中共軍機紮堆地飛向台灣防空飛彈，是不把飛行員的生命當回事的「軍蠢」

文：黃澎孝

根據國防部的統計，2021和2022兩年來，中國為了宣示台海主權，解放軍總共出動了2572架次共機，持續侵擾台灣防空識別區（ADIZ）。

顯然這是項龐大的「軍事投資」，但「效益」卻太差了。這兩年來，台灣人「馬照跑，舞照跳」賺中國的錢更ㄧ點也不少。最讓北京當局嘔的要死的是，「竄訪台灣」的歐美各國政要居然還越來越多。簡直是把解放軍機隊，當成了歡迎入台的儀仗隊⋯⋯。

就以這次率團來台訪問的美軍前印太司令戴維森上將（Adm. Philip Davidson）之行而言，從他1月30日抵達台灣開始，「英勇的」解放軍，毅然決然派出了34架次各式共機，與九艘次的共艦在台海空域和海域上，對這位美國前海軍上將進行「武嚇示威」。

但是解放軍的「見識」顯然不足，殊不知這位退休上將曾經統領的「印太司令部」，下轄美軍37萬5千人，約佔美軍總數的20％。其任務涵蓋的範圍更廣達2億6千萬平方公里，居然佔了整個地球表面的52%。區區台海5萬5千平方公里的面積，只是他「領地」面積的百分之0.02而已。

無論如何，解放軍也太小家子氣了，派出那一小撮子海空軍兵力，看在這位權傾一時的大將軍眼裡，頂多也就是一個小型的「儀仗隊」，來為他的台灣之行鳴鑼開道而已⋯⋯。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見由前美國印 太司令部司令戴維森（Philip Davidson，退役美海軍上將）（左）率領的美國智庫國家亞洲研究局（NBR）訪問團。 中央社記者郭日曉攝 112年2月2日

為什麼說是「儀仗隊」呢？

因為稍有點軍事常識的指揮官，都不會這樣大咧咧的，把整群的飛機送往一個像台灣那樣佈滿防空飛彈的地方。難道是唯恐美國將軍不知道解放軍將領們有多麼腦殘嗎？

說起來也難怪，解放軍的將軍們都是一群從沒打過仗的「菜鳥」，不像美國的將軍，沒歷練過實戰，還想當「將軍」？那簡直是「門都沒有」。更何況，人家美國建國以來，還從不曾聽說過「將軍」竟可以像商品那樣子「明碼標價」，拿銀彈就可以獵取的。

但是，不論解放軍的將軍們的「星星」是怎麼摘來的？咱們「黃埔」可有句名言：「沒吃過豬肉，起碼也看過豬走路吧？」

何不瞧瞧他們的「鵝爹」（編按：俄羅斯爸爸，俄爹的諧音）在烏克蘭是怎麼「被打」的嘛？人家俄羅斯「空天軍」的實力可遠在中國之上，但是，在烏克蘭的天空上，你們幾時看過俄羅斯的軍機會編成幾十架的大隊陣仗，去集體找死的？

因此，當解放軍的軍機紮堆地飛入台灣防空飛彈射程內時，看在內行的美軍眼裡，那可不是什麼了不起的「軍威」，而是不把飛行員的生命當回事的「軍蠢」。

事實上，像抗美援朝的解放軍，因為抗寒衣服不足，而在長津湖成建制的活活凍死好幾個連的蠢事，不但不可能在美國拍成電影去頌揚；甚至於像宋時輪那般不恤部屬生命的將領，還會被立馬撤職問責，直接送上軍事法庭的。

正因為解放軍用軍機秀肌肉的蠢行被人家看破手腳，因此，他們耗費鉅資，辛苦營造出台海「兵凶戰危」的表象，反而成為美西方政要們「秀膽識」的場景。讓台灣這個號稱「地表最危險的島嶼」，成為政要們獵取選票的終南捷徑，以致於成為吸引他們排隊「竄訪台灣」的最主要因素。

噢，對了，美國國會眾議院新任議長麥卡錫，不是也揚言要「竄訪台灣」嗎？

做為去年竄訪台灣，鬧得舉世矚目的前議長裴洛西老太太的繼任者，大家猜猜看：麥卡錫如果要「竄訪台灣」，他最擔心的會是什麼呢？

就以我這個下崗多年的「老政客」，「將心比心」的推論，我認為麥卡錫最擔心的是：萬一這次解放軍派出「鬧台」的陣仗，沒有像裴洛西上次「竄訪台灣」時那麽的盛大。那叫麥卡錫的面子，要往哪擱啊？

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航