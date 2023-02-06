不只iRent，格上租車用戶個資也存在外洩風險，綠委痛批政府相關部會「就像紙糊的」
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邱顯智點出，《個資法》上路至今，政府沒有指定的專責機關，也沒有事前給予明確個資保護指引、事後的明確處理原則，導致主管機關對外洩事件缺乏專業、流於形式。
除了和泰集團的iRent外，格上租車也被發現個資問題，超過10萬筆訂單資料的儲存空間可以被存取，時代力量立委邱顯智認為，《個人資料保護法》上路至今，沒有給予事前個資保護指引、事後處理原則，導致主管機關缺乏專業。民進黨立委賴品妤呼籲政府盡快成立獨立專責保護機關，數位發展部則應有主動作為。
在接連發生戶政資料、健保資料外洩等個資事件後，和泰集團的租車服務iRent 2月也爆出個資外洩，超過40萬用戶名字、手機號碼、電子信箱、住址、駕照照片及支付資訊曾暴露在潛在風險之下，後續和泰向用戶通報、致歉，並表示已完成資安強化防護及風險管理機制。
然而，另一家國內租車公司格上也被發現個資問題，科技工程師王景弘今（6）日出席邱顯智召開的記者會進行說明。王景弘表示，用戶在使用格上租車APP時，格上會提供一個訂單記錄檔案，讓每個人下載自己的乘車紀錄資料，包含身分證字號、名字、出生年月日，結果有用戶在測試網址時發現，超過10萬筆訂單的PDF檔案所在儲存空間是可以被存取的，便向主管機關陳情。
當時，主管機關公路總局回應，該連結需要用戶使用帳號密碼登入，透過TOKEN代碼一次性亂數產生，王景弘解釋，這就代表檔案名字是亂碼。但他質疑，真正的問題在於資料夾所有檔案都可以被列出、逐一下載，正常情況下，應該在下載當下就把網址做權限管理，明確授權才給予訂單檔案。
事情爆發後，格上汽車發表聲明稱，在2日晚間接獲通報後，就於1小時內關閉Go Smart APP的出租單查詢及存取功能，並立即清查該資料庫狀況，發現沒有遭異常查詢或下載的情形。不過，為了重視客戶個資保護，格上同日就發送電子郵件告知受影響的1萬6000名用戶。
格上解釋，出租單是提供客戶個人查詢使用租車紀錄，目前除了進行加密保護外，個資也馬上調整成不完全揭示，僅供個人查詢及下載，確保出租單沒有外洩風險。
邱顯智批評，從檢舉人與公路總局的溝通過程來看，公路總局並不具備理解資安外洩事件的基本能力，只能照本宣科說請業者改善，也是在有資訊專業的檢舉人協助之下，才對業者作相應處置。
邱顯智點出，《個資法》上路至今，政府沒有指定的專責機關，也沒有事前給予明確個資保護指引、事後的明確處理原則，導致主管機關對外洩事件缺乏專業、流於形式，無法保護國人個資。
綠委：相關部會像紙糊的
對此，民進黨立委賴品妤、洪申翰、劉世芳、莊競程等人也召開記者會，邀請國發會副主委高仙桂、數位發展部韌性建設司長鄭明宗及公路總局副局長張舜清與會。
賴品妤表示，《個資法》目前是由各目的的主管機關主責，衍生出監督單位不同、權責不清互踢皮球的狀況，新內閣上任之際，他呼籲政府盡快成立獨立專責保護機關。除此之外，他還認為數位部在個資外洩事件上鮮少有主動角色，宛如技術外包單位。
洪申翰指出，依照《個資法》規定，發生事件時，應該要通知個資被外洩的個人，並採取因應作為。先前許多重大個資外洩事件中，沒有人負責，也沒有民眾被政府機關告知自己個資遭外洩，讓他痛批政府相關部會「就像紙糊的」。
而張舜清回應，會積極主動辦理業者全面清查，並邀請資安顧問監察，有發現狀況會及時補救。iRent的行政處分今天接到複查報告後會在3天內報請交通部，格上則由台北市監理所複查確認。
鄭明宗說明，數位部會協助保護個資管理，如果《個資法》需要修法，會積極研議。
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核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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