林薇晨《金魚夜夢》：《傳奇廚神茱莉亞》戀戀地回顧了昔日那段輝煌絢爛的電視歲月
我們想讓你知道的是
在那些黑白的電視畫面中，茱莉亞製作的菜餚無香無味，就連一絲色彩也沒有，然而她對於烹飪技藝的摯愛，讓一切色香味透過電視，翩然抵達了千萬觀眾的感官。
文：林薇晨
烹飪的黑白
受到推薦之後，我一日裡就在串流影音平台上追完了美劇《傳奇廚神茱莉亞》第一季，總共八集。真是活色生香的一齣劇，食物如此，人物尤其如此。魁梧的身段，棕鬈的短髮，鮮麗裝束與珍珠項鍊與一條半身圍裙，加上開朗詼諧的笑語——茱莉亞在劇中再一次活了過來。
茱莉亞．查爾德是美國知名的電視烹飪節目主持人，一九六○年代即在波士頓公視的《法國大廚》裡示範法式家常菜的作法，這些菜色是她從前隨外交官丈夫旅居巴黎時學會的。茱莉亞於二○○四年逝世，留給後人關於生活品味的無限啟發。（在二九年的電影《美味關係》中，梅莉．史翠普飾演的茱莉亞正是以此精神導師的形象再次出現於大銀幕上。）當罐頭、速食、微波餐點成為美國日常飲食的代表，茱莉亞借來法國菜的繁複與浪漫，透過電視傳授標準化的烹調步驟，讓口舌麻木的美國大眾重新意識到味蕾的敏感。
《傳奇廚神茱莉亞》是一齣乍看之下一目了然的美劇。該有的平權思想這劇統統都有：女性（作為女兒或妻子）的自我實現、黑人媲美白人的職場表現、性少數族群的性別展演，可以說是完美的政治正確劇本的教科書。然而就因為這些宗旨太過工整了，我的目光反而集中於其他玲瓏閃爍的細節——倒不是美食，而是承載美食的電視機。儘管茱莉亞在劇中做過歐姆蛋、紅酒燉雞、橙香鴨胸、香煎小牛胸腺、花色茶點、巧克力舒芙蕾等等，這些食物及其烹調手續不過提供了一些裝飾性的奇觀，並非真正的菁華所在。作為一個出身傳播學科的學生，我看這劇時最感興趣的，大抵是它如何呈現電視機普及早期，大眾的接納與拒斥反應。
十九世紀以降，各種媒介技術相繼誕生：電話、留聲機、電影、無線電、廣播，在這些遠距影音傳輸的基礎上，電視的技術條件在一九二○年代便已俱足，然而因為二次世界大戰的干擾，電視機直到戰後才真正進入中產家庭的客廳。在劇中，茱莉亞不僅是「電視上的人」，更是電視的最佳代言人。決定成為主持人後，茱莉亞來到百貨公司選購電視機，看著大大小小的黑白螢幕，忽然其中播映的影像全都改換成她的身影。沒有什麼比這一幕更能展現個人對於電視的憧憬了。其後，查爾德夫婦開車將電視機載回住宅之際，配樂是黛娜．華盛頓的歌曲〈TV Is the Thing（This Year）〉：「電視機是今年的大事，收音機很好卻已經過時。」這全然就是茱莉亞的未來給哼唱了出來。
然而，與茱莉亞的科技樂觀主義相左，劇中某些角色對於電視的流行卻是不能苟同的——他們愛書本而不愛電視。其一即是茱莉亞的丈夫保羅。起初，保羅認為購買電視機只是盲目跟風的行為，也並不贊成茱莉亞在電視上拋頭露面。當茱莉亞因為節目拍攝不順而沮喪時，保羅建議她不如繼續食譜的撰寫：「別折磨自己了……你有內涵，書有內涵，那隻怪物毫無內涵。」怪物指的即是電視機。
就此劇建構的情境看來，美國的中產階級長期浸淫在以書籍為尚的文化氛圍中，眾人提及的活躍作家就有厄普代克、納博科夫、海明威、約翰．齊佛、席薇亞．普拉絲、桑頓．懷爾德、漢娜．鄂蘭等等。在一齣記敘電視烹飪節目主持人生平的劇中，作家名姓的頻繁出現不可不說是一筆線索：當電視節目開始取代書籍，成為大眾日常消費的文本，部分習於閱讀的人物難免要對這股潮流感到不適應。
值得注意的是，保羅孜孜鑽研的繪畫與攝影都是視覺藝術，因此他對電視（另一項需要動用眼睛觀賞的物事）的否定，幾乎也就是一種對新興影像技術的懷疑主義。
延續保羅的觀點，為茱莉亞發行食譜的克諾夫出版社的老闆布蘭奇，對於電視抱持的態度更為保守。布蘭奇十分愛重麾下的編輯茱蒂絲，卻也因而經常質問茱蒂絲作為茱莉亞食譜的責任編輯的熱忱。布蘭奇認為，新時代的女性編輯理應掙脫庖廚瑣事，將工作重心放在更能提升同儕聲譽的名家名著上，例如安妮．法蘭克、沙特和卡繆的作品。基於這種心理，布蘭奇對於茱莉亞也有諸多不諒解，並且擴及茱莉亞那關於家務勞動的電視節目上。
在這三位女子的一場聚餐裡，布蘭奇表示自己從未收看《法國大廚》：「我幾乎不看任何電視節目……電視不過轉瞬即逝，令我難以信賴。」對她而言，書籍才是真正可以累積知識的資產。儘管茱蒂絲指出《法國大廚》播出後大幅拉抬了茱莉亞的食譜的銷量，布蘭奇在看過這節目後仍然對茱蒂絲嗤道：「她就像露西．鮑兒一樣裝瘋賣傻！」
《我愛露西》是一九五○年代美國大紅的電視情境喜劇，呈現了家庭主婦露西的令人發噱的日常與幻想。布蘭奇將茱莉亞與露西兩相並列，充分顯示出她是如此焦慮於電視的膚淺與女性的不思上進——自願投入烹飪掃除等等家事，在部分女性主義者心中並非值得尊重的選擇。象徵一點地看，劇末布蘭奇的失明，幾乎可以視為個人對於鋪天蓋地的電視風潮的全面摒棄。
然而，電視終究是戰後最為強勢的媒介，快速供應了大眾每日所需的情報及娛樂，就連茱莉亞也要訝異於自己透過節目對各地觀眾造成的影響。我特別留意劇中某句對白。在一場公視晚宴上，善於模仿美國總統甘迺迪的主持人邀請茱莉亞上台致詞時，茱莉亞對他俏皮笑道：「謝謝您，總統先生，我就不唱生日快樂歌了。」全場哄堂。這短短一句台詞指涉的，正是一九六二年甘迺迪四十五歲生日會上，瑪麗蓮．夢露的祝壽獻唱，而這已然是黑白電視史上的一段經典表演。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。