《犯罪人格剖繪檔案》：為什麼一個富有的人會到商店行竊廉價首飾？
我們想讓你知道的是
某些犯行背後的動機看起來很明顯，譬如中飽私囊、嫉妒、報復，或想以眾所周知的案子惡名遠播。然而有些犯行的動機就可能令人摸不著頭腦了。為什麼一個富有的人會到商店行竊廉價首飾？為什麼青少年會殘忍地攻擊陌生人？如果我們瞭解罪犯的心理，也許就能找到他們的動機，只不過這些動機可能與表面上的情況迥異。
文：史丹頓．沙門諾
辨識犯罪行為背後的「動機」
某些犯行背後的動機看起來很明顯，譬如中飽私囊、嫉妒、報復，或想以眾所周知的案子惡名遠播。然而有些犯行的動機就可能令人摸不著頭腦了。為什麼一個富有的人會到商店行竊廉價首飾？為什麼青少年會殘忍地攻擊陌生人？為什麼一個男人在與他人完成你情我願的合意性交幾個小時後，就又去性侵一位從未謀面的女性？諸如大規模屠殺或爆炸的一些犯罪案件，在經過大肆報導的餘波蕩漾後，罪犯的動機依然是個謎。
如果我們瞭解罪犯的心理，也許就能找到他們的動機，只不過這些動機可能與表面上的情況迥異。口袋裡的錢比偷竊商品多好幾倍的一位商店竊賊，在事後告訴我：「可以偷，幹嘛要買？」在商店行竊相當刺激，步驟包括踩點、探查監視器位置、找出撤退點、掩蓋掠劫的痕跡，然後聰明快速地撤離。
有兩名青少年，在天橋上朝著一輛在下方道路行駛的車子砸下一塊大石。他們兩人完全沒有考慮過那位不幸的駕駛可能遭遇的後果。
這兩個小子一直在附近晃蕩，想要找些刺激來驅離無聊的感覺，而撞擊經過車輛的擋風玻璃，倒是一個挑戰。於是他們抬起石頭，準備往下砸，而這個時候的他們，體驗到一種巨大的權力感。兩人很清楚自己會造成重大傷害，但也確信沒有人會知道把石頭推下去的人是誰。兩人在親眼目睹擋風玻璃破裂、駕駛人撞車後，就消失了。
另外有個男人跟蹤目標受害人強迫性交，他從這個經驗中得到的快感，遠遠高過合意伴侶所能給予的感覺。這名罪犯的犯行動機與制服受害人並成功脫身的權力感有極大的關係，反而與性沒太大關係。
對某些罪犯而言，終極的權力感來自於奪取另一個人或許多人的性命。這些罪犯不但在腦子裡幻想著犯行，也實際準備著自己的大業，他們累積武器與彈藥、對犯案地點進行詳細觀察。在類似商場或音樂會等戶外活動中，對著群眾掃射，然後看著掃射所引起的恐慌與害怕，這會讓罪犯產生一種極致的「快感」。
極端的政治觀點或意識型態都可能被視為暴力行為的動機。然而一個具備犯罪人格的人，也可能是為了執行暴力行為，而把社會或政治主張當作藉口。調查發現許多以這種方式犯罪的人都不是新手。他們在獲致屬於自己的新惡名之前，都曾參與各種不同的犯罪行為。
「反常」的罪行
時不時地，大眾會在新聞上看到一起似乎是普通人犯下令人髮指罪行的報導。嫌犯沒有前科，在社區的聲譽很好。甚至熟識嫌犯的人都很難相信他犯下被控訴的罪名。一切似乎完全「反常」。
羅素朝一個男人狂刺近40刀之前，沒有前科。法院紀錄寫著他在軍中表現優異，並於服役時獲得軍功，是位預備軍官。一位同袍描述他「是位獨一無二、深具榮譽感與氣節的正直軍人」。
羅素的罪行似乎與他的性格完全不符。然而除了外表，他的舉動卻並非衝動的結果，也不是「狂熱式犯罪」（crime of passion）。羅素發現了一個祕密與他女友往來的情敵後，就開始在腦中反覆思考消滅情敵的方式。羅素多次發送威脅性電子郵件給對方，後來終於追蹤到人，進行攻擊。
羅素遭到監禁後，我對他進行訪談，而他所顯露的本性，與被捕和判刑前所努力留給大家的好印象，呈現出截然不同的樣貌。
羅素的犯罪行為起點，並不是「惡意傷害」的那一天。他有長期使用古柯鹼的習慣，曾有過一週花費1000美元購買毒品的情況。吸食毒品前，他曾經是「一個大聲喧鬧的醉鬼」以及長期使用大麻的人。
當我探究他與毒品扯上關係前，是什麼樣的人格時，他向我承認：「我不太能接受失敗。」羅素從小就是個堅持為所欲為、違抗父母師長的孩子。不論是在家還是在學校，他都曾因為撒謊、拒絕做功課、破壞公物，以及好鬥和惡劣的態度而受罰。小學的輔導老師因為他的不聽話，還曾引介他去進行心理衡鑑。
羅素承認儘管自己服役紀錄耀眼，但他常常會捲入與同袍的衝突當中。他的異性史也混亂不已，他曾跟蹤過女子、施壓對方走入婚姻，然後在完成了征服大業後，又轉頭出軌。羅素與後來和他離婚的第一任妻子，在五年內生了三個孩子。
他對第二任妻子不忠。第三次的婚姻也因為他的妻子堅持要他工作賺錢，但他卻無所事事與吸食毒品，而以失敗告終。羅素因為有軍人的退休俸，完全不覺得自己有找工作的必要，再說，他也痛恨為他人工作、屈居人下的想法。
儘管軍旅事業成功、彪彰卓著，羅素還是以脾氣暴躁聞名。他推測這是因為他無法「在我的腦子和嘴之間放個過濾器」。易怒的羅素總是很快就會「冒火與發洩不滿的情緒」。至於蓄意傷害罪名，他謊稱自己之所以捅刺對方，完全是出於自衛，他說：「我當時拚命想保住自己的小命。」
沙尤克（Cesar Sayoc）承認自己犯下了65項重罪。他在2020年向知名民主黨人士與有線電視新聞網（CNN）寄送自製炸彈郵包後，遭判20年監禁。由於他製作的炸彈郵包不夠精良，因此它們都沒有爆炸。川普總統以前就是他的偶像。沙尤克告訴法官，對他而言，川普集會「很有趣......就像是新發現的毒品」。
在那個被媒體界稱為「福斯新聞辯護」方式的策略下，沙尤克的律師群辯稱他們的當事人因為對於川普過於「執著」，以致於「總統與總統的媒體啦啦隊，等於是在要他做出犯行」。然而沙尤克為什麼這麼做的原因依然成謎，因為川普數千萬的其他粉絲都沒有這樣的行為。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。