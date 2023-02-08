談八軍團性愛影片事件：兩位軍官情侶應被視為「受害者」，不應動輒「汰除」
我們想讓你知道的是
本案匿名將情侶私密性愛影片公諸網路，基本上乃是一樁「犯罪行為」。因此，兩位軍官情侶應被視為「犯罪受害者」。軍方實應本諸愛護袍澤、幫助受害者之立場，主動維護他們的權益與名譽，並給予適當之心理輔導。而不是「調查議處」。
文：黃澎孝
2月4日立春，與幾位政戰老學長吃春酒，聊及八軍團處理軍官情侶性愛影片事件，大家頗有所感，不吐不快。
首先，對於該女性受害軍官單獨面對網路與各方媒體之「圍觀」議論，軍方是否善盡保護之責，大家都頗不以為然。至於該事件女主角，所展現之健康心理素質，坦然堅強面對之陽光心態，則頗為肯定，十分佩服。
但對於報導稱：該軍團已成立專案小組進行「行政調查」。並將秉「嚴考核、嚴淘汰」原則，依調查結果「予以重懲」，「絕不寬貸」云云，則期期不以為然。
茲總結以下幾點意見，謹供軍方及立法院國防委員會參考：
一、本案匿名將情侶私密性愛影片公諸網路，基本上乃是一樁「犯罪行為」。因此，兩位軍官情侶應被視為「犯罪受害者」。軍方實應本諸愛護袍澤、幫助受害者之立場，主動維護他們的權益與名譽，並給予適當之心理輔導。而不是「調查議處」。
二、既知兩位當事人既非有隸屬關係之長官部屬，而且，又是單身且公開交往中的情侶。在雙方你情我願的自由意志之下，關起門來發生性行為，根本無關所謂的「男女分際」。純屬其私領域內的男歡女愛韻事，更與軍譽何關？
三、根據「毒樹果實理論」（fruit of the poisonous tree），犯罪行為所不法呈現出的任何影像畫面或文字內容，都不應列為對他方控罪之合法證據。軍方如據該影片內容，遽而議處「受害者」殊為不當。
更何況，影片畫面內並無軍事裝備或明顯之營舍標示。即便其性行為當時披有軍服外衣，因當事人並無公諸大眾之故意，軍方當然應該以「無罪推定」，更不得要求當事人「自證己罪」。
四、女性受害軍官與其長官「懇談」過程中，所坦白吐露之情節，事涉其個人隱私，軍方應予嚴加保密。豈容為軍團「面子」，而犧牲該女軍官的「裡子」？不但予以公開，甚至還宣告將據以「議處」。形同對該女性軍官二度乃至三度之傷害，八軍團處理失當之人員應予究責。
五、八軍團直屬之上級，陸軍司令部政戰主任陳育琳中將，身為女性軍官之首，如未能及時介入保護該受害之女性中尉已屬非當，若再坐視其遭受二度傷害，則是失職行為。建議立法院國防委員會應介入調查。
六、軍人也是人，軍隊更非「修道院」。尤其在此民主開放的社會中，軍隊也要講求「人性化管理」。
軍方不但應允許軍中成員保有個人私密空間。對於任何個人，不問其階級高低，都應尊重其私領域內的一切事物，不宜事事過問。對於極其私密之性行為，非有必要應避免介入，即便有必要處理時，更應嚴肅考慮當事者之名譽與隱私。
對於擁有個人寢室或宿舍的軍士官，更應尊重他們「關起門來」之後「私領域內的自主行為」。更何況所謂「性行為」亦包括自慰在內，難道這也要過問究責嗎？
七、軍旅生活單調枯燥又極不自由，面對男女感情與自然之性需求，社會大眾應鼓勵軍方採取合乎人性，合情入理之應處作為。
尤其，當今自由民主社會，志願役之軍人招聘困難，軍士官培養更屬不易。非有不可原諒之過，長官應有擔當不應輕言「汰除」，社會各界亦應保持理解寬容態度，予以支持。
尤其，部隊成員普遍年輕體健，偶有年少輕狂出格行為，亦應以教育輔導為主，儘量給予反省改過機會。不應動輒「汰除」，形同判其軍旅生涯之「死刑」。
總而言之：大家別忘了：當年「國民革命軍之父」年輕時，還曾在其長官老友黃郛的軍營內招妓姦宿，而招黃郛不屑呢。當然也別忘了前總政戰部「主任」蔣經國上將的風流韻事。是否也該一併納入檢討「汰除」呢？
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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