華為、中芯國際等中企為突破歐美晶片封鎖，在中古、租賃半導體設備市場大舉掃貨

中國為了突破美國的晶片戰封鎖，中國業者包含華為（HUAWEI ）、中芯國際（SMIC）和晶合集成（Nexchip）等，開始在中古、租賃的半導體設備市場掃貨，這個掃貨潮還蔓延至相關維修零組件等領域，此些市場恐延續2022年的漲勢，亦成為未來中國突圍的關鍵。

半導體設備被美日荷壟斷

美國擴大對中國晶片封鎖，盟友日本、荷蘭攜手限制晶片製造設備出口。《金融時報》報導，引述美國商務部負責出口管制的最高官員艾倫埃斯特維茲（Alan Estevez）的說法，為了遏止中國在現代軍武中得到進展，盟友願意做出這樣艱難的決定。

事實上，半導體設備主要由日本、荷蘭及美國所主導，包含美商應材（Applied Materials）、美商科林（Lam）處理沈積、侵刻和量測；美商科磊（KLA）專門處理檢驗等程序；荷商艾司摩爾出產各類型微影曝光系統；日商東京威力（TEL）則是半導體熱處理。此5大公司囊獲全球近7成的市占率。

前些日子，白宮已經要求美國設備商不得在支援中國半導體設備，祭出撤銷美國護照令等措施，要求設備商員工在美國護照和中國職涯中抉擇，導致中國連維修半導體設備都遇到困境。

中國大量採購「中古半導體機台」

中國面臨相當大的關卡，新舊機台處處碰釘子，而且過去僅限於「先進製程」機台，未來恐怕將擴及到了「成熟製程」設備。種種消息在業內傳得沸沸揚揚，這使得了中國業者，包含中芯國際、晶合集成和士蘭微電子等大量採購二手中古設備，還有一切可用的機台零件。

《DigiTimes》報導指出，中國為了迴避制裁，正在將購買二手設備的交易隱匿起來。而在法規上不得採購任何美國任何先進技術的華為，也加緊採購晶圓設備，想辦法獲得更多零組件，或者任何對營運有幫助的產品，因為誰也不知道美國的下一步制裁將會擴大到什麼地步。

目前，無論是中古、甚至是過時老舊的半導體設備，都開始變得更熱門。此外，報導還稱，受惠於這股「採購潮」，台灣的晶圓設備廠的業內人士指出，因為看到中國訂單由2024延長至2025年。

不過，台灣是在設備上仍相當仰賴進口，技術上仍有相當大的發展空間。檯面上知名業者，主要包含由鴻海投資的京鼎，從事前段製程設備及零部件製造服務；還有，專注於半導體耗材代理的帆宣；接著是，材料創新技術的整合服務商的家登；最後則是辛耘，提供前段半導體等相關檢測設備產品等業者。

2022年國際中古半導體機台已翻一倍

另一方面，國際上的二手半導體設備有出現龐大需求。根據《日經亞洲》報導，中谷的半導體設備比前2年的價格翻了一倍。

在日本銷售二手製造設備的SurplusGLOBAL Japan副社長熊澤修二難掩驚訝之情說：「二手半導體製造設備出現了前所未有的熱潮景象」，相關設備一開始賣沒多久，就有其他半導體製造商前來採購。

此外，半導體租賃市場也跟著水漲船高，在日本經營租賃公司Mitsubishi HC Capital的營業負責人説：「價格上漲最快時，有些產品的價格，甚至漲到了原來5倍」。

隨著2022年至年底，全球景氣開始走衰，本來高漲的設備行情，也跟著降溫。本來國際半導體產業協會（SEMI）預測，全球消費性電子進入庫存修正，市場前景不確定性升高，2023年半導體設備市場規模將年減16%達912億美元，直至2024年市場將重拾成長。

不過，區域政治開始緊張，原先以商業市場預測的市況，恐怕又將遇到「新的變數」，尤其當美國禁止半導體出口的態勢越來越明朗，範圍日益擴大時，中國恐怕不得不持續在各種市場，多管齊下掃購半導體設備及零件，以備不時之需。

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核稿編輯：翁世航