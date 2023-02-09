普亭邀請習近平訪問俄羅斯，「俄國牌」能不能制衡西方的「台灣牌」？

文：黃澎孝

美國國務卿布林肯，本來已敲定了在2月5日至6日訪問中國（編按：這次出訪目前已經因為間諜氣球事件無限推遲）。美國白宮國家安全委員會發言人柯比1月31日也公開表示，國務卿布林肯訪華期間，將尋求與中方官員討論俄羅斯出兵烏克蘭引發的戰爭。

但是，就在這同一時刻，俄羅斯衛星通訊社和塔斯社，卻在1月30日報導：普亭邀請習近平在春季對俄羅斯進行國事訪問。

針對俄國釋放出的邀訪消息，次日在中國外交部的例行記者會上，發言人毛寧說：「中俄雙方在多層級保持著密切溝通」，但「關於具體訪問，目前我沒有可以發布的消息」。2月1日，面對記者再次詢問，毛寧又重復了前一天的回答。於是，中國這番不承認也不否認的態度，自然引起了國際媒體的關注。

事實上，根據中國外交部官網1月30號發布的消息，有媒體在記者會上向發言人詢問，如何看待美國國務院宣稱此次布林肯訪華，要集中討論管控危機、俄烏問題、台灣問題、朝核問題以及芬太尼等四大議題？同時也有媒體詢問了麥卡錫（Kevin McCarthy）預計將於春季訪問台灣的問題。

毛寧雖未提及麥卡錫的名字，也沒有談及麥卡錫若訪台，中方將如何回應的問題。她只說：美方有關議員應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不要做影響中美關係、破壞台海和平穩定的事情。

接著，毛寧話鋒一轉指出，美方一邊喊着尋求合作，又一邊損害中國的切身利益，這無助於雙邊關係改善。尤其是台灣問題，是中國核心利益的核心，美方在任何時候都不要幻想突破這條紅線。

毛寧這番強硬的表態，透露出中國想要掌控與布林肯的討論主題，鎖定在台灣問題和美國對中國各個領域上的打壓上。而不是美國所關注的俄烏戰爭的問題上。

事實上，俄羅斯做為美中博弈的第三方，當然也希望能夠成為中國制衡美國的「砝碼」，以分化美中關係，並拉近中俄關係。

Photo Credit: GettyImages

其實，早在去年9月15日，習近平和普亭在烏茲別克撒馬罕舉辦的上海合作組織峰會上會面時，普亭肯定中國在烏克蘭危機問題上所持的平衡立場之餘，還特別強調俄羅斯支持北京「一個中國」的立場。

普亭還故意批評，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月參訪台灣，是美國在台灣海峽的「挑釁」行為。他還痛批美國「創造單極世界」的企圖，是全球大多數國家不能接受的事。

去年12月21日至27日舉行的中俄「海上聯合－2022聯合軍事演習」除了避開敏感的歐洲，還特別選擇在距離台灣不遠的舟山至台州以東海域。並宣示該次聯演旨在展示雙方加強共同應對海上安全威脅、維護國際和地區和平穩定的決心能力。俄羅斯顯然有意展現在中國台灣問題上，Russia can help的態度。

面對俄羅斯總統普亭一再獻殷勤，中國的反應則相當謹慎而「冷靜」的。因為，自從去年2月4日，也就是在俄羅斯入侵烏克蘭的前20天，中俄發表聯合聲明，熱情宣布兩國「友好沒有止境，合作沒有禁區」後，中國就被俄羅斯拖進了俄烏戰爭的渾水中，讓中國的國際關係陷入了非常被動的冏途。

然而，如今在俄羅斯入侵烏克蘭的歹戲拖棚將近一年之際，面對俄羅斯的敗相畢露，以及美西方國家受到烏克蘭戰爭的鼓舞，對中國的態度日趨強硬。更在裴洛西訪台行動的影響下，台灣逐漸成為歐美政客打知名度的「打卡勝地」。

尤其，新當選的美國眾議院議長麥卡錫也表示將在今年春天率團訪問台灣，更讓中國不但顏面盡失還壓力山大。唯恐所謂的「台獨勢力」受到更多更大的鼓舞，而在時與勢方面都越來越失控，這才是中國最在意的問題。

顯然普亭摸透了習近平的心思，看準了布林肯宣布訪華前夕的時機，單方面釋放習近平可能今春訪俄的消息。在「時間點」的選擇上，更似乎有意針對美國眾院議長麥卡錫今春將出訪台灣的計畫。刻意給中國送上了以「俄國牌」vs.「台灣牌」的球。

如今就看習近平頂不頂得住誘惑，敢不敢下場接球，在中美俄三方博弈中打出「俄國牌」以制衡西方的「台灣牌」了。且讓我們拭目以待吧。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航