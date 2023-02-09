台灣掀起「捷克熱」，投資金額是中國的14倍，學者預估捷克最快4月退出17+1合作機制

台灣近年掀起一股「捷克熱」，自2020年捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）高調訪台後，台捷關係便不斷深化；今（2023）年初捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）與總統蔡英文通話15分鐘，創下歐盟國家領導人與台灣總統直接對話的首例，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta PekarováAdamová）隨後也宣布將在今年3月率團訪台。

究竟為什麼中國的阻饒反彈逐漸失效？為什麼中東歐國家想與台灣示好？《關鍵評論網》採訪了中東歐研究的專家、淡江大學全球政治經濟學系主任鄭欽模與創投公司台杉公司，從政治與經濟層面認識台捷關係近年發展。

關鍵評論網：台捷關係自2020年深化，您認為可能的原因是什麼？

鄭欽模：主要的原因是中國「一帶一路」的衰退。更精確的講，是「中國－中東歐國家17＋1合作機制」的衰退。原本中國提出很多承諾和資金，後來都沒有到位，中國本來就不是自由貿易體系，也不遵守商業契約的準則，另外貪腐也是很大的問題；即使後來有資金投入也多是併購，併購後把百年企業摧毀，造成這些國家很大的反感。

第二是戰狼外交。中國在歐洲和其他國家，一定要各國接受「一中原則」，原本要訪台的捷克前參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）在2020年訪台前猝死，過世後他的家人在遺物找到中國大使透過捷克總統澤曼（Miloš Zeman）轉交的恐嚇信，恐嚇他不能來台，造成譁然，也導致後來的參議長維特齊有「不得不訪台的壓力」。

第三個原因是疫情。雖然目前沒有直接證據，但中共隱瞞疫情、散播疫情是國際共識，中國人在歐美各地搜刮醫療器材寄回國內，也引來國際上不好的觀感。台灣反而是加分的，台灣向捷克贈送口罩、呼吸器及口罩生產線等物資，捷克隨後也向台灣提供疫苗。

最後還是回到俄烏衝突。俄烏戰爭對80年代末期、90年代初期才從蘇聯解放出來的國家，老一輩的人記憶猶深，他們對俄羅斯的侵略、中國對俄羅斯態度曖昧感到不以為然。

另外美國也是一個因素，美中貿易戰之後，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2019年、2020年兩度前往中東歐，去強調「三海倡議」（TSI）與「乾淨網路計畫」（Clean Network），揭露中國在網路世界的滲透，在在都造成捷克社會對中國的反感。

關鍵評論網：捷克可能在今年退出中國與中東歐17+1合作機制研究嗎？

鄭欽模：很有可能。捷克本來在17+1是重點，對接的中國省份是長三角重鎮浙江，本來有很好的願景，但沒有落實。

17+1基本上已經名存實亡，很多國家都陸續退出；中國的進出口貿易關係主要集中在德法英這些國家，中東歐國家得到的就很少；以中國現在經濟下行、力求經濟復甦的情況，更不可能有餘力增加對這些國家的投資。

加上這幾年捷克民意有很大的轉向，參議院議長維特齊2020年來台，回去面對參院改選，結果獲得壓倒性大勝；2021年捷克國會大選，親中的總理巴比斯（Andrej Babiš）的聯盟「不滿公民行動組織」（ANO 2011）輸掉了，由原本的反對派獲勝，之前曾來台拜訪的布拉格市長所屬的政黨聯盟「海盜與市長」（Piráti a Starostové）也獲得不錯的席次。更重要的是，一直是中共代理人的捷克斯洛伐克共產黨（Communist Party of Czechoslovakia）沒有達到進入國會的門檻（5%得票率），沒有在議會拿到任何一席。

維特齊去年7月邀請立法院長游錫堃在捷克國會演講，在11月的正副議長選舉中又高票連任，證明「支持台灣有票」。捷克準總統帕維爾與蔡英文通話後也是一片好評，眾議院議長艾達莫娃也宣布3月來台，民主國家的政客都需要精算選票，而這樣的結果，顯示獲得捷克民意的支持。

另外一個捷克可能退出的原因，中國對捷克的經貿往來其實沒有很大，台灣對捷克的投資是中國的14倍，中國的貿易出口佔捷克GDP不到1%，中資佔捷克的外國直接投資（FDI）也只佔0.4%，連0.5%都不到。

中國在疫情前就沒有對捷克的經濟有多大影響，跟德國、法國跟中國的貿易有很深的掛勾是不一樣的；像中國之前要制裁立陶宛，但中國對立陶宛的逆差是5倍，制裁應該是反過來。

關鍵評論網：捷克可能會在今年哪些時間點宣布退出？

鄭欽模：捷克不是不謹慎，帕維爾雖然與蔡英文通話，但他畢竟不是總理，中國也不是沒有台階下；帕維爾也說他不會挑戰一中原則，但萬一有什麼衝突，像是中國實際軍援俄羅斯，或者中國戰狼外交在捷克眾議長來台後對捷克做出制裁，快的話4-5月，慢的話下半年捷克退出17+1的機會很大，因為以戰狼外交和習近平的性格來說，中國「不可能不衝動」。

關鍵評論網：捷克與中東歐對台灣的重要性？

鄭欽模：台灣長期外交孤立，我們主要經貿對象還是歐美大國，之前承認台灣存在的是中南美洲與太平洋島國，這些中東歐國家的轉向是我們過去兩三年來在歐洲外交很大的成果。

雖然這些中東歐國家是小國，但這些國家都是歐盟的會員國，也都是北約的會員國，這些國家在經濟上與台灣有相當的互補，也與台灣都有地緣政治相同的命運，都夾在大國之間（中東歐國家夾在俄羅斯和德國之間；台灣則在中美抗衡之間）。

這些國家也曾經選擇與中國交往，現在逐漸慢慢認清兩岸差別，轉向韓國、日本、台灣，最最重要的是，這些國家是與台灣都在自由民主同盟裡，在建構一個以互助、民主人權為基礎的價值鏈，與這些國家改善關係，對台灣經貿、國際體系都有很重要的實質幫助。