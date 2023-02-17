《犯罪人格剖繪檔案》：為什麼一個富有的人會到商店行竊廉價首飾？

文：史丹頓．沙門諾

辨識犯罪行為背後的「動機」

某些犯行背後的動機看起來很明顯，譬如中飽私囊、嫉妒、報復，或想以眾所周知的案子惡名遠播。然而有些犯行的動機就可能令人摸不著頭腦了。為什麼一個富有的人會到商店行竊廉價首飾？為什麼青少年會殘忍地攻擊陌生人？為什麼一個男人在與他人完成你情我願的合意性交幾個小時後，就又去性侵一位從未謀面的女性？諸如大規模屠殺或爆炸的一些犯罪案件，在經過大肆報導的餘波蕩漾後，罪犯的動機依然是個謎。

如果我們瞭解罪犯的心理，也許就能找到他們的動機，只不過這些動機可能與表面上的情況迥異。口袋裡的錢比偷竊商品多好幾倍的一位商店竊賊，在事後告訴我：「可以偷，幹嘛要買？」在商店行竊相當刺激，步驟包括踩點、探查監視器位置、找出撤退點、掩蓋掠劫的痕跡，然後聰明快速地撤離。

有兩名青少年，在天橋上朝著一輛在下方道路行駛的車子砸下一塊大石。他們兩人完全沒有考慮過那位不幸的駕駛可能遭遇的後果。

這兩個小子一直在附近晃蕩，想要找些刺激來驅離無聊的感覺，而撞擊經過車輛的擋風玻璃，倒是一個挑戰。於是他們抬起石頭，準備往下砸，而這個時候的他們，體驗到一種巨大的權力感。兩人很清楚自己會造成重大傷害，但也確信沒有人會知道把石頭推下去的人是誰。兩人在親眼目睹擋風玻璃破裂、駕駛人撞車後，就消失了。

另外有個男人跟蹤目標受害人強迫性交，他從這個經驗中得到的快感，遠遠高過合意伴侶所能給予的感覺。這名罪犯的犯行動機與制服受害人並成功脫身的權力感有極大的關係，反而與性沒太大關係。

對某些罪犯而言，終極的權力感來自於奪取另一個人或許多人的性命。這些罪犯不但在腦子裡幻想著犯行，也實際準備著自己的大業，他們累積武器與彈藥、對犯案地點進行詳細觀察。在類似商場或音樂會等戶外活動中，對著群眾掃射，然後看著掃射所引起的恐慌與害怕，這會讓罪犯產生一種極致的「快感」。

極端的政治觀點或意識型態都可能被視為暴力行為的動機。然而一個具備犯罪人格的人，也可能是為了執行暴力行為，而把社會或政治主張當作藉口。調查發現許多以這種方式犯罪的人都不是新手。他們在獲致屬於自己的新惡名之前，都曾參與各種不同的犯罪行為。

「反常」的罪行

時不時地，大眾會在新聞上看到一起似乎是普通人犯下令人髮指罪行的報導。嫌犯沒有前科，在社區的聲譽很好。甚至熟識嫌犯的人都很難相信他犯下被控訴的罪名。一切似乎完全「反常」。

羅素朝一個男人狂刺近40刀之前，沒有前科。法院紀錄寫著他在軍中表現優異，並於服役時獲得軍功，是位預備軍官。一位同袍描述他「是位獨一無二、深具榮譽感與氣節的正直軍人」。

羅素的罪行似乎與他的性格完全不符。然而除了外表，他的舉動卻並非衝動的結果，也不是「狂熱式犯罪」（crime of passion）。羅素發現了一個祕密與他女友往來的情敵後，就開始在腦中反覆思考消滅情敵的方式。羅素多次發送威脅性電子郵件給對方，後來終於追蹤到人，進行攻擊。

羅素遭到監禁後，我對他進行訪談，而他所顯露的本性，與被捕和判刑前所努力留給大家的好印象，呈現出截然不同的樣貌。

羅素的犯罪行為起點，並不是「惡意傷害」的那一天。他有長期使用古柯鹼的習慣，曾有過一週花費1000美元購買毒品的情況。吸食毒品前，他曾經是「一個大聲喧鬧的醉鬼」以及長期使用大麻的人。

當我探究他與毒品扯上關係前，是什麼樣的人格時，他向我承認：「我不太能接受失敗。」羅素從小就是個堅持為所欲為、違抗父母師長的孩子。不論是在家還是在學校，他都曾因為撒謊、拒絕做功課、破壞公物，以及好鬥和惡劣的態度而受罰。小學的輔導老師因為他的不聽話，還曾引介他去進行心理衡鑑。

羅素承認儘管自己服役紀錄耀眼，但他常常會捲入與同袍的衝突當中。他的異性史也混亂不已，他曾跟蹤過女子、施壓對方走入婚姻，然後在完成了征服大業後，又轉頭出軌。羅素與後來和他離婚的第一任妻子，在五年內生了三個孩子。

他對第二任妻子不忠。第三次的婚姻也因為他的妻子堅持要他工作賺錢，但他卻無所事事與吸食毒品，而以失敗告終。羅素因為有軍人的退休俸，完全不覺得自己有找工作的必要，再說，他也痛恨為他人工作、屈居人下的想法。

儘管軍旅事業成功、彪彰卓著，羅素還是以脾氣暴躁聞名。他推測這是因為他無法「在我的腦子和嘴之間放個過濾器」。易怒的羅素總是很快就會「冒火與發洩不滿的情緒」。至於蓄意傷害罪名，他謊稱自己之所以捅刺對方，完全是出於自衛，他說：「我當時拚命想保住自己的小命。」

沙尤克（Cesar Sayoc）承認自己犯下了65項重罪。他在2020年向知名民主黨人士與有線電視新聞網（CNN）寄送自製炸彈郵包後，遭判20年監禁。由於他製作的炸彈郵包不夠精良，因此它們都沒有爆炸。川普總統以前就是他的偶像。沙尤克告訴法官，對他而言，川普集會「很有趣......就像是新發現的毒品」。

在那個被媒體界稱為「福斯新聞辯護」方式的策略下，沙尤克的律師群辯稱他們的當事人因為對於川普過於「執著」，以致於「總統與總統的媒體啦啦隊，等於是在要他做出犯行」。然而沙尤克為什麼這麼做的原因依然成謎，因為川普數千萬的其他粉絲都沒有這樣的行為。