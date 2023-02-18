《四季裡的港式湯水圖鑑》：秋冬煲湯食譜——西洋菜竹芋豬腱骨湯
我們想讓你知道的是
西洋菜在各地都有不同的料理展現方式，香港飲食文化當中，多數用水汆燙西洋菜，再浸在高湯裡做成湯浸菜、或煲西洋菜排骨湯，也有加入蜜棗和糖，煲成可調製成甜味飲料的「西洋菜蜜」；從湯水食養的角度來看，普遍認為竹芋清肺止咳、清熱利尿，用竹芋搭配其他秋季材料可以做出清熱養肺的秋季湯品。
文：包周
可甜可鹹的西洋菜湯水
在香港，從秋天開始到冬天的時期，正是盡情吃西洋菜的的季節，西洋菜又叫「水田芥」，它有一股很特別的味道，類似堅果及近似芥菜的辛香味。
一般西洋菜是種植在水田裡的，也容易會有蜞乸（水蛭），所以清洗的過程都要更加仔細。買回家後，清洗方式也比其他蔬菜還要繁複許多。
首先，抓住一把西洋葉，葉片朝下，放在水盆裡，打開水龍頭並以較大的水柱清洗西洋菜，需要抖動著清洗，倒掉水盆裡的水後，再重複進行共3次，接著再用鹽水浸泡2小時。需注意清洗過程是否有出現浮起的水蛭和蟲蟲，撈掉牠們後再倒去盆裡的水，避免黏回菜上。
接著在流動的水下抖動西洋菜清洗兩次後，以流動的水浸泡30分鐘再瀝乾水分，十分費工。
西洋菜在各地都有不同的料理展現方式，無論做生菜沙拉、煮熟後做料理都有，但在香港較少有人把它拿來做生菜沙拉食用，一來是顧慮蜞乸（水蛭），二來是受到港式飲食文化影響，多數用水汆燙西洋菜，再浸在高湯裡做成湯浸菜、或煲西洋菜排骨湯，也有加入蜜棗和糖，煲成可調製成甜味飲料的「西洋菜蜜」。
如果你到香港旅遊時剛好是西洋菜盛產季節，我會推薦你先從「湯浸菜」開始品嚐，接著再去茶餐廳點一杯「西洋菜蜜」，然後到餐廳試試用西洋菜煲的湯，等你熟悉西洋菜入湯水的味道後，再回家嘗試做看看西洋菜煲湯吧！
秋季的煲湯食材——竹芋
每到了秋季，市場裡就會出現竹芋，在其他季節裡見不到它的蹤跡，但是到了竹芋盛產的秋季卻也不見它在餐盤上，原來它隱藏在秋季的港式湯水裡，成為隱形的秋季煲湯食材。
竹芋有很高的澱粉含量，剝皮後切開後，原本米白色的切面接觸到空氣，就會氧化而讓澱粉褐變而轉化成淡淡的紅褐色，因此通常會建議下鍋之前再切開。
竹芋外表光滑且內部纖維粗，說實話，並不好入口，因此大部分會用來做湯水料理。
用竹芋入湯煲湯時，取的是竹芋在鍋內長時間煲煮出的澱粉清甜，可以增加湯品的甜度，反而不是品嚐它的口感及質地。
在港式煲湯裡，有許多食材取的只有風味及屬性，並不一定把所有煲湯的食材都當作湯料來品嚐，像先前多次提過的，港式煲湯的重點仍是喝湯喔！
從湯水食養的角度來看，普遍認為竹芋清肺止咳、清熱利尿，用竹芋搭配其他秋季材料可以做出清熱養肺的秋季湯品。
若是在秋季的市場裡見到它，不妨把握機會，來試試這個食材煲湯的清甜滋味。
竹芋剝皮前：
竹芋剝皮後：
用竹芋做西洋菜竹芋豬腱骨湯：
西洋菜竹芋豬腱骨湯
材料
- 西洋菜600g
- 豬腱骨890g（可換豬脊排）
- 蜜棗2 顆（約45g）
- 南北杏20g
- 竹芋300g
- 水3000ml
- 粗鹽 1 茶匙（約5 ∼ 7g，可酌量調整）
（我通常買乾貨專賣店的整袋蜜棗，加工製作的蜜棗表面有一層糖霜，洗掉很可惜。蜜棗是搭配煲湯用的食材，經過2 ∼ 3 小時煲煮後，整顆會四分五裂，因此不必預先泡軟，因為甜味會被泡掉。）
使用鍋具
- 4L 以上不鏽鋼湯鍋（也可用8 ∼ 10L 不鏽鋼深湯鍋，因為煲湯的食材份量很多，所以鍋具盡量要大一點）
做法
- 西洋菜放在水盆裡，在流動的水下以抖動方式清洗3 次，再用鹽水浸泡2 小時，若出現浮起的水蛭就撈去它，倒去水盆裡的水，接著在流動的水下抖動清洗兩次後，再以流動的水浸泡30 分鐘後瀝乾。
- 南北杏泡水20 分鐘後瀝乾；撕去竹芋的外皮。
- 豬腱骨放入鍋內，加入冷水淹過表面，開小火加熱到沸騰時關火，在水下搓洗雜質後瀝乾。
- 將做法2 的竹芋切滾刀塊，為避免氧化，建議入鍋前再切塊。
- 鍋內放入豬腱骨、竹芋、南北杏、蜜棗，接著加入3000ml 的水，加蓋開大火煮滾後轉小火煲2 小時，中間不開鍋蓋。
- 開蓋後，維持大火，放入西洋菜，加蓋煲30 分鐘至西洋菜變軟爛以及風味融入湯裡。
- 完成後開蓋，分兩次加入粗鹽，加入第一次後，先喝一口湯試試鹹度，再按鹹度喜好調整。
- 最後撇掉湯水表面的油，建議開大火讓湯沸騰後，會更容易用湯勺撇去在湯表面的大片油。
相關書摘：
書籍介紹
本文摘錄自《四季裡的港式湯水圖鑑：從食補身，常民餐桌上的養生湯水良方與飲食故事》，幸福文化出版
作者：包周
對於「寧可食無肉，不可飯無湯」的香港人來說，運用各種湯水養生是極其日常的事。即便未必三餐都喝湯，但在香港的春夏秋冬都有因應季節和體質的湯品、糖水和涼茶，在品嚐美味的同時還能滋養身體。由於香港當地有著多元族群，原本傳統的廣東湯水自然也融合了多樣文化，逐漸演變出具有本地特色的港式湯水樣貌。在香港，湯水料理不是專屬寒冷天氣的飲食，而是四季裡看似普通卻講究的日常必須。
本書作者包周Bow.Chou是飲食作家、餐飲品牌形象企劃及設計師，數年前她帶著台灣胃嫁到香港，在異地生活的期間發現港台湯水的不同與相似之處。為了理解港式湯水裡的食養技巧，特地研讀並考取中醫養生資格，並親自走訪市場、產地進行田野調查，蒐整資料後提筆寫下與湯水食材有關的飲食故事，以及港台飲食文化的差異。此書特別邀請台灣的風土插畫家——李信慧SingLee合作這本有趣的飲食輕圖鑑，以文化比對的方式，帶你淺顯易懂地了解美味的湯水食療概念，並帶你一探究竟港式湯水的奧妙。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
Tags：
要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。