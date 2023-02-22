2023/02/22,
政治

蔡正元稱白宮有「毀滅台灣計畫」，外交部：消息來源是俄羅斯代理人，呼應中國對台認知戰

蔡正元稱白宮有「毀滅台灣計畫」，外交部：消息來源是俄羅斯代理人，呼應中國對台認知戰
前立委蔡正元資料照。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

前立委蔡正元昨（21）日於個人臉書、中天電視台、中視新聞等管道，引述美國網路推文稱白宮內有「毀滅台灣的計畫」，引發討論。外交部今日說明，原推文者隸屬於俄羅斯國營媒體Radio Sputnik，被美列為「俄羅斯政府代理人」，長期為俄羅斯官方宣傳工具。

前立委蔡正元昨（21）日於個人臉書、中天電視台、中視新聞等管道，引述美國網路推文稱白宮內有「毀滅台灣的計畫」，引發討論。外交部今日說明，原推文者隸屬於俄羅斯國營媒體Radio Sputnik，被美列為「俄羅斯政府代理人」，長期為俄羅斯官方宣傳工具。

美國廣播節目主持人尼克森（Garland Nixon）16日於推特發文，稱「白宮內部人士透露，被問及是否有比『新保守烏克蘭計畫』更大的災難時，拜登（Joe Biden）總統回答說，『你等著看我們『摧毀台灣的計劃』。」前立委蔡正元昨日於臉書轉發該則推文，在台灣引發討論。

根據《華盛頓郵報》2017年報導，尼克森是前馬里蘭州自然資源處的警官，自稱是美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）的死忠擁護者，他在俄羅斯官媒Sputnik主持《斷層線》（Fault Lines）的英文節目，主要是評論美國政治。他與其他的主持人，包括Sputnik美國分社的主編加瓦舍利（Mindia Gavasheli）都否認是根據間諜首腦下令做事。

我外交部今日也發出聲明，表示蔡正元引述所謂的「美國華府著名主持人」，實際隸屬於俄羅斯國營媒體Radio Sputnik，是總部位於俄羅斯，為俄羅斯官媒Rossíya Segódnya集團的一部分。Radio Sputnik是依據俄羅斯總統行政命令成立，為俄羅斯政府擁有，其前身為俄羅斯官媒Voice of Russia及RIA Novosti。

外交部指出，Radio Sputnik長期以來均為俄羅斯官方宣傳工具，美國法院早在2019年即裁定其播放電台「WZHF-AM」為「俄羅斯政府代理人」，須依「外國代理人註冊法」向美國司法部登記；Rossíya Segódnya集團更曾因在俄烏戰爭中傳播假訊息，而於2022年遭加拿大政府制裁。

外交部強調，該名主持人不僅所屬媒體是俄羅斯官媒，其個人帳號也充斥各種聳動謾罵美國政府的貼文，顯而易見並非正常可靠消息來源。

外交部表示，該消息來源完全未經查證，以近年台美關係持續正面發展、美國行政部門高層不斷展現對台海和平穩定的支持與對台灣的堅定承諾來看，也絕非事實。外交部提醒國人，注意國內若干有心人士刻意放大疑美論、反美論，藉由引述聳動貼文，以傳播不實資訊的方式，伺機見縫插針，與中國對台進行的認知戰相互呼應，企圖侵蝕台灣民眾對美國的信心，進而破壞台美夥伴關係。

外交部強調，多年以來，強化台美關係一直是美國跨黨派共識，美國歷屆政府均恪守《台灣關係法》及「六項保證」，落實對台灣的相關承諾，拜登政府自上任以來，已多次強調對台灣的安全承諾「堅若磐石」；台美也在「台美21世紀貿易倡議」、「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）、「台美教育倡議」及「台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」等各項機制，擴大在各項領域的夥伴關係。

針對外交部的聲明，蔡正元稍早於臉書反擊，強調說「毀滅台灣」的尼克森，是美國華府資深媒體人，痛批如果他是「俄羅斯通訊社記者」、「早就被制裁了」，強調尼克森常上美國福斯電視台（Fox News）擔任政治評論家，相當有名氣。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。