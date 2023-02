2023第65屆葛萊美獎得獎名單：碧昂絲生涯獲獎32座破紀錄，哈利史泰爾斯奪年度專輯、麗珠奪年度製作

2023第65屆葛萊美獎,於美西時間2月5日在洛杉磯舉行第65屆頒獎典禮,在入圍階段,美國流行樂天后碧昂絲(Beyoncé)提名9項大獎成為本屆入圍名單最大贏家,而碧昂絲也於今日順利獲得4項大獎,生涯共計獲得32項葛萊美獎,超越喬治蕭提(Georg Solti)在葛萊美「最多獲獎數」的31次紀錄,成為葛萊美獎獲獎最多的音樂人,也是今年葛萊美最亮的鎂光燈焦點。

Photo Credit: GettyImages 碧昂絲(前)破紀錄時的上台致詞

睽違6年,碧昂絲推出的最新第7張錄音室專輯《Renaissance》有眾多亮眼表現,先行單曲〈Break My Soul〉就震撼全球歌壇,此張專輯也廣受好評,果然也在葛萊美中領跑,加上本次的9項提名,碧昂絲就追平了老公Jay-Z(本屆提名5項)在葛萊美的提名紀錄,各自獲得88項葛萊美提名,雙雙成為音樂史上在葛萊美最多提名的創作者。

而本屆葛萊美賽前,眾所矚目的焦點,就屬碧昂絲若能在9項提名中獲得3項大獎,便會追平古典音樂大師喬治蕭提生涯保持的葛萊美獎獲獎最多的紀錄——即31項;換句話說,如果碧昂絲最終抱回4項大獎以上,將獨居葛萊美史上的獲獎紀錄。

至於碧昂絲也不負眾望,在以〈Cuff It〉拿下「最佳R&B歌曲」時,正式追平喬治蕭提的獲獎紀錄,而在以專輯《Renaissance》獲得「最佳舞曲/電音專輯」時,擒下本屆葛萊美的第4座獎項,順利打破歷史,成為葛萊美獎獲獎最多的音樂人,全場也響起熱烈掌聲。

碧昂絲在致詞時表示,「我盡量不要太過情緒化,我只想接受今晚的一切,我要感謝上帝,強尼叔叔,雖然他不在了,但他的精神仍存。我也要感謝我的父母、丈夫和3個孩子,我還要感謝LGBTQ的朋友們,創造了這種類型的文化。上帝祝福,非常感謝葛萊美。」

不過,碧昂絲的破紀錄獎項,並不包含年度專輯(Album of The Year)或年度製作(Record of The Year),也代表碧昂絲在此類別中連續十多年失利,而這兩項大獎分別是屬於哈利史泰爾斯(Harry Styles)的《Harry’s House》以及麗珠(Lizzo)的《About Damn Time》,多少讓碧昂絲的支持者感到遺憾。

哈利史泰爾斯獲得年度專輯致詞時表示,「我一直受到這個獎項類別的每一位藝術家的啟發,當我獨自一人的時候,我會聽其餘入圍者的作品。音樂中沒有最好的東西,藝術家們在創作音樂時,不會考慮『什麼能讓我們獲得這些獎項』。 我非常感激, 這不會經常發生在像我這樣的人身上。」

至於麗珠獲獎致詞,則是先表示要將獎項獻給Prince,「當我們失去Prince時,我決定將我的一生奉獻給製作正面積極的音樂,儘管當時『感覺良好』的音樂還不是主流,這也讓我感到被誤解。 但我仍然忠於自己,因為我想讓世界變得更美好,所以我必須做出改變,讓世界變得更美好。 」

麗珠進一步表示,「現在當我環顧四周,很多歌曲都 是關於愛我們的身體,對自己的皮膚感到自信與舒適,我很自豪能成為其中一員,在一個充滿黑暗的世界裡,我願意相信人們不僅可以做好事,而且我們就是好人。我們天生就是善良的,只要忠於自己,因為我保證你會在生命中找到、吸引到那些支持你的人。」

最後, 麗珠也致敬了碧昂絲,表示自己小學五年級時翹課去看了碧昂絲的表演,「 你改變了我的生活,你的音樂啟發了我,我也想透過我的音樂讓人們有這種感覺,所以非常感謝你。你顯然是我們這世代的最偉大的藝術家。 我愛你。」

此外,本屆葛萊美最具代表性的表演活動,該屬眾嘻哈歌手為了慶祝嘻哈音樂50週年所帶來的表演,包含 Missy Elliott、Queen Latifah、RUN-DMC、Lil Wayne、Big Boi、Grandmaster Flash、Method Man、Public Enemy、Salt-N-Pepa、Spinderella 以及 Busta Rhymes等人,都參加了這場致敬活動。

此表演活動由Questlove創作,並擔任音樂總監,而 LL Cool J介紹了這段表演,並表示:「 Questlove 策劃了一些壯觀的事情,一個半個世紀以來,最偉大,且正在進行的音樂故事的閃迴, 從1973年開始,嘻哈誕生。」

最後, Kim Petras憑藉與Sam Smith合作 歌曲〈Unholy〉奪下「最佳流行組合/團體表演獎」,擠下韓國流行團體防彈少年(BTS)獲得此殊榮,值得一提的是, Kim Petras也成為首位獲得此獎項的跨性者。

Kim Petras致詞時表示,「Sam Smith非常慷慨地希望我接受這個獎項,因為我是第一位獲得該獎項的跨性別女性。我只想感謝我面前所有令人難以置信的跨性傳奇,是他們為我打開了這些大門,讓我今晚能夠來到這裡。 」

核稿編輯:翁世航