪Pakelang》，首次入圍即奪下最佳唱片包裝獎，是台灣藝術家首度獲得葛萊美獎。其實去年，蕭青陽也以Soul Of Ears的專輯《Zeta》入圍葛萊美，不過無緣獲獎，今年捲土重來，終獲肯定，也代表台灣設計師連續兩年拿下葛萊美的最佳唱片包裝獎。

其實，今年也不止蕭青陽與蕭君恬入圍，還有由劉名晏操刀設計的Fann芳怡《Telos桃樂市》專輯，也同時入圍了葛萊美該獎項，對於台灣設計師不斷在葛萊美入圍並得獎，文化部長史哲表示：「台灣的設計軟實力近年來屢創佳績，獲得國際大獎肯定。透過唱片包裝設計的巧思，讓更多人得以看見台灣美麗的音樂創作理念及豐富文化底蘊。」

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核稿編輯：翁世航


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